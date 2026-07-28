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Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

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Il ne prend plus de plaisir sur le terrain : trois scénarios pour écrire les derniers chapitres de l'histoire de Neymar

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Les pressions commerciales en jeu : le tournant le plus difficile de la carrière du meilleur buteur de l'histoire de la sélection du Brésil

L'élimination du Brésil de la Coupe du monde 2026 a ébranlé les fondations du football international, laissant l'une des images les plus stupéfiantes de ces dernières années, puisque Neymar Jr s'est retrouvé une fois de plus prisonnier d'un tourbillon d'incertitudes quant à savoir s'il continuerait à prendre du plaisir à porter le maillot de la sélection ou s'il prendrait une décision surprise.

Après l'optimisme suscité par la nomination de l'Italien Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur du Brésil, le parcours de la Seleção a été un choc, avec une prestation terne qui a provoqué son élimination en huitièmes de finale face à la Norvège. Les espoirs des danseurs de la samba et de leur capitaine Neymar se sont ainsi envolés, et le rêve de briser la malédiction en décrochant un sixième titre reste inassouvi depuis l'édition 2002.

  • Le tournant le plus difficile de la carrière de Neymar

    Le quotidien Marca a écrit ce mardi : « Selon les informations révélées par le site sportif Bitbol, rapportées par le journaliste Ezequiel Jazka, Neymar traverse le tournant le plus difficile de sa carrière footballistique après avoir quitté le Mondial en larmes. La frustration accumulée, née de son incapacité à produire l'impact escompté, a contribué à la propagation de rumeurs sur une fin soudaine de sa carrière. »

    L'impact le plus fort et le plus direct de ce résultat douloureux a concerné la sélection brésilienne elle-même. Dans des déclarations rapportées par les sites Globo Esporte et UOL, le joueur lui-même a été catégorique devant la presse internationale juste après le match face à la Norvège : « J'ai essayé. Tout a commencé ici et tout se termine ici. C'est fini. »

    Ainsi, l'ancien joueur du Barça et du Paris Saint-Germain a définitivement mis un terme à sa carrière avec la sélection brésilienne. Malgré cette fin amère, Neymar a fait ses adieux au public en tant que meilleur buteur de l'histoire de la sélection, avec 80 buts, dépassant le record légendaire du roi Pelé.

    Marca poursuit : « Au-delà de sa retraite internationale, la véritable question tourne autour de son avenir avec son club, Santos. Des sources proches de lui, rapportées par la presse brésilienne, indiquent que l'entourage de Neymar le voit "lassé du monde du football" et qu'il envisage sérieusement l'option de la retraite. »

    La star brésilienne reste liée par un contrat avec le club de Santos jusqu'au 31 décembre prochain. Une décision cruciale pourrait contraindre les deux parties à rompre l'accord de manière anticipée, si Neymar décidait de mettre définitivement fin à sa carrière footballistique.

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  • 3 scénarios très clairs

    Malgré l'épuisement psychologique et la souffrance physique persistante qui ont marqué cette dernière période, de nombreux médias internationaux s'accordent à dire que la meilleure option pour Neymar reste de respecter le contrat convenu. Son engagement moral envers le club constitue un facteur déterminant, selon l'analyse de son entourage sur la question.

    Le journal Marca a révélé : « Cependant, les informations indiquent que Neymar envisage trois scénarios très clairs avant de déterminer sa position : rester à Santos jusqu'en décembre, résilier son contrat pour rejoindre un championnat aux exigences compétitives moindres, ou annoncer sa retraite définitive. »

    Ces dernières années, Neymar a souffert de blessures récurrentes qui l'ont empêché de conserver le niveau qu'on lui connaît au plus haut sommet. Ce facteur, ajouté aux critiques acerbes des supporters après chaque revers international, a fini par épuiser sa patience.

    Lors d'un entretien accordé il y a quelques mois à la chaîne Cazé TV, Neymar avait lui-même laissé la porte ouverte à une retraite en annonçant que la décision viendrait directement de son cœur, selon ce qu'il ressentirait après le choc du Mondial.

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  • La pression de son père : l'épée des engagements commerciaux

    Dans les coulisses du club de Santos, un sentiment domine : Neymar serait lassé de la routine du football et souhaiterait prendre sa retraite, mais il subit les pressions de son père pour poursuivre en raison de ses engagements commerciaux. À cela s'ajoute que certains employés du club affirment que Neymar est devenu difficile à gérer à cause de ses comportements égoïstes qui dérangent les joueurs, le staff technique et l'encadrement administratif.

    Des interrogations ont également été soulevées quant à ses qualités de leader, notamment après l'altercation dans laquelle il s'est retrouvé impliqué avec Robinho Junior (le fils de son ancien coéquipier Robinho) en mai dernier.

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  • La décision est attendue dans le vestiaire de Santos

    Le journal espagnol poursuit : « Dans les installations du club aux couleurs blanche et noire, la prudence et l'expectative règnent quant aux prochaines démarches de Neymar. Le conseil d'administration préfère respecter le deuil sportif de sa grande personnalité avant de se plonger dans la révision des clauses du contrat. De leur côté, les supporters de Santos rêvent de voir leur plus grand joueur — de leur point de vue — de l'ère moderne décider de rester au moins jusqu'à la seconde moitié de l'année pour disputer les compétitions nationales et continentales de la saison. » Et de conclure : « Quel que soit le chemin que Neymar choisira dans les prochaines heures, l'impact de sa décision résonnera dans chaque recoin du monde du football. Neymar représente l'une des dernières légendes de l'âge d'or du football sud-américain. Le temps passe vite, et les supporters attendent avec impatience l'annonce officielle de la star brésilienne. Sera-ce donc la fin de l'une des carrières les plus talentueuses et les plus controversées de l'histoire récente ? »

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