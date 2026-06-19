« Il ne sera jamais Lionel Messi ! » : considéré comme un « frein » pour le Portugal, Cristiano Ronaldo pourrait, selon plusieurs observateurs, être laissé sur le banc par Roberto Martinez lors de la Coupe du monde

L’ancien attaquant anglais Kevin Bothroyd a livré un bilan sans concession de la prestation de Cristiano Ronaldo lors d’une intervention sur Sky Sports. Selon lui, le Portugal aurait tout à gagner si le vétéran acceptait de commencer sur le banc et d’être utilisé comme super-remplaçant.

« Pour être honnête, si Ronaldo était un véritable joueur d’équipe, il ferait un pas de côté et accepterait d’entrer en jeu depuis le banc pour faire la différence », a-t-il analysé. « Mais va-t-il le faire un jour ? Je n’y crois pas. Et c’est là que le bât blesse. »

Il a par ailleurs critiqué la tendance persistante de l’attaquant à se mesurer à Lionel Messi, estimant que cette quête individuelle nuit à l’équilibre collectif de la sélection portugaise.

« Quand je regarde Ronaldo, les fans vont me détester, mais tout semble tourner autour de lui. Il passe son temps à courir après Messi », a-t-il ajouté. « Il ne sera jamais Messi, mais il a toujours tiré le maximum de son talent… Aujourd’hui, il est davantage un boulet qu’un atout pour le Portugal, et c’est là que Martinez se trompe. »