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« Il ne m’intéresse même pas ! » : Paul Parker, légende de Manchester United, explique pourquoi il refuserait Erling Haaland et exhorte le club à cibler plutôt une pépite de Manchester City
Parker explique le refus de Haaland
Dans un monde du football où presque tous les clubs d’élite recherchent désespérément un buteur du calibre de Haaland, Parker défend un avis à contre-courant qui ne manquera pas de faire débat parmi les supporters de Manchester United. L’ancien latéral, qui a remporté de nombreux trophées avec le club au début des années 1990, affirme qu’il refuserait la possibilité de recruter la superstar de Manchester City. Si les statistiques de Haaland restent sans équivalent à l’époque moderne, Parker n’est pas convaincu que le profil de l’attaquant corresponde à ce qu’il souhaite voir dans une équipe de Manchester United.
Interrogé sur une éventuelle arrivée du Norvégien, Parker a exprimé sans détour ses préférences pour l’effectif. « Ce n’est probablement pas réaliste de toute façon, mais je ne prendrais pas Haaland à Manchester United. Je ne voudrais pas le voir au club compte tenu de sa façon de jouer. Je lui dirais non. C’est le joueur auquel tout le monde pense spontanément, mais ce ne serait pas mon choix. Il ne m’intéresse même pas », a-t-il déclaré au Mirror.
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Des cibles de recrutement identifiées en défense
Plutôt que de miser sur des recrues offensives de premier plan, Parker estime que la priorité de Manchester United doit être de stabiliser sa défense. Il a désigné deux joueurs qui, selon lui, apporteraient la solidité et le sang-froid nécessaires à une arrière-garde souvent apparue vulnérable.
Il a exprimé son intérêt pour ces deux profils : « Je m’intéresserais à Nico O'Reilly et à Marc Guehi. Nico O'Reilly est un excellent joueur. Elliot Anderson ne m’intéresse pas du tout. Guehi n’est plus le joueur qu’il était à Crystal Palace, mais Manchester United doit remettre de l’ordre dans sa défense à quatre, et c’est lui que je choisirais. »
L’occasion manquée de Solskjaer
Le débat autour de Haaland et de Manchester United ne date pas d’hier. L’ancien entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a déjà expliqué à quel point le club avait été proche de le recruter avant que son prix ne s’envole. Solskjaer a travaillé avec son compatriote à Molde et avait décelé le potentiel de l’attaquant bien avant le reste du monde.
Solskjaer a retracé la chronologie des événements, expliquant avoir contacté le club dès 2018. « J’ai eu Haaland à Molde pendant deux saisons. L’été précédant mon arrivée ici, j’ai appelé le club et j’ai dit : “Vous devez recruter ce garçon. Il deviendra un joueur de très haut niveau.” C’était en juin ou juillet 2018, et ils ont dit non. Ils avaient suffisamment de rapports sur des joueurs. »
Il a ajouté : « Ensuite, je suis devenu entraîneur intérimaire, et nous avions vendu Haaland au RB Salzbourg. J’ai immédiatement dit au club de l’acheter tant qu’il avait une clause libératoire. Nous le savions à l’époque, et personne d’autre n’aurait payé les 20 millions d’euros. Cela aurait été une affaire. C’est le club qui a décidé de ne pas tenter le coup à ce moment-là. Nous n’avons jamais fait d’offre ni entrepris de démarches pour le recruter avant qu’il ne commence à marquer pour Salzbourg. À ce stade, le Borussia Dortmund était là, la Juventus était là, tout le monde était là. Sa clause libératoire restait intéressante : 60 millions d’euros. »
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La réalité qui bat tous les records
Si les supporters de Manchester United peuvent se demander ce qui aurait pu être, Haaland a passé son temps en Angleterre à faire tomber tous les records sur son passage. Son impact à Manchester City a été tout simplement historique, puisqu’il a aidé le club à remporter plusieurs titres de Premier League et un sacre européen longtemps attendu. Ses performances récentes lui ont permis de dépasser certaines des plus grandes légendes du football, dont Lionel Messi. Les statistiques montrent qu’il n’a fallu que 60 matches à Haaland pour atteindre les 60 buts dans la plus prestigieuse compétition européenne, un total que Messi avait mis 80 matches à atteindre au cours de sa brillante carrière à Barcelone.
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