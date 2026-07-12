« Il ne se sentait pas bien » : les raisons de la prestation décevante d'Erling Haaland et de son remplacement en prolongation lors du quart de finale de la Coupe du monde opposant la Norvège à l'Angleterre

Les statistiques ont confirmé l’impression visuelle : Haaland a peiné à trouver son rythme face à John Stones et Marc Guehi. Si Alexander Sorloth n’a pas réussi à lui servir une passe décisive à un moment crucial, alors que la Norvège menait 1-0, c’est surtout le manque global de mobilité de l’attaquant qui a interpellé tout le stade de Miami. Il s’est par ailleurs retrouvé au cœur de la principale polémique de la rencontre : le but de Torbjørn Lysgård Heggem, inscrit en seconde période, a été annulé par la VAR, les arbitres estimant qu’il avait commis une faute sur son futur coéquipier à Manchester City, Elliot Anderson, lors de l’action précédant la réalisation.

Cascarino a insisté sur la gravité de la situation, notant que les mouvements explosifs habituels de l’attaquant étaient aux abonnés absents. « Il n’était pas en forme, oui. Il n’était pas en forme avant le match », a ajouté Cascarino. « Il ne touche pas beaucoup le ballon de toute façon, mais j’ai été surpris de voir à quel point il manquait d’énergie. Lui et Sorloth semblaient tous deux manquer de dynamisme, et il avait l’air absolument… Je l’ai simplement observé après la rencontre et je me suis dit : “Bon, ce que j’avais entendu à la mi-temps – je précise que je tiens cela de quelqu’un qui est bien placé pour le savoir – c’est qu’il était censé être [malade], il n’allait pas bien.”