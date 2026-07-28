Il ne prend plus de plaisir à jouer : trois scénarios pour écrire les derniers chapitres de l'histoire de Neymar

Le journal Marca a écrit ce mardi : « Selon les informations révélées par le site sportif "Betbol", relayées par le journaliste Ezequiel Gasca, Neymar traverse le tournant le plus difficile de sa carrière footballistique après avoir quitté le Mondial en larmes. La frustration accumulée, résultant de son incapacité à produire l'impact espéré, a contribué à la propagation de rumeurs sur une fin soudaine de sa carrière. »

L'impact le plus fort et le plus direct de ce résultat douloureux a concerné la sélection brésilienne elle-même. Dans des déclarations relayées par les sites Globo Esporte et UOL, le joueur lui-même s'est montré catégorique devant la presse internationale juste après le match contre la Norvège : « J'ai essayé. Tout a commencé ici et se termine ici. C'est fini. »

Ainsi, l'ancien joueur du Barça et du Paris Saint-Germain a mis un terme définitif à sa carrière avec la sélection brésilienne. Malgré cette fin amère, Neymar a fait ses adieux au public en tant que meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 80 buts, dépassant le record légendaire du roi Pelé.

Marca a poursuivi : « Au-delà de sa retraite internationale, la vraie question porte sur son avenir avec son club, Santos. Des sources proches de lui, citées par la presse brésilienne, indiquent que l'entourage de Neymar le voit "fatigué du monde du football" et qu'il envisage sérieusement l'option de la retraite. »

La star brésilienne reste liée par un contrat avec le club de Santos jusqu'au 31 décembre prochain. Une décision cruciale pourrait contraindre les deux parties à résilier l'accord de manière anticipée, si Neymar décidait de mettre un terme définitif à sa carrière footballistique.

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