« Il ne peut pas aller là-bas ! » - La légende de Liverpool supplie Caoimhin Kelleher de ne pas rejoindre Chelsea alors que les Blues sont en pleine crise au poste de gardien de but, laissant entendre qu'un incroyable retour chez les Reds est possible
La sortie à bas prix et les espoirs de rachat
S'adressant à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes sur le football, Aldridge a fait l'éloge du gardien « impeccable » et a déploré sa vente à prix réduit à Brentford. « Caoimhin Kelleher est un excellent gardien. Nous l'aimions, les fans l'aimaient... Il n'a jamais rien fait de mal », a-t-il déclaré. « La seule chose qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il soit parti pour environ 15 millions de livres sterling. Je pensais qu'il allait devenir un joueur à 40 millions de livres sterling. » Aldridge a ensuite exprimé son espoir qu'il existe une clause permettant de faire revenir Kelleher : « J'espère juste qu'il y a quelque chose là-dedans pour que, lorsque Liverpool viendra frapper à la porte, nous puissions le récupérer pour 15 millions de livres sterling lorsqu'il aura acquis de l'expérience. »
Avertissement de Chelsea à Kelleher
Concernant l'intérêt manifesté par Stamford Bridge, Aldridge a insisté sur le fait que Kelleher devrait éviter ce transfert, surtout après avoir signé un contrat de cinq ans avec Brentford en juin 2025. « Chelsea ? Il ne peut pas y aller. Il a fait son apprentissage à Liverpool, il est actuellement en apprentissage dans une équipe qui fonctionne très bien », a-t-il averti.
Aldridge estime que le parcours de l'Irlandais est loin d'être terminé, suggérant que son âge est un avantage majeur. « Quoi qu'il arrive, il pourrait rejoindre un grand club à l'avenir, c'est certain. Il est encore relativement jeune pour un gardien de but, ne l'oublions pas. »
Rêver d'un retour de Klopp
Se tournant vers le banc de touche, Aldridge a évoqué le lien émotionnel qui l'unit à l'ancien entraîneur Klopp, d'autant plus que Liverpool a connu des résultats médiocres sous la houlette de Slot cette saison. Klopp a quitté Anfield à l'été 2024 après un mandat légendaire de neuf ans, au cours duquel il a remporté huit trophées, dont les titres de Premier League et de Ligue des champions. Bien qu'Aldridge continue de soutenir l'actuel entraîneur, il a admis que la porte serait toujours ouverte pour l'Allemand. « Nous serions ravis de le revoir si Arne Slot venait à partir, c'est évident, car ce qu'il a fait pour nous, la passion qu'il a insufflée à l'équipe, c'était digne de Bill Shankly », a expliqué Aldridge.
Rencontres futures et statut légendaire
Aldridge, qui retrouvera bientôt Klopp lors d'un match caritatif à Anfield, a plaisanté sur le fait que Liverpool pourrait affronter l'Allemand en Europe s'il rejoignait un club comme le Real Madrid. « Bonne chance à lui, mais si jamais il affronte Liverpool en Ligue des champions dans les années à venir, j'aimerais qu'il aligne ses remplaçants ! », a-t-il ironisé.
