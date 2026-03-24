« Il ne sait pas comment faire jouer Lionel Messi ! » - Le sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, reproche à Thierry Henry ses critiques « irrespectueuses » concernant son passage au PSG

La tension entre les deux hommes aurait donné lieu à une altercation en privé. Pochettino a révélé que lorsqu’il a interpellé Henry au sujet de ses propos, la réponse du Français n’a pas fait preuve de la responsabilité que l’entraîneur attendait d’un collègue du milieu.

« Je me souviens lui avoir dit ça. Il était d’ailleurs d’accord avec moi et m’a répondu : “Eh bien, qu’est-ce que tu veux que je fasse ?” Non ! Pas “Qu’est-ce que tu veux que je fasse ?” Ne mens pas, c’est tout. Parfois, ce sont des choses comme ça qui me blessent le plus », a-t-il ajouté. « Quand tu signes au PSG, c’est parce que tu as fait tes preuves. Ce n’est pas pour me rendre service. Personne ne vous fait de faveur dans le football. Je m’en fiche que les gens me disent que je suis moche, gros ou quoi que ce soit d’autre. Mais mentir… À l’époque, on nous a manqué de respect à plusieurs reprises. Je le répète : nous avions l’expertise nécessaire pour créer une structure solide permettant à Messi, Neymar et Mbappé de donner le meilleur d’eux-mêmes. Mais bon, la décision a été prise de se retirer. »