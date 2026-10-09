Le jeune milieu de terrain n'a pas caché son admiration pour le joueur de 30 ans. En évoquant l'influence de Merino en coulisses, Lewis-Skelly a mis en avant l'intelligence du vétéran et son sens du but.

« Le plus sous-coté ? Mikel, Mikel Merino. À 100 %, mec », a expliqué Lewis-Skelly dans un entretien accordé à Premier League. « Ce gars-là, j'ai l'impression qu'il ne reçoit pas le crédit qu'il mérite. Encore aujourd'hui, je lui parlais de la façon dont il marque autant de buts parce que je veux apprendre et ajouter ça à mon jeu. »

Il a ajouté : « Sa façon de voir le football, c'est vraiment très enrichissant. Il devrait recevoir la reconnaissance qu'il mérite. »



