Concernant l'intérêt manifesté par Stamford Bridge, Aldridge a insisté sur le fait que Kelleher devrait éviter ce transfert, surtout après avoir signé un contrat de cinq ans avec Brentford en juin 2025. « Chelsea ? Il ne peut pas y aller. Il a fait son apprentissage à Liverpool, il est actuellement en apprentissage dans une équipe qui fonctionne très bien », a-t-il averti.

Aldridge estime que le parcours de l'Irlandais est loin d'être terminé, suggérant que son âge est un avantage majeur. « Quoi qu'il arrive, il pourrait rejoindre un grand club à l'avenir, c'est certain. Il est encore relativement jeune pour un gardien de but, ne l'oublions pas. »