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Moataz Bellah El Hadedy

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« Il ne mérite même pas qu'on parle de lui » : Jürgen Klopp répond fermement à une ancienne star néerlandaise qui a sévèrement critiqué Virgil van Dijk

Pays-Bas
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J. Klopp
V. van Dijk
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Pays-Bas vs Japon

Jürgen Klopp a vigoureusement défendu Virgil van Dijk après que le capitaine des Pays-Bas a été critiqué de manière pour le moins surprenante par Rafael van der Vaart. L’ancien entraîneur de Liverpool a rapidement rejeté l’analyse du consultant à l’issue du match nul des Oranje face au Japon lors de leur premier match de la phase de groupes.

  • Rafael van der VaartZiggo Sport

    Klopp prend la défense de son ancien capitaine

    Klopp a défendu Virgil van Dijk en réponse aux vives critiques formulées par l’ancien milieu de terrain néerlandais Rafael van der Vaart. Interrogé comme consultant pour MagentaTV à la veille du match de Coupe du monde entre les Pays-Bas et la Suède, l’entraîneur allemand s’est dit stupéfait par la violence des attaques visant son ancien pilier de la défense des Reds.

    Van Dijk, pilier défensif des équipes de Liverpool les plus titrées de Klopp entre 2018 et 2024, avait été pointé du doigt après une prestation défensive chancelante face au Japon lors d’un match nul 2-2 plus tôt dans le tournoi. Klopp reste toutefois convaincu que le joueur de 34 ans demeure un footballeur de classe mondiale.

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  • La comparaison avec le « Boeing 747 »

    La polémique a éclaté lorsque Van der Vaart, en tant que commentateur pour la chaîne néerlandaise NOS, a livré une analyse cinglante de la mobilité de Van Dijk. L’ancienne star de Hambourg et du Real Madrid s’est dite « choquée » par la prestation du défenseur, critiquant notamment sa capacité à pivoter et à se déplacer dans des espaces restreints.

    « Je dois être honnête : j’ai été assez choqué par Van Dijk », a déclaré Van der Vaart. « En le voyant, je me suis dit : ça n’a pas l’air bon. Surtout quand il pivote. Ça s’avère très difficile. Un peu comme un Boeing 747 qui vire. J’espère qu’il commencera à pivoter un peu plus vite pendant le tournoi. »

    Une métaphore qui a froissé Jürgen Klopp, attaché au leadership et aux qualités techniques que le défenseur continue d’apporter à l’équipe de Ronald Koeman.

  • Le jugement cinglant de Klopp à l'égard de Van der Vaart

    Interrogé sur ces propos, Klopp n’a pas mâché ses mots, remettant en cause la crédibilité de Van der Vaart et sa tendance à se focaliser sur les aspects négatifs. Le technicien allemand a laissé entendre que les propos du commentateur visaient davantage à attirer l’attention qu’à apporter une analyse tactique pertinente.

    « Je ne suis pas certain qu’il soit utile de citer Rafael van der Vaart, a répondu Klopp. Mais s’il arrive un jour à dire quelque chose de positif sur un joueur, quel qu’il soit, je serai ravi de le prendre à nouveau au sérieux. On a l’impression qu’il observe quelque chose, qu’il le formule de façon alambiquée, puis qu’il s’y oppose farouchement. De cette manière, cela n’a tout simplement aucune importance. »

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les paroles de Van Dijk portent leurs fruits

    Bien qu’il ait été désigné homme du match, Virgil van Dijk est resté modeste face aux médias après la rencontre face au Japon. Le capitaine néerlandais a reconnu que son équipe avait peiné à déstabiliser une formation japonaise bien organisée, qui a maintenu un 5-4-1 très compact durant la majeure partie de la rencontre.

    « Nous avons affronté une équipe japonaise très compacte. Ce n’était pas facile », a expliqué Van Dijk. « Au final, nous commençons par un match nul. Nous pouvons certainement faire mieux. Passons au match suivant. »

    L’appel à la réaction de Van Dijk a porté ses fruits : les Pays-Bas ont ensuite dominé la Suède 5-1 lors de leur deuxième sortie.

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