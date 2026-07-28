Goal.com
En direct€50
Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

Traduit par

Il ne prend plus de plaisir à jouer : trois scénarios pour écrire les derniers chapitres de l'histoire de Neymar

FEATURES
Neymar
Santos FC
Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
Brésil
Norvège
É.-U.

Les pressions commerciales en toile de fond : le tournant le plus difficile de la carrière du meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne

L'élimination du Brésil de la Coupe du monde 2026 a ébranlé les fondations du football international, laissant l'une des images les plus stupéfiantes de ces dernières années, Neymar Junior se retrouvant une nouvelle fois pris dans un tourbillon d'incertitude quant à savoir s'il continuera à savourer le port du maillot de la sélection ou s'il prendra une décision surprise.

Après l'optimisme suscité par la nomination de l'Italien Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur du Brésil, la participation brésilienne s'est révélée choquante, avec une prestation terne qui a provoqué leur élimination dès les huitièmes de finale face à la Norvège. Les espoirs des danseurs de la samba et de leur capitaine Neymar se sont ainsi envolés, tandis que le rêve de briser la malédiction d'un sixième sacre reste en suspens depuis l'édition 2002.

  • Le tournant le plus difficile de la carrière de Neymar

    Le journal Marca a écrit ce mardi : « Selon les informations révélées par le site sportif "Betbol", relayées par le journaliste Ezequiel Gasca, Neymar traverse le tournant le plus difficile de sa carrière footballistique après avoir quitté le Mondial en larmes. La frustration accumulée, résultant de son incapacité à produire l'impact espéré, a contribué à la propagation de rumeurs sur une fin soudaine de sa carrière. »

    L'impact le plus fort et le plus direct de ce résultat douloureux a concerné la sélection brésilienne elle-même. Dans des déclarations relayées par les sites Globo Esporte et UOL, le joueur lui-même s'est montré catégorique devant la presse internationale juste après le match contre la Norvège : « J'ai essayé. Tout a commencé ici et se termine ici. C'est fini. »

    Ainsi, l'ancien joueur du Barça et du Paris Saint-Germain a mis un terme définitif à sa carrière avec la sélection brésilienne. Malgré cette fin amère, Neymar a fait ses adieux au public en tant que meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 80 buts, dépassant le record légendaire du roi Pelé.

    Marca a poursuivi : « Au-delà de sa retraite internationale, la vraie question porte sur son avenir avec son club, Santos. Des sources proches de lui, citées par la presse brésilienne, indiquent que l'entourage de Neymar le voit "fatigué du monde du football" et qu'il envisage sérieusement l'option de la retraite. »

    La star brésilienne reste liée par un contrat avec le club de Santos jusqu'au 31 décembre prochain. Une décision cruciale pourrait contraindre les deux parties à résilier l'accord de manière anticipée, si Neymar décidait de mettre un terme définitif à sa carrière footballistique.

    À lire aussi : Vidéo : après l'offre colossale d'Al-Hilal, Diaz crée le buzz avec une visite surprise au président de la Colombie

    • Publicité

  • 3 scénarios très clairs

    Malgré l'épuisement psychologique et les souffrances physiques persistantes qui ont marqué cette dernière période, plusieurs médias internationaux s'accordent à dire que la meilleure option pour Neymar est de respecter le contrat convenu. Son engagement moral envers le club constitue un facteur déterminant, selon l'analyse de son entourage à ce sujet.

    Marca a révélé : « Cependant, les informations indiquent que Neymar envisage trois scénarios très clairs avant de fixer sa position : rester à Santos jusqu'en décembre, résilier son contrat pour rejoindre un championnat aux exigences compétitives moindres, ou annoncer sa retraite définitive. »

    Ces dernières années, Neymar a souffert de blessures à répétition qui l'ont empêché de conserver le niveau qu'on lui connaît au plus haut sommet. Ce facteur, ajouté aux critiques acerbes des supporters après chaque revers international, a fini par épuiser sa patience.

    Lors d'un entretien accordé il y a quelques mois à la chaîne Cazé TV, Neymar avait lui-même laissé la porte ouverte à une retraite en déclarant que la décision viendrait directement de son cœur, en fonction de son ressenti après le choc de la Coupe du monde.

    À lire aussi : Il lui a annoncé sa décision de partir : une star de City scelle son avenir

  • La pression de son père : l'épée des engagements commerciaux

    Dans les coulisses du club de Santos, un sentiment prévaut : Neymar serait lassé de la routine du football et souhaiterait prendre sa retraite, mais il fait face aux pressions de son père pour continuer en raison de ses engagements commerciaux. À cela s'ajoute le fait que certains employés du club affirment qu'il est devenu difficile de gérer Neymar en raison de son comportement égoïste, qui dérange les joueurs ainsi que le staff technique et administratif.

    Des interrogations ont également été soulevées quant à ses qualités de leadership, en particulier après l'altercation dans laquelle il s'est retrouvé impliqué avec Robinho Junior (le fils de son ancien coéquipier Robinho) en mai dernier.

    À lire aussi : Amorim reconnaît ses erreurs à Manchester United et dévoile le secret du pari sur Modric

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Le vestiaire de Santos attend la décision

    Le journal espagnol poursuit : « Dans les installations du club aux couleurs blanche et noire, la prudence et l'expectative dominent quant aux prochaines étapes de Neymar. Le conseil d'administration préfère respecter le deuil sportif de sa grande personnalité avant de se lancer dans la révision des clauses du contrat. De leur côté, les supporters de Santos rêvent de voir leur plus grand joueur — de leur point de vue — de l'époque moderne décider de rester au moins jusqu'à la seconde moitié de l'année pour disputer les compétitions nationales et continentales de la saison. » Et de conclure : « Quel que soit le chemin que choisira Neymar dans les heures à venir, l'impact de sa décision résonnera dans chaque recoin du monde du football. Neymar représente l'une des dernières légendes de l'âge d'or du football sud-américain. Le temps file, et les supporters attendent avec impatience l'annonce officielle de la star brésilienne. Sera-ce là la fin de l'une des carrières les plus talentueuses et les plus controversées de l'histoire récente ? »

    À lire aussi : une décision historique qui va changer le jeu : la Premier League met fin à la ruse des gardiens de but