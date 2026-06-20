La polémique a éclaté lorsque Van der Vaart, en tant que commentateur pour la chaîne néerlandaise NOS, a livré une analyse cinglante de la mobilité de Van Dijk. L’ancienne star de Hambourg et du Real Madrid s’est dite « choquée » par la prestation du défenseur, critiquant notamment sa capacité à pivoter et à se déplacer dans des espaces restreints.

« Je dois être honnête : j’ai été assez choqué par Van Dijk », a déclaré Van der Vaart. « En le voyant, je me suis dit : ça n’a pas l’air bon. Surtout quand il pivote. Ça s’avère très difficile. Un peu comme un Boeing 747 qui vire. J’espère qu’il commencera à pivoter un peu plus vite pendant le tournoi. »

Une métaphore qui a froissé Jürgen Klopp, attaché au leadership et aux qualités techniques que le défenseur continue d’apporter à l’équipe de Ronald Koeman.