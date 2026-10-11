Iraola était furieux d’avoir vu son équipe s’effondrer après l’expulsion controversée de Ryan Gravenberch. Le match était très équilibré à Anfield jusqu’à la 62e minute, lorsque l’ancien joueur du Bayern Munich a été expulsé pour un deuxième avertissement après une intervention sur Jérémy Doku.

« Je pense que l’analyse est assez claire, non ? », a déclaré Iraola en conférence de presse après le match. « Je pense que nous avons joué deux matchs différents : un jusqu’au carton rouge, et un autre du carton rouge jusqu’à la fin. Je pense que nous avons été la meilleure équipe pendant les 62 premières minutes, jusqu’au carton rouge. Et ils ont évidemment été meilleurs que nous après le carton rouge. Ils ont marqué les buts. Mais je pense que les joueurs méritent d’être félicités aujourd’hui, parce qu’ils ont tout donné. »

Il a ajouté : « Ils ont tout donné. Et je pense aussi que les supporters ont été fantastiques aujourd’hui, fantastiques. Avant, pendant et après. Je pense que l’ambiance et ce que nous ressentions jusqu’à ce moment-là étaient aussi à leur meilleur, probablement, quand nous nous procurions des occasions et que nous étions positifs. Évidemment, quand on perd 3-0, cela ne représente pas grand-chose. Mais je pense que c’était important. »



