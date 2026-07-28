Le quotidien Marca a écrit ce mardi : « Selon les informations révélées par le site sportif Bitbol, rapportées par le journaliste Ezequiel Jazka, Neymar traverse le tournant le plus difficile de sa carrière footballistique après avoir quitté le Mondial en larmes. La frustration accumulée, née de son incapacité à produire l'impact escompté, a contribué à la propagation de rumeurs sur une fin soudaine de sa carrière. »

L'impact le plus fort et le plus direct de ce résultat douloureux a concerné la sélection brésilienne elle-même. Dans des déclarations rapportées par les sites Globo Esporte et UOL, le joueur lui-même a été catégorique devant la presse internationale juste après le match face à la Norvège : « J'ai essayé. Tout a commencé ici et tout se termine ici. C'est fini. »

Ainsi, l'ancien joueur du Barça et du Paris Saint-Germain a définitivement mis un terme à sa carrière avec la sélection brésilienne. Malgré cette fin amère, Neymar a fait ses adieux au public en tant que meilleur buteur de l'histoire de la sélection, avec 80 buts, dépassant le record légendaire du roi Pelé.

Marca poursuit : « Au-delà de sa retraite internationale, la véritable question tourne autour de son avenir avec son club, Santos. Des sources proches de lui, rapportées par la presse brésilienne, indiquent que l'entourage de Neymar le voit "lassé du monde du football" et qu'il envisage sérieusement l'option de la retraite. »

La star brésilienne reste liée par un contrat avec le club de Santos jusqu'au 31 décembre prochain. Une décision cruciale pourrait contraindre les deux parties à rompre l'accord de manière anticipée, si Neymar décidait de mettre définitivement fin à sa carrière footballistique.

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