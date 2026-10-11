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« Il ne méritait pas deux cartons jaunes » : Andoni Iraola défend Ryan Gravenberch après l’expulsion controversée du joueur de Liverpool lors de la défaite 3-0 face à Manchester City
Iraola s’interroge sur l’arbitrage « inquiétant » à Anfield
Iraola était furieux d’avoir vu son équipe s’effondrer après l’expulsion controversée de Ryan Gravenberch. Le match était très équilibré à Anfield jusqu’à la 62e minute, lorsque l’ancien joueur du Bayern Munich a été expulsé pour un deuxième avertissement après une intervention sur Jérémy Doku.
« Je pense que l’analyse est assez claire, non ? », a déclaré Iraola en conférence de presse après le match. « Je pense que nous avons joué deux matchs différents : un jusqu’au carton rouge, et un autre du carton rouge jusqu’à la fin. Je pense que nous avons été la meilleure équipe pendant les 62 premières minutes, jusqu’au carton rouge. Et ils ont évidemment été meilleurs que nous après le carton rouge. Ils ont marqué les buts. Mais je pense que les joueurs méritent d’être félicités aujourd’hui, parce qu’ils ont tout donné. »
Il a ajouté : « Ils ont tout donné. Et je pense aussi que les supporters ont été fantastiques aujourd’hui, fantastiques. Avant, pendant et après. Je pense que l’ambiance et ce que nous ressentions jusqu’à ce moment-là étaient aussi à leur meilleur, probablement, quand nous nous procurions des occasions et que nous étions positifs. Évidemment, quand on perd 3-0, cela ne représente pas grand-chose. Mais je pense que c’était important. »
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Iraola estime que le premier carton jaune infligé à Gravenberch était injustifié
L’Espagnol s’est particulièrement indigné du premier avertissement infligé à Gravenberch, estimant que le contact était trop léger pour justifier une sanction aussi sévère dans un match d’une telle importance. « Je pense que la première faute de Ryan ne mérite jamais un carton jaune, jamais », a-t-il déclaré.
« Dans ce genre de match, il suffit d’un coup sur le gros orteil ou de quelque chose de mineur. Il ne siffle même pas la faute tout de suite. Il laisse jouer, je crois qu’Anderson fait quelques pas. Puis il décide de tomber. Je ne sais pas pourquoi il sort ensuite le carton jaune, parce que ce n’était pas une situation qui leur procurait un avantage. Nous avions neuf joueurs derrière le ballon. C’est comme s’ils avaient beaucoup de... vous savez, c’était au milieu du terrain, il n’y avait aucun danger. »
Iraola s’interroge sur la cohérence des cartons distribués par l’arbitre
Iraola a également remis en question la décision de l’arbitre d’avertir Ronald Araújo dès le début du match pour avoir protesté, estimant qu’une telle sévérité envers les contestations devrait être appliquée de manière constante tout au long de la saison.
« En tant qu’arbitre, vous vous mettez en difficulté, et vous nous mettez aussi en difficulté. Au début du match, Ronald [Araújo] a reçu un carton jaune. Je sais qu’il a protesté et réagi, mais dans un match comme celui-ci, si vous commencez par sanctionner Ronald parce qu’il proteste après une main de [Marc] Guéhi, vous vous mettez dans une situation difficile », a expliqué Irola.
Il a conclu : « Vous donnez immédiatement un carton jaune au latéral droit au début du match. Dans les manuels, oui, c’est parfait. Il proteste et vous pouvez lui donner un carton jaune. Mais alors, je serai très attentif toute la saison, parce que chaque fois que quelqu’un protestera, il faudra lui donner un carton jaune. »
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Manchester City profite de sa supériorité numérique
Une fois Liverpool réduit à dix, les champions en titre n’ont pas tardé à faire valoir leur supériorité. Erling Haaland a ouvert le score trois minutes seulement après l’expulsion, avant que Jérémy Doku et Rayan Cherki n’ajoutent deux autres buts, pour le plus grand malheur des supporters locaux.
Malgré l’ampleur du score, Andoni Iraola a surtout attribué le changement de dynamique aux décisions arbitrales, plutôt qu’à une faillite tactique totale de ses joueurs. Si Liverpool avait maintenu en première période un bloc discipliné qui avait contrarié l’équipe d’Enzo Maresca, les espaces créés par l’absence de Gravenberch se sont révélés fatals.
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