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« Il ne savait pas ce qu’est un Clasico ! » : Lamine Yamal révèle la brutale piqûre de rappel infligée à la star de Manchester United Marcus Rashford lors de son prêt à Barcelone
Une dure leçon de Clasico
Rashford a connu un passage productif en Catalogne la saison dernière, inscrivant 14 buts en 49 apparitions alors que Barcelone a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Cependant, son introduction à la rivalité la plus féroce du club ne s'est pas déroulée sans accroc.
L'international anglais a participé à une défaite 2-1 contre le Real Madrid à Bernabeu au début de son prêt. Sa première performance laissait beaucoup à désirer, et ses coéquipiers ont immédiatement remarqué son manque de familiarité avec les pressions uniques de cette affiche.
Malgré ces débuts difficiles, le pur produit du centre de formation de Manchester United s'est rapidement adapté. Lorsque les deux géants espagnols se sont retrouvés de nouveau au Camp Nou, l'attaquant a inscrit un coup franc spectaculaire pour aider le Barça à décrocher un deuxième titre consécutif, tout en affichant un changement radical dans son volume de course global.
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Le jugement brutal de Yamal sur Rashford
Yamal s’est désormais confié sur les difficultés initiales de son ancien coéquipier, en soulignant la courbe d’apprentissage très exigeante pour ceux qui ne connaissent pas le derby. L’adolescent a noté que les joueurs issus du centre de formation sont imprégnés d’un état d’esprit totalement différent dès leur plus jeune âge.
« Le premier Clasico de Rashford, que nous avons perdu 2-1 au Bernabeu, je l’ai vu jouer et je me suis dit : “il ne sait toujours pas ce qu’est un Clasico” », a déclaré Yamal à Movistar.
« Puis, au match retour, il a compris ce qu’était vraiment un Clasico, en marquant sur coup franc et en jouant avec une intensité complètement différente. Quand on vient de La Masia, dès son tout premier Clasico, on sait de quoi il retourne et on sait que ce match est une bataille. »
Changements tactiques et le transfert d’Anthony Gordon
Malgré l’intégration réussie de Rashford et sa contribution au doublé, Barcelone a décidé de ne pas lever son option d’achat de 30 M€ (26 M£) pour rendre son transfert définitif. Le directeur sportif Deco a plutôt supervisé une offensive ambitieuse de 70 M€ (59 M£) pour l’ailier de Newcastle Anthony Gordon, les géants catalans faisant du joueur de 25 ans leur priorité car ils recherchaient un profil précis pour renforcer le système de pressing haut de Hansi Flick, estimant que l’effectif manquait d’énergie chaque fois que Raphinha était absent.
« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Rashford, a déclaré Deco. Il a beaucoup apporté la saison dernière, mais notre idée de jeu correspond beaucoup plus à Anthony. Son style correspond à ce que recherche l’entraîneur. Nous avions besoin de plus d’intensité. »
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Quel avenir pour Rashford sous les ordres de Carrick ?
Après son départ d’Espagne, Rashford se retrouve de retour à Old Trafford sous les ordres de Michael Carrick. L’attaquant cherche désespérément à retrouver la forme, lui qui n’a pas trouvé le chemin des filets lors de ses cinq premières apparitions depuis son retour dans son club formateur.
Manchester United connaît actuellement un début de calvaire pour sa première saison complète avec Carrick à sa tête. Avec une seule victoire en Premier League à son actif et une élimination précoce en Carabao Cup face à Brighton, Rashford devra retrouver son agressivité du Clasico pour tenter de sauver la saison de son équipe.
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