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« Il ne peut pas être dans l’équipe ! » - Carragher s’en prend à Wirtz après « l’une de ses pires » prestations avec Liverpool, mais soutient Jurgen Klopp pour le relancer
Carragher remet en question le rendement de Wirtz et son prix demandé
Carragher n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de Wirtz après une prestation terne face à Bournemouth. Malgré la courte victoire 1-0 de Liverpool au Vitality Stadium, l’attention est restée portée sur l’incapacité du milieu de terrain allemand à peser sur le match. Pendant la première période, Carragher s’est montré particulièrement virulent au sujet de la contribution du joueur de 23 ans dans son rôle de consultant. « Wirtz a encore été vraiment mauvais, a-t-il déclaré. Il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien de son côté. »
« C’était l’une des prestations les plus mauvaises que je lui ai vues sous le maillot de Liverpool », a-t-il noté sur le Jamie Carragher Podcast. Développant ses inquiétudes, il a admis : « J’ai été critique sur le fait qu’il n’a pas les statistiques. Mais normalement, quand on regarde Wirtz, il est propre, appliqué, il conserve le ballon, il y a des choses qu’on aime. »
Il a ajouté : « Il se sort de situations compliquées où, normalement, on s’attend à voir son joueur perdre le ballon. Mais la raison pour laquelle je m’inquiète, c’est que je ne pense pas que Wirtz soit en méforme depuis son arrivée à Liverpool. Je pense en réalité que ce que nous voyons, c’est ce qu’il est. Et je m’inquiétais pour Wirtz probablement il y a 12 mois. Et c’était peut-être un peu tôt pour dire ça, mais je ne l’ai pas dit. C’était simplement dans un coin de ma tête. »
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Des préoccupations tactiques et l’effet Szoboszlai
Les répercussions tactiques de l’inclusion de Wirtz dans le onze de départ constituent également un sujet de désaccord pour Carragher. Il estime qu’aligner Wirtz au poste de numéro 10 contraint d’autres joueurs clés à quitter leurs positions naturelles, citant notamment l’international hongrois Dominik Szoboszlai. « Ce qui inquiète pour Wirtz maintenant, c’est que ses performances jusqu’ici, ou ce qu’il a apporté à Liverpool, sont d’un niveau si faible », a avancé Carragher.
« On attendait de lui qu’il mène Liverpool vers un nouveau titre en championnat, qu’il mène Liverpool vers une Ligue des champions. L’écart qu’il doit combler pour presque justifier ce que les gens attendaient, je pense presque qu’il est trop grand. Tu ne peux pas y arriver. »
Iraola face à de grandes décisions
Alors qu’un choc à très fort enjeu contre Manchester City se profile à Anfield le 11 octobre, Carragher a exhorté l’entraîneur Andoni Iraola à prendre une décision sans concession. Le consultant a insisté sur le fait qu’au vu de la forme actuelle, rien ne justifie que Wirtz débute contre les champions en titre. « Je pense qu’à l’avenir, Iraola va devoir prendre une décision. Wirtz ne serait pas dans mon équipe de Liverpool », a-t-il déclaré.
Le consultant a souligné que la précision de passe de Wirtz, de 63 % contre Bournemouth, était la plus faible de tous les joueurs de Liverpool présents sur le terrain, en la comparant aux 75 % enregistrés par Milos Kerkez et Alexander Isak. « Manchester City à domicile, pour moi, il ne peut pas être dans l’équipe », a ajouté Carragher avec fermeté.
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Jürgen Klopp peut-il sauver la saison de Wirtz ?
Malgré les critiques sévères, Carragher estime qu’il existe une piste potentielle pour que Wirtz retrouve sa confiance : la trêve internationale. Avec l’ancien manager de Liverpool Jurgen Klopp désormais à la tête de l’équipe d’Allemagne, Wirtz va passer trois semaines sous la direction de l’homme qui connaît mieux que quiconque les exigences d’Anfield.
Klopp a inclus le milieu de terrain dans son groupe pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie et la Grèce. « Le seul espoir pour les supporters de Liverpool maintenant, c’est que Klopp soit le sélectionneur de l’Allemagne, a avancé Carragher. Wirtz part avec l’équipe d’Allemagne pendant trois semaines, et c’est évidemment l’un des meilleurs joueurs d’Allemagne, c’est ainsi qu’ils le voient.
Carragher a reconnu que le style de management unique de Klopp pourrait être la clé pour libérer le potentiel de Wirtz. « Jurgen est l’un des plus grands entraîneurs du monde, nous le savons. Et ce qu’il tire des joueurs est probablement supérieur à ce que tirent la plupart des entraîneurs en raison de sa personnalité, et espérons que quelque chose puisse se produire pour lui. »
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