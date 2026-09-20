Carragher n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de Wirtz après une prestation terne face à Bournemouth. Malgré la courte victoire 1-0 de Liverpool au Vitality Stadium, l’attention est restée portée sur l’incapacité du milieu de terrain allemand à peser sur le match. Pendant la première période, Carragher s’est montré particulièrement virulent au sujet de la contribution du joueur de 23 ans dans son rôle de consultant. « Wirtz a encore été vraiment mauvais, a-t-il déclaré. Il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien de son côté. »

« C’était l’une des prestations les plus mauvaises que je lui ai vues sous le maillot de Liverpool », a-t-il noté sur le Jamie Carragher Podcast. Développant ses inquiétudes, il a admis : « J’ai été critique sur le fait qu’il n’a pas les statistiques. Mais normalement, quand on regarde Wirtz, il est propre, appliqué, il conserve le ballon, il y a des choses qu’on aime. »

Il a ajouté : « Il se sort de situations compliquées où, normalement, on s’attend à voir son joueur perdre le ballon. Mais la raison pour laquelle je m’inquiète, c’est que je ne pense pas que Wirtz soit en méforme depuis son arrivée à Liverpool. Je pense en réalité que ce que nous voyons, c’est ce qu’il est. Et je m’inquiétais pour Wirtz probablement il y a 12 mois. Et c’était peut-être un peu tôt pour dire ça, mais je ne l’ai pas dit. C’était simplement dans un coin de ma tête. »