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« Il ne reçoit pas le crédit qu’il mérite » : Myles Lewis-Skelly désigne la star d’Arsenal « la plus sous-estimée » sur laquelle Mikel Arteta s’appuie
Merino reçoit de grands éloges de la jeunesse d’Arsenal
Lewis-Skelly a désigné Mikel Merino comme le talent le plus sous-estimé du vestiaire d’Arsenal. Le milieu de terrain espagnol s’est discrètement imposé comme une figure importante dans le nord de Londres, mais l’ensemble de ses contributions passe souvent inaperçu auprès du grand public.
Le joueur formé à l’académie d’Arsenal estime que son aîné apporte une immense valeur sur le terrain. Au-delà de son apport direct, Merino joue aussi un rôle actif de mentor auprès des jeunes joueurs qui tentent de s’imposer dans l’effectif d’Arteta.
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Apprendre auprès d’un professionnel chevronné
Le jeune milieu de terrain n'a pas caché son admiration pour le joueur de 30 ans. En évoquant l'influence de Merino en coulisses, Lewis-Skelly a mis en avant l'intelligence du vétéran et son sens du but.
« Le plus sous-coté ? Mikel, Mikel Merino. À 100 %, mec », a expliqué Lewis-Skelly dans un entretien accordé à Premier League. « Ce gars-là, j'ai l'impression qu'il ne reçoit pas le crédit qu'il mérite. Encore aujourd'hui, je lui parlais de la façon dont il marque autant de buts parce que je veux apprendre et ajouter ça à mon jeu. »
Il a ajouté : « Sa façon de voir le football, c'est vraiment très enrichissant. Il devrait recevoir la reconnaissance qu'il mérite. »
Frustrations et exploits en sélection nationale
Merino a récemment prouvé sa qualité décisive sur la scène internationale, en sortant du banc à la mi-temps pour inscrire un doublé spectaculaire en fin de match lors de la victoire 2-1 de l’Espagne contre la Croatie à Split.
Malgré ses exploits décisifs et une remarquable série en tant que remplaçant de luxe, le joueur d’Arsenal a admis qu’il luttait contre une « frustration » liée à son nombre limité de titularisations.
« Je suis très heureux de pouvoir aider l’équipe, encore un match dans lequel c’était à mon tour de marquer en sortant du banc, a déclaré Merino après la rencontre. J’irai sur le terrain avec la meilleure attitude possible, même si je suis frustré de ne pas pouvoir jouer davantage… mais cette équipe est une famille et cela se voit toujours. »
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En quête d’un temps de jeu régulier en club et en sélection
Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a fait écho aux propos de Lewis-Skelly en estimant que le milieu de terrain est largement sous-estimé dans son pays. Après avoir vu son super-remplaçant offrir la victoire contre une solide équipe de Croatie, De la Fuente a affirmé que c’était un « honneur » de l’entraîner, ajoutant qu’il l’aurait « porté dans ses bras » jusqu’à la Coupe du monde.
Merino doit désormais chercher à transposer son élan en sélection dans ses performances en club. À l’avenir, le milieu de terrain fait face au défi immédiat de convertir son impact constant et décisif en sortie de banc en une place régulière de titulaire, aussi bien à Arsenal qu’avec l’Espagne.
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