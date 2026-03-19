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« Il ne pouvait pas prendre de meilleure décision » : la star des Spurs invitée à quitter le club cet été après avoir essuyé de violentes critiques
La crainte de la relégation et les erreurs individuelles
Les difficultés de Vicario à retrouver son meilleur niveau reflètent la saison catastrophique de Tottenham, le club occupant actuellement la 16e place de la Premier League, à seulement un point de la zone de relégation. Son récent match nul 1-1 contre Liverpool a mis en évidence ces problèmes lorsqu’il a concédé un coup franc, s’attirant les critiques cinglantes de Jamie Carragher, consultant chez Sky Sports. « C'est un spécialiste des coups francs, mais je vais vous dire une chose : Tottenham n'a pas de spécialiste des gardiens de but », a fait remarquer Carragher. « C'est horrible, absolument choquant de la part du gardien. Si l'autre gars [Antonin Kinsky] a joué en milieu de semaine, c'est parce qu'il n'est pas assez bon... Tottenham a d'énormes problèmes dans les cages. »
- AFP
L'attrait des finalistes de la Ligue des champions
Malgré les récentes difficultés de Tottenham, Pagliuca insiste sur le fait que la réputation du gardien reste intacte. Cependant, l'attrait d'un club évoluant au plus haut niveau du football européen pourrait être trop fort pour que l'Italien, arrivé à Londres depuis Empoli à l'été 2023, puisse l'ignorer. S'adressant à Calciomercato, le légendaire gardien a souligné que le prestige des géants italiens constituait un facteur déterminant dans toute décision.
Pagliuca a déclaré : « Il ne pouvait pas prendre de meilleure décision. Si une équipe qui vient d’atteindre la finale de la Ligue des champions vous appelle, comment pouvez-vous refuser ? Certes, il a connu une mauvaise saison, il n’a pas été aussi performant que lors de sa première année, mais nous avons vu que toute l’équipe a connu des problèmes : ils ont changé d’entraîneur, puis il a été remplacé en Ligue des champions, et celui qui a pris sa place s’est révélé catastrophique. »
Analyse du profil de l'Italien
Bien que Vicario ait essuyé des critiques en raison de ses récentes performances en Angleterre — il a encaissé 62 buts en 42 matches toutes compétitions confondues avec Tottenham cette saison —, Pagliuca estime que ses qualités fondamentales font de lui une « opportunité de transfert » idéale pour l'Inter. Cette déclaration intervient alors que *La Gazzetta dello Sport* a récemment désigné Vicario comme l'un des principaux candidats à la succession de Michele Di Gregorio à la Juventus. Malgré ces critiques, l’analyste chevronné a souligné que, même s’il a encore des progrès à faire, le joueur de 29 ans reste l’un des meilleurs talents parmi les gardiens italiens.
« Vicario est sans aucun doute l’un des meilleurs gardiens italiens du moment », a expliqué Pagliuca. « Il n’est pas encore un joueur de premier plan, mais je pense que s’il venait à arriver, ce serait un choix qui irait au-delà de sa nationalité. Vicario sera choisi pour son profil, un point c’est tout. Et cela ressemble vraiment à une opportunité de transfert. Vicario est très bon entre les poteaux. Sa faiblesse réside dans son incapacité à sortir de sa ligne. »
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Le moment choisi est déterminant pour le départ de Tottenham
D'un point de vue stratégique, le prochain mercato estival semble être le moment idéal pour Tottenham d'envisager un transfert. Vicario est sous contrat jusqu'en 2028, mais sa valeur pouvant atteindre son apogée avant ses dernières années de contrat, les Spurs pourraient chercher à tirer parti de l'intérêt considérable qui se manifeste actuellement en Italie.
Pagliuca est également revenu sur le parcours du gardien jusqu'à présent, soulignant : « Il a joué dans la meilleure ligue du monde, au sein d'un club qui, il y a quelques années, visait le titre de champion de Premier League. L'année dernière, il a remporté l'Europa League, même si cette année, le club est presque menacé de relégation. » Tant pour le joueur que pour le club, un nouveau départ à Milan pourrait être la solution la plus avantageuse pour toutes les parties concernées.
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