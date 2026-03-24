Getty/GOAL
Traduit par
« Il ne sait pas comment faire jouer Lionel Messi ! » - Le sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, reproche à Thierry Henry ses critiques « irrespectueuses » concernant son passage au PSG
Pochettino riposte à Henry
L'ancien entraîneur du PSG a rompu le silence concernant les critiques dont il a fait l'objet lorsqu'il dirigeait le trio « MNM », composé des stars Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Dans une interview accordée à L'Équipe, Pochettino a exprimé une profonde frustration face à la manière dont ses décisions tactiques ont été présentées par des commentateurs de renom.
Au cœur de son mécontentement se trouve l'icône d'Arsenal, Thierry Henry, qui a fréquemment remis en question le dispositif de Pochettino lorsqu'il était analyste en Ligue 1. L'entraîneur argentin a laissé entendre que le discours entourant son mandat était souvent alimenté par des informations erronées plutôt que par les réalités opérationnelles liées à la gestion de talents de classe mondiale dans la capitale française.
- AFP
La vérité sur le rôle de Messi
Pochettino a répondu aux critiques selon lesquelles il aurait contraint Messi à occuper un poste fixe sur l'aile droite, expliquant que les déplacements des joueurs relevaient souvent d'un mouvement naturel et d'un repli défensif plutôt que d'une consigne stricte de la part de l'entraîneur.
« Thierry Henry, qui commentait pour Prime, a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi Pochettino avait placé Messi sur l’aile droite alors qu’il était plus efficace aux côtés de Neymar », a-t-il expliqué. « À cela, je réponds : Pochettino et son staff n’ont pas délibérément déplacé Messi sur l’aile droite en deuxième mi-temps. Parfois, les joueurs se retrouvent en position défensive pour récupérer, pour reprendre des forces, et c’était le cas de Messi. »
Il a également critiqué l’impact de ce genre de commentaires sur la réputation d’un entraîneur : « Ainsi, lorsqu’un ancien joueur comme Henry critique cette situation et me tient pour responsable, cela provoque un tollé. On entend des choses comme : “Cet entraîneur ne sait pas comment faire jouer Messi. Il ne sait pas comment utiliser Mbappé.” »
Remettre en question le discours des experts
La tension entre les deux hommes aurait donné lieu à une altercation en privé. Pochettino a révélé que lorsqu’il a interpellé Henry au sujet de ses propos, la réponse du Français n’a pas fait preuve de la responsabilité que l’entraîneur attendait d’un collègue du milieu.
« Je me souviens lui avoir dit ça. Il était d’ailleurs d’accord avec moi et m’a répondu : “Eh bien, qu’est-ce que tu veux que je fasse ?” Non ! Pas “Qu’est-ce que tu veux que je fasse ?” Ne mens pas, c’est tout. Parfois, ce sont des choses comme ça qui me blessent le plus », a-t-il ajouté. « Quand tu signes au PSG, c’est parce que tu as fait tes preuves. Ce n’est pas pour me rendre service. Personne ne vous fait de faveur dans le football. Je m’en fiche que les gens me disent que je suis moche, gros ou quoi que ce soit d’autre. Mais mentir… À l’époque, on nous a manqué de respect à plusieurs reprises. Je le répète : nous avions l’expertise nécessaire pour créer une structure solide permettant à Messi, Neymar et Mbappé de donner le meilleur d’eux-mêmes. Mais bon, la décision a été prise de se retirer. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Pochettino a quitté Paris à l'été 2022 après avoir remporté le titre de Ligue 1, mais son héritage fait toujours l'objet d'un vif débat. Après un passage à la tête de Chelsea, il a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis en 2024. Celle-ci se prépare actuellement pour la Coupe du monde 2026, après avoir été tirée au sort dans le groupe D aux côtés du Paraguay, de l'Australie et du vainqueur des barrages.