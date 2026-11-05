« Il ne sera jamais David Silva » : les interrogations qui subsistent autour de Brenden Aaronson, star de Leeds et de la sélection américaine, à qui l’on indique ce qu’il doit ajouter à son jeu
Aaronson n’a toujours pas marqué en Premier League cette saison
Quelques périodes de grande forme ont ponctué un passage mouvementé à Elland Road, dont une début 2026, lorsqu’il a inscrit trois buts lors de deux matches consécutifs de Premier League contre Manchester United et Newcastle.
Aaronson n’a plus marqué après cela en 2025-2026 et ne compte qu’une seule réalisation en Carabao Cup cette saison, en 10 apparitions toutes compétitions confondues. Il ne s’est pas encore imposé comme titulaire régulier dans les plans de Daniel Farke.
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Un nouveau contrat signé avant la saison 2026-2027
Prouver sa valeur est devenu un défi familier pour Aaronson, relégué au terme de sa première saison en Angleterre. Revenu d’un prêt en Allemagne, il a contribué à remporter le titre de Championship et a réussi à faire taire bon nombre de sceptiques.
Un nouveau contrat a été signé à l’approche de la saison 2026-27, juste récompense de ce retournement de situation pour lui, mais des questions continuent de se poser sur le rôle qui lui convient le mieux et sur la place qu’il occupe dans le projet d’ensemble à Elland Road.
Là où Aaronson peut élever son niveau de jeu et apporter davantage
De nombreuses personnes liées à Leeds ont rapidement souligné ce qu’Aaronson apporte à l’entraînement, où il est souvent comparé à « Lionel Messi ». Mais comment parvient-il à reproduire ces performances en match ?
Interrogé à ce sujet, Beckford, l’ancien attaquant de Leeds, qui s’exprimait en partenariat avec FreeBets, où l’on trouve les meilleurs sites de paris britanniques, a livré à GOAL son analyse d’Aaronson : « J’adore Brenden. Je le trouve fantastique. C’est aussi quelqu’un de très sympathique, et cela fait partie de sa personnalité.
« Quand il est sur le terrain, on voit l’énergie et l’enthousiasme avec lesquels il joue. Il ne sera jamais un joueur du type de David Silva. Il a une stature de ce genre.
« Ce qui, à mon avis, suscite des interrogations, c’est ce qu’il fait dans le dernier tiers du terrain. Il travaille aussi dur que n’importe qui, voire plus dur que tout le monde. Je crois que, la saison dernière, ses statistiques montraient qu’il avait récupéré le ballon dans le dernier tiers plus souvent que n’importe quel autre joueur de Premier League. Je me trompe peut-être, mais il figurait tout en haut du classement dans ce domaine. Voilà ce qu’il apporte à l’équipe.
« Les interrogations commencent lorsqu’il récupère le ballon. Et ensuite ? Beaucoup de gens disent qu’il fait une, deux ou trois touches de trop. Entre-temps, les défenseurs ont eu le temps de revenir, ils l’étouffent, puis il perd le ballon, ou quelque chose de ce genre.
« Je le trouve excellent. On comprend que les gars disent qu’il est incroyable à l’entraînement, parce qu’à l’entraînement, c’est ce qu’on fait. On travaille dur, on se démène, on essaie de récupérer le ballon le plus vite possible, puis tout se joue sur le changement de possession.
« À l’entraînement, on travaille à récupérer le ballon le plus vite possible. Ensuite, je veux qu’il le récupère et le donne aux joueurs sur les côtés, ou qu’il adresse une passe en profondeur à Dom [Calvert-Lewin], à Lukas Nmecha ou à quelqu’un d’autre. Je pense que c’est là que les interrogations apparaissent. »
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Pas de place pour le meneur de jeu de Leeds dans la dernière liste de la sélection masculine des États-Unis
Aaronson n’a toujours pas délivré la moindre passe décisive cette saison, alors que ce sont ces statistiques dont les meneurs de jeu de son profil tirent leur fierté. On peut toujours compter sur lui pour perturber ses adversaires et mener le pressing en première ligne, mais peut-il vraiment leur faire mal lorsqu’il a le ballon ?
C’est ce qu’il doit prouver depuis un certain temps, et il lui faudra en faire davantage pour convaincre véritablement. Mauricio Pochettino n’a pas retenu le joueur de 26 ans qui multiplie les courses dans sa dernière sélection des États-Unis, alors que Christian Pulisic et ses coéquipiers se préparent à affronter Haïti en quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF.
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