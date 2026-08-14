Après avoir troqué Chelsea pour le Merseyside, Ngumoha a fait ses débuts en équipe première en janvier 2025, devenant à 16 ans et 135 jours le plus jeune joueur à débuter un match pour le géant de Premier League, Liverpool.

Il a ensuite fallu faire preuve de patience, sous la direction d’Arne Slot, mais davantage d’opportunités se sont présentées à lui lors de la saison 2025-2026. Un but de la victoire spectaculaire à Newcastle en août lui a permis d’entrer encore un peu plus dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur de Liverpool.

Il a ensuite goûté à la Ligue des champions, à la FA Cup et à la Carabao Cup, ce qui lui a permis de gagner une place dans les plans de l’Angleterre avant le tournoi en vue de la Coupe du monde 2026. Il a honoré sa première sélection avec l’Angleterre lors d’un match amical contre la Nouvelle-Zélande.