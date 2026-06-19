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« Il ne sera jamais Lionel Messi ! » : considéré comme un « frein » pour le Portugal, Cristiano Ronaldo pourrait, selon plusieurs observateurs, être laissé sur le banc par Roberto Martinez lors de la Coupe du monde
Le Portugal, frustré après son match nul d'ouverture
La campagne du Portugal pour la Coupe du monde 2026 a débuté par un revers, l'équipe ayant été tenue en échec 1-1 par la RD Congo à Houston. João Neves a donné l'avantage à l'équipe de Roberto Martinez dès le début du match, mais Yoane Wissa a égalisé avant la mi-temps, permettant ainsi à la nation africaine de repartir avec un point.
Ce résultat met le Portugal sous pression dans le groupe K, alors que des défis plus redoutables l’attendent encore. Ce match nul a également relancé le débat sur le rôle de Ronaldo au sein de l’équipe, le capitaine ayant peiné à peser sur le jeu. L’attaquant d’Al-Nassr, qui participe à sa sixième Coupe du monde (un record), n’a pas réussi un seul tir cadré et a manqué deux occasions franches, le Portugal n’ayant pas réussi à trouver le chemin des filets pour l’emporter.
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Bothroyd exhorte Ronaldo à accepter un rôle moins important
L’ancien attaquant anglais Kevin Bothroyd a livré un bilan sans concession de la prestation de Cristiano Ronaldo lors d’une intervention sur Sky Sports. Selon lui, le Portugal aurait tout à gagner si le vétéran acceptait de commencer sur le banc et d’être utilisé comme super-remplaçant.
« Pour être honnête, si Ronaldo était un véritable joueur d’équipe, il ferait un pas de côté et accepterait d’entrer en jeu depuis le banc pour faire la différence », a-t-il analysé. « Mais va-t-il le faire un jour ? Je n’y crois pas. Et c’est là que le bât blesse. »
Il a par ailleurs critiqué la tendance persistante de l’attaquant à se mesurer à Lionel Messi, estimant que cette quête individuelle nuit à l’équilibre collectif de la sélection portugaise.
« Quand je regarde Ronaldo, les fans vont me détester, mais tout semble tourner autour de lui. Il passe son temps à courir après Messi », a-t-il ajouté. « Il ne sera jamais Messi, mais il a toujours tiré le maximum de son talent… Aujourd’hui, il est davantage un boulet qu’un atout pour le Portugal, et c’est là que Martinez se trompe. »
Martinez continue de soutenir fermement son capitaine
Malgré les critiques extérieures, Martinez ne fléchit pas. Le sélectionneur portugais a justifié sa décision de laisser Ronaldo sur la pelouse face à la RD Congo, mettant en avant l’expérience de l’attaquant dans les moments cruciaux.
« Il est absurde de remplacer le meilleur buteur du football mondial alors que nous avons besoin de marquer », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Dans ces moments-là, l’expérience de Cristiano dans la surface est décisive.
La manière dont il attire les défenseurs crée des espaces que nous pouvons exploiter. Chaque joueur possède une responsabilité ou un atout sur le terrain. Et lorsqu’il faut marquer, on doit pouvoir s’appuyer sur Cristiano. »
La pression monte à l’approche des matchs décisifs de la phase de groupes.
Le Portugal aborde son deuxième match du groupe K contre l’Ouzbékistan, conscient qu’un nouveau faux pas pourrait sérieusement compromettre ses espoirs d’accéder aux huitièmes de finale. La pression sur Martinez pour trouver le bon équilibre offensif risque même de s’intensifier si les performances ne s’améliorent pas. De son côté, Ronaldo s’est efforcé de rester positif, affirmant à ses supporters sur les réseaux sociaux que le tournoi était « loin d’être terminé » malgré ce début décevant.