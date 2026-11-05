De nombreuses personnes liées à Leeds ont rapidement souligné ce qu’Aaronson apporte à l’entraînement, où il est souvent comparé à « Lionel Messi ». Mais comment parvient-il à reproduire ces performances en match ?

Interrogé à ce sujet, Beckford, l’ancien attaquant de Leeds, qui s’exprimait en partenariat avec FreeBets, où l’on trouve les meilleurs sites de paris britanniques, a livré à GOAL son analyse d’Aaronson : « J’adore Brenden. Je le trouve fantastique. C’est aussi quelqu’un de très sympathique, et cela fait partie de sa personnalité.

« Quand il est sur le terrain, on voit l’énergie et l’enthousiasme avec lesquels il joue. Il ne sera jamais un joueur du type de David Silva. Il a une stature de ce genre.

« Ce qui, à mon avis, suscite des interrogations, c’est ce qu’il fait dans le dernier tiers du terrain. Il travaille aussi dur que n’importe qui, voire plus dur que tout le monde. Je crois que, la saison dernière, ses statistiques montraient qu’il avait récupéré le ballon dans le dernier tiers plus souvent que n’importe quel autre joueur de Premier League. Je me trompe peut-être, mais il figurait tout en haut du classement dans ce domaine. Voilà ce qu’il apporte à l’équipe.

« Les interrogations commencent lorsqu’il récupère le ballon. Et ensuite ? Beaucoup de gens disent qu’il fait une, deux ou trois touches de trop. Entre-temps, les défenseurs ont eu le temps de revenir, ils l’étouffent, puis il perd le ballon, ou quelque chose de ce genre.

« Je le trouve excellent. On comprend que les gars disent qu’il est incroyable à l’entraînement, parce qu’à l’entraînement, c’est ce qu’on fait. On travaille dur, on se démène, on essaie de récupérer le ballon le plus vite possible, puis tout se joue sur le changement de possession.

« À l’entraînement, on travaille à récupérer le ballon le plus vite possible. Ensuite, je veux qu’il le récupère et le donne aux joueurs sur les côtés, ou qu’il adresse une passe en profondeur à Dom [Calvert-Lewin], à Lukas Nmecha ou à quelqu’un d’autre. Je pense que c’est là que les interrogations apparaissent. »