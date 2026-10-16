« Il ne m’intéresse même pas ! » : Paul Parker, légende de Manchester United, explique pourquoi il refuserait Erling Haaland et exhorte le club à cibler plutôt une pépite de Manchester City

Dans un monde du football où presque tous les clubs d’élite recherchent désespérément un buteur du calibre de Haaland, Parker défend un avis à contre-courant qui ne manquera pas de faire débat parmi les supporters de Manchester United. L’ancien latéral, qui a remporté de nombreux trophées avec le club au début des années 1990, affirme qu’il refuserait la possibilité de recruter la superstar de Manchester City. Si les statistiques de Haaland restent sans équivalent à l’époque moderne, Parker n’est pas convaincu que le profil de l’attaquant corresponde à ce qu’il souhaite voir dans une équipe de Manchester United.

Interrogé sur une éventuelle arrivée du Norvégien, Parker a exprimé sans détour ses préférences pour l’effectif. « Ce n’est probablement pas réaliste de toute façon, mais je ne prendrais pas Haaland à Manchester United. Je ne voudrais pas le voir au club compte tenu de sa façon de jouer. Je lui dirais non. C’est le joueur auquel tout le monde pense spontanément, mais ce ne serait pas mon choix. Il ne m’intéresse même pas », a-t-il déclaré au Mirror.