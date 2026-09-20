« Il ne savait pas ce qu’est un Clasico ! » : Lamine Yamal révèle la brutale piqûre de rappel infligée à la star de Manchester United Marcus Rashford lors de son prêt à Barcelone

Rashford a connu un passage productif en Catalogne la saison dernière, inscrivant 14 buts en 49 apparitions alors que Barcelone a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Cependant, son introduction à la rivalité la plus féroce du club ne s'est pas déroulée sans accroc.

L'international anglais a participé à une défaite 2-1 contre le Real Madrid à Bernabeu au début de son prêt. Sa première performance laissait beaucoup à désirer, et ses coéquipiers ont immédiatement remarqué son manque de familiarité avec les pressions uniques de cette affiche.

Malgré ces débuts difficiles, le pur produit du centre de formation de Manchester United s'est rapidement adapté. Lorsque les deux géants espagnols se sont retrouvés de nouveau au Camp Nou, l'attaquant a inscrit un coup franc spectaculaire pour aider le Barça à décrocher un deuxième titre consécutif, tout en affichant un changement radical dans son volume de course global.



