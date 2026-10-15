Il ne tient plus qu’à un fil ! Jamie Carragher livre un verdict cinglant sur Jose Mourinho malgré la remontée du Real Madrid face à la Roma en Ligue des champions

Le Real Madrid a pris les trois points au Stadio Olimpico mercredi soir, mais sa prestation face à la Roma a soulevé plus de questions qu’elle n’a apporté de réponses. Le géant espagnol était mené 3-1 alors qu’il ne restait que huit minutes dans le temps réglementaire.

Un sursaut tardif a évité une défaite embarrassante à l’équipe de Mourinho. La recrue estivale Carlos Espi a lancé la remontée, avant que les buts de Kylian Mbappe, Endrick et Antonio Rudiger ne scellent une victoire 4-3. Ce résultat permet au Real Madrid de conserver un bilan parfait depuis le début de sa campagne européenne, mais le scénario chaotique de cette victoire a mis en lumière d’importantes faiblesses défensives.

Le manque de maîtrise tout au long du match soulève des doutes quant à l’influence tactique de Mourinho. Malgré sa réputation d’entraîneur capable de bâtir des équipes solides et bien organisées, le Portugais dispose actuellement d’un effectif qui semble manquer de cohésion.



