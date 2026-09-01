S'exprimant auprès de The Action Network, Sagna s'est empressé de souligner la hiérarchie déjà bien établie au sein de l'effectif d'Enzo Maresca. Il insiste sur le fait qu'aucune nouvelle recrue ne peut instantanément détrôner le talisman offensif actuel du club.

« Enzo est probablement considéré comme le joueur le plus important de Chelsea », a déclaré Sagna. « S'il rejoint City, il ne sera pas le joueur le plus important de City. Erling Haaland est le joueur le plus important de City. C'est la hiérarchie.

« Donc, pour se faire sa propre place, cela prend du temps. Enzo, à Chelsea, est l'un des joueurs les plus importants, en ce qui concerne l'équipe nationale, le capitanat et tout le reste. Le poids repose sur lui. Il gère les autres. Mais là, vous arrivez dans une équipe où vous n'avez pas à gérer les autres. Tout le monde est focalisé sur soi-même. »