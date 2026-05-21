« Il ne faut pas se faire autant d'illusions » : Julian Nagelsmann commente le retour de Manuel Neuer en équipe nationale allemande et évoque une « condition » surprenante

« Je n'ai pas ce qui entoure Manu, et Olli non plus, d'ailleurs. Il a remporté énormément de titres, il dégage une aura particulière et jouit d'une immense renommée », a déclaré Nagelsmann. Dans cette comparaison, le sélectionneur national a également pris soin, dans ses échanges avec Baumann, de « veiller à ce qu'Olli ne se sente pas rabaissé ».

Selon le sélectionneur, l’effet Neuer, qui se prépare à disputer sa cinquième Coupe du monde, pourrait même profiter à l’équipe en cas d’absence pour blessure. Le gardien a déjà manqué quatre matchs cette saison en raison de problèmes musculaires. Lors de la victoire 5-1 contre le 1. FC Cologne samedi, il a été remplacé en raison de problèmes au mollet gauche et sa participation à la finale de la Coupe d’Allemagne contre le VfB Stuttgart samedi est incertaine.

« Manu aide l’équipe quand il joue, a rappelé Nagelsmann. Mais il y a aussi eu, récemment, des périodes où il n’a pas joué. Cela peut arriver. Il ne faut pas se leurrer : il faut en tenir compte. » « Si nous jouons beaucoup de matches, tout le monde sera ravi. Mais s’il y a un forfait, ce qui peut arriver, nous pourrons compter sur Olli, qui a déjà prouvé son niveau lors des qualifications à la Coupe du monde. »

Pour Baumann – que Nagelsmann qualifie de « solution mondiale de second rang » –, cet appel téléphonique a été « un coup dur », mais pas seulement : « Ces quatre dernières semaines, alors que l’affaire prenait de l’ampleur, Olli a traversé une période difficile. » Il s’est néanmoins « engagé à ne jamais laisser tomber l’équipe ».