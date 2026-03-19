« Il ne pouvait pas prendre de meilleure décision » : la star des Spurs invitée à quitter le club cet été après avoir essuyé de violentes critiques

Malgré les récentes difficultés de Tottenham, Pagliuca insiste sur le fait que la réputation du gardien reste intacte. Cependant, l'attrait d'un club évoluant au plus haut niveau du football européen pourrait être trop fort pour que l'Italien, arrivé à Londres depuis Empoli à l'été 2023, puisse l'ignorer. S'adressant à Calciomercato, le légendaire gardien a souligné que le prestige des géants italiens constituait un facteur déterminant dans toute décision.

Pagliuca a déclaré : « Il ne pouvait pas prendre de meilleure décision. Si une équipe qui vient d’atteindre la finale de la Ligue des champions vous appelle, comment pouvez-vous refuser ? Certes, il a connu une mauvaise saison, il n’a pas été aussi performant que lors de sa première année, mais nous avons vu que toute l’équipe a connu des problèmes : ils ont changé d’entraîneur, puis il a été remplacé en Ligue des champions, et celui qui a pris sa place s’est révélé catastrophique. »