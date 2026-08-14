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« Il ne s’agit pas de dribbler cinq joueurs » : la « prochaine étape » pour Rio Ngumoha, alors que la légende de Liverpool John Barnes explique ce dont le prodige de 17 ans a besoin de la campagne 2026-2027
Ngumoha est entré dans l’histoire avec Liverpool la saison dernière
Après avoir troqué Chelsea pour le Merseyside, Ngumoha a fait ses débuts en équipe première en janvier 2025, devenant à 16 ans et 135 jours le plus jeune joueur à débuter un match pour le géant de Premier League, Liverpool.
Il a ensuite fallu faire preuve de patience, sous la direction d’Arne Slot, mais davantage d’opportunités se sont présentées à lui lors de la saison 2025-2026. Un but de la victoire spectaculaire à Newcastle en août lui a permis d’entrer encore un peu plus dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur de Liverpool.
Il a ensuite goûté à la Ligue des champions, à la FA Cup et à la Carabao Cup, ce qui lui a permis de gagner une place dans les plans de l’Angleterre avant le tournoi en vue de la Coupe du monde 2026. Il a honoré sa première sélection avec l’Angleterre lors d’un match amical contre la Nouvelle-Zélande.
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Ce dont l’ailier adolescent Ngumoha a besoin en 2026-2027
Un brillant avenir international lui est prédit, tout comme le déblocage d’un potentiel supplémentaire en club, l’icône de Liverpool Barnes, s’exprimant en association avec 247Bet, ayant déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé ce dont Ngumoha avait besoin de la saison 2026-2027 : « La prochaine étape est qu’il joue régulièrement.
« Parce que bien sûr, il n’a pas joué régulièrement et nous avons automatiquement supposé que, tout à coup, il allait jouer pour l’Angleterre, marquer des buts et devenir le meilleur joueur du monde. Malheureusement, nous faisons trop souvent cela avec nos jeunes joueurs. Et maintenant, il n’est même plus dans l’équipe.
« Nous devons donc lui permettre de se développer et de grandir lentement. Et d’intégrer progressivement l’équipe, puis de s’y imposer d’abord avant de commencer à parler de lui comme d’un joueur majeur pour Liverpool ou d’un grand joueur pour l’Angleterre. »
Il a été conseillé à Ngumoha de se concentrer davantage sur son efficacité dans le dernier geste
Le jeu de Ngumoha repose avant tout sur le fait d’aller de l’avant et de provoquer ses adversaires. Il lui a parfois été reproché d’en faire trop, mais Liverpool est conscient de la nécessité de ne pas le brider, son talent créatif le distinguant des attaquants qui choisissent parfois la sécurité.
Barnes a ajouté, au sujet du fait que Ngumoha soit encadré et façonné de la bonne manière : « Vous voulez qu’il fasse ce qui est bon pour l’équipe. C’est bien qu’il s’exprime et élimine cinq joueurs sans qu’il y ait de résultat concret.
« Donc cela dépend de ce que vous considérez comme son jeu. Parce que bien sûr, il doit marquer des buts. C’est bien d’éliminer des joueurs tout le temps, mais après avoir éliminé des joueurs, éliminé des joueurs, éliminé des joueurs, combien de buts allez-vous marquer ? Combien de buts allez-vous créer ? C’est comme ça que vous serez jugé. Pas sur votre allure ni sur le nombre de joueurs que vous pouvez éliminer.
« Donc ce n’est pas une question de le brider. C’est une question de lui donner de l’efficacité et de faire de lui un élément précieux de l’équipe sous cet angle. »
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Calendrier de Liverpool 2026-2027 : les premiers matches de Premier League
Liverpool prépare un nouveau contrat pour Ngumoha, après l’avoir lié pour la première fois par un contrat professionnel en septembre 2025. Il fêtera son 18e anniversaire le 29 août, le jour où l’équipe d’Andoni Iraola recevra Nottingham Forest.
Liverpool doit lancer la nouvelle saison de Premier League à l’extérieur contre Newcastle le 23 août, en entrant dans une nouvelle ère. Ngumoha devrait jouer un rôle important dans ces plans, même s’il a déjà suscité des informations faisant état d’un intérêt de la part du champion de Bundesliga, le Bayern Munich.
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