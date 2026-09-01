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« Il ne sera pas le joueur le plus important » : Bacary Sagna met en garde Enzo Fernandez sur la réalité de la « hiérarchie » avant un potentiel transfert à Manchester City
Sagna lance un avertissement sévère sur le transfert
Sagna a lancé un avertissement sévère à Fernandez. Le milieu de terrain de Chelsea a été fortement annoncé dans le cadre d’un transfert sensationnel le dernier jour du mercato vers l’Etihad Stadium afin de rejoindre Manchester City. L’ancien défenseur de City a laissé entendre qu’un transfert aussi médiatique pourrait modifier drastiquement le statut de l’Argentin dans le vestiaire. Il estime que Fernandez devra accepter une réduction significative de son statut au sein de l’effectif s’il décide de troquer Londres pour Manchester.
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« Haaland est le joueur le plus important de Manchester City »
S'exprimant auprès de The Action Network, Sagna s'est empressé de souligner la hiérarchie déjà bien établie au sein de l'effectif d'Enzo Maresca. Il insiste sur le fait qu'aucune nouvelle recrue ne peut instantanément détrôner le talisman offensif actuel du club.
« Enzo est probablement considéré comme le joueur le plus important de Chelsea », a déclaré Sagna. « S'il rejoint City, il ne sera pas le joueur le plus important de City. Erling Haaland est le joueur le plus important de City. C'est la hiérarchie.
« Donc, pour se faire sa propre place, cela prend du temps. Enzo, à Chelsea, est l'un des joueurs les plus importants, en ce qui concerne l'équipe nationale, le capitanat et tout le reste. Le poids repose sur lui. Il gère les autres. Mais là, vous arrivez dans une équipe où vous n'avez pas à gérer les autres. Tout le monde est focalisé sur soi-même. »
S’adapter à un système tactique strict
Sagna a également mis en avant les différences tactiques nettes entre le fait de jouer pour Chelsea et d’évoluer dans le système offensif très structuré de Manchester City. Il a averti que Fernandez devra considérablement ajuster sa prise de décision sur le terrain.
« À chaque fois que des joueurs font un appel à City, il faut lâcher le ballon », a noté Sagna. « Peut-être qu’à Chelsea, tu peux te permettre de dribbler un peu plus et personne ne va rien te dire. Mais quand tu joues pour de plus grands clubs, c’est différent.
« Il faut aussi s’adapter aux autres et il ne s’agit pas seulement de toi et de ta prise de décision. C’est probablement là qu’ils doivent trouver un équilibre. Mais ce sont tous des joueurs de très haut niveau, donc j’espère qu’ils pourront être performants pour Manchester City. »
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Que réserve l’avenir à Fernandez ?
Alors que le dernier jour du mercato approche à grands pas, il reste à voir si Fernandez finalisera réellement ce transfert. Un départ vers l'Etihad représenterait sans aucun doute un énorme tournant dans sa carrière en Premier League.
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