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Il ne tient plus qu’à un fil ! Jamie Carragher livre un verdict cinglant sur Jose Mourinho malgré la remontée du Real Madrid face à la Roma en Ligue des champions
Une remontée spectaculaire masque des problèmes plus vastes
Le Real Madrid a pris les trois points au Stadio Olimpico mercredi soir, mais sa prestation face à la Roma a soulevé plus de questions qu’elle n’a apporté de réponses. Le géant espagnol était mené 3-1 alors qu’il ne restait que huit minutes dans le temps réglementaire.
Un sursaut tardif a évité une défaite embarrassante à l’équipe de Mourinho. La recrue estivale Carlos Espi a lancé la remontée, avant que les buts de Kylian Mbappe, Endrick et Antonio Rudiger ne scellent une victoire 4-3. Ce résultat permet au Real Madrid de conserver un bilan parfait depuis le début de sa campagne européenne, mais le scénario chaotique de cette victoire a mis en lumière d’importantes faiblesses défensives.
Le manque de maîtrise tout au long du match soulève des doutes quant à l’influence tactique de Mourinho. Malgré sa réputation d’entraîneur capable de bâtir des équipes solides et bien organisées, le Portugais dispose actuellement d’un effectif qui semble manquer de cohésion.
- Getty Images Sport
Carragher souligne un dilemme tactique
Intervenant sur CBS Sports, Carragher a exprimé de sérieuses réserves sur les débuts de Mourinho. Lorsque la présentatrice Kate Scott lui a demandé si l’équipe actuelle reflétait l’identité traditionnellement associée à Mourinho, l’ancien défenseur de Liverpool a répondu sans détour.
« Non. Je pense qu’il leur est très difficile d’y parvenir, parce qu’ils ont tellement de grands joueurs offensifs, a déclaré Carragher. Quand on arrive dans un club de cette envergure, il faut les faire jouer. On ne peut pas simplement se dire : “Bon, je vais retirer un joueur offensif et peut-être aligner un milieu de terrain supplémentaire à sa place.” »
Carragher estime que la pression d’aligner les stars offensives compromet l’organisation que privilégie Mourinho. « Je pense qu’il est difficile pour presque n’importe quel entraîneur d’aller au Real Madrid et de rester lui-même, a-t-il ajouté. Il faut presque jouer le rôle d’entraîneur du Real Madrid. Nous savons que Jose Mourinho est un entraîneur qui attache une grande importance à la structure et à l’organisation, comme on l’a vu tout au long de sa carrière. Mais même lui ne peut pas entraîner ainsi au Real Madrid. »
Un entraîneur déjà sous pression
Selon Carragher, les performances décousues de l’équipe donnent l’impression que Mourinho est en position fragile. Cette dépendance aux exploits de dernière minute laisse penser à une instabilité de fond plutôt qu’à une véritable capacité de réaction.
« On a simplement l’impression que, même en ces premières semaines de la saison, il ne tient qu’à un fil, ou que son équipe s’en sort grâce à des buts de dernière minute et à des remontées au score, a observé Carragher. Franchement, elle n’est pas du tout convaincante. Mais elle en fait juste assez pour qu’on ne puisse pas dire que tout s’écroule ou que ça ne fonctionne pas. Elle tient bon, de justesse. »
L’urgence de remporter un trophée pèse encore davantage sur la situation. Le Real Madrid en est actuellement à sa troisième saison consécutive sans trophée, ce qui accroît les attentes envers l’entraîneur de retour au club.
- AFP
Un Clasico crucial se profile
L’avenir immédiat s’annonce difficile pour Mourinho et son effectif. Un écart de points important sépare déjà le Real Madrid du FC Barcelone, actuel leader de la Liga.
Les deux rivaux s’affronteront le week-end prochain dans un Clasico décisif. Carragher a averti qu’une défaite face à son grand rival pourrait mettre prématurément fin aux espoirs de titre du Real Madrid. Mourinho doit rapidement trouver le moyen de stabiliser son équipe pour sauver sa saison en championnat et mettre fin à la disette de trophées du club.
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