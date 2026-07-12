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« Il ne se sentait pas bien » : les raisons de la prestation décevante d'Erling Haaland et de son remplacement en prolongation lors du quart de finale de la Coupe du monde opposant la Norvège à l'Angleterre
Un virus perturbe le géant nordique
Si la veille de la rencontre avait largement mis en avant le duel titanesque entre Harry Kane et Erling Haaland, l’attaquant norvégien n’a pas réussi à imposer sa domination habituelle sur le terrain. Selon l’ancien attaquant de Premier League Tony Cascarino, le joueur de 25 ans souffrait d’un problème physique similaire à celui rencontré par l’Anglais Declan Rice plus tôt dans la semaine.
Cascarino a révélé avoir reçu des informations de source sûre concernant l’état de santé d’Haaland pendant la mi-temps de ce match à élimination directe très tendu. « Non, on m’en a parlé hier soir ; j’ai reçu un message à la mi-temps m’indiquant qu’apparemment, Erling Haaland ne se sentait pas bien », a déclaré Cascarino à l’émission World Cup Weekender sur talkSPORT. « Lui aussi souffrait d’un problème de santé. Le sélectionneur a fait allusion à des problèmes de condition physique, et, de toute évidence, Haaland n’avait pas l’air dans son assiette. Il a été remplacé sans que l’on évoque de blessure. Je pense donc qu’il s’agissait exactement de ce que je viens de dire : il souffrait d’un problème de santé. »
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Un manque d'énergie caractéristique de la marque
Les statistiques ont confirmé l’impression visuelle : Haaland a peiné à trouver son rythme face à John Stones et Marc Guehi. Si Alexander Sorloth n’a pas réussi à lui servir une passe décisive à un moment crucial, alors que la Norvège menait 1-0, c’est surtout le manque global de mobilité de l’attaquant qui a interpellé tout le stade de Miami. Il s’est par ailleurs retrouvé au cœur de la principale polémique de la rencontre : le but de Torbjørn Lysgård Heggem, inscrit en seconde période, a été annulé par la VAR, les arbitres estimant qu’il avait commis une faute sur son futur coéquipier à Manchester City, Elliot Anderson, lors de l’action précédant la réalisation.
Cascarino a insisté sur la gravité de la situation, notant que les mouvements explosifs habituels de l’attaquant étaient aux abonnés absents. « Il n’était pas en forme, oui. Il n’était pas en forme avant le match », a ajouté Cascarino. « Il ne touche pas beaucoup le ballon de toute façon, mais j’ai été surpris de voir à quel point il manquait d’énergie. Lui et Sorloth semblaient tous deux manquer de dynamisme, et il avait l’air absolument… Je l’ai simplement observé après la rencontre et je me suis dit : “Bon, ce que j’avais entendu à la mi-temps – je précise que je tiens cela de quelqu’un qui est bien placé pour le savoir – c’est qu’il était censé être [malade], il n’allait pas bien.”
Solbakken explique ce retrait tactique
Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a confirmé après la rencontre que le remplacement de son joueur phare avait été une décision simple, dictée par l’état physique de l’attaquant. Haaland, meilleur buteur de la Norvège avec sept réalisations dans le tournoi, a finalement atteint ses limites sous la chaleur du quart de finale.
S’adressant aux journalistes, Solbakken a déclaré : « Ce n’était pas une décision difficile de le remplacer, car il était à bout. J’aurais peut-être dû le faire dix minutes plus tôt. Il est évident qu’il a réalisé une Coupe du monde exceptionnelle, il a dépensé toute son énergie et toute sa puissance match après match. Il a sans doute subi une contusion à la cuisse en deuxième période, ce qui a accentué sa fatigue. Il a donné tout ce qu’il avait ; il a même été un peu malchanceux sur certaines actions. Reste qu’il a inscrit sept buts en cinq matchs et qu’il a brillé durant cette Coupe du monde. »
- Getty Images Sport
Rice et Haaland affrontent des défis comparables
Le problème de santé n'était pas l'apanage de la sélection norvégienne, puisque le milieu de terrain anglais Rice a lui aussi dû mener une course contre la montre pour pouvoir disputer le match. La star d'Arsenal aurait passé plusieurs jours alité avant que Thomas Tuchel ne décide qu'il ne pourrait jouer que 45 minutes de ce quart de finale. Le niveau d'épuisement des meilleurs joueurs du monde est devenu un sujet de discussion majeur alors que le tournoi entre dans sa phase finale.
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