Ronaldo a laissé planer le doute sur son avenir après l’élimination, se contentant d’indiquer qu’il tournait « la page des Coupes du monde la conscience tranquille ». « J’ai donné le meilleur de moi-même, j’ai remporté trois titres avec le Portugal – avant Cristiano Ronaldo, il n’y en avait aucun », a-t-il déclaré d’un ton provocateur, affirmant que le titre de champion d’Europe 2016 avait pour lui « la même importance » qu’une victoire en Coupe du monde. De plus, CR7 a remporté deux fois la Ligue des Nations avec le Portugal.

Après l’élimination, il affirme vouloir « garder la tête froide, rester serein, puis prendre la meilleure décision ». Celle-ci devrait conduire à confirmer que son 233e match international (146 buts) n’a pas été son dernier. Pourtant, ses prestations lors de la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique ont été très critiquées. Après l’élimination en huitièmes de finale, The Athletic a par exemple assené : « Le spectacle est terminé. » Et d’ajouter : Ronaldo aurait montré lors de la Coupe du monde « ce qu’il est réellement : un homme de 41 ans qui tente de remonter le temps ».

Même d’anciens coéquipiers de la sélection portugaise ont critiqué sans ménagement la présence de CR7, malgré son âge avancé, dans le onze titulaire, pointant un manque d’implication dans le jeu. « C’est son ego qui prend l’équipe en otage », a tempêté Zlatan Ibrahimović sur Fox Sports, estimant que sa titularisation relève d’une « folie dictée par la nostalgie ».

Au total, Ronaldo a inscrit trois buts en cinq matchs : deux lors de la large victoire contre l’Ouzbékistan, un outsider largement dépassé en phase de groupes, et un penalty égalisateur face à la Croatie en seizièmes de finale. Gonçalo Ramos, entré en jeu et déjà auteur de l’élimination de Ronaldo lors de la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2022, a ensuite inscrit de la tête le but de la victoire peu avant la fin du match.