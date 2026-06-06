« Nous avons quatre joueurs sur le côté gauche avec Flo (Wirtz) et Maxi Beier, et sur le côté droit avec Leroy (Sané) et Jamie Leweling. Ajoutons Kai (Havertz) et Jamal (Musiala), capables de jouer à ces postes », a expliqué Nagelsmann. Le sélectionneur national estime donc disposer, a priori, d’un effectif d’ailiers suffisant, même sans Karl.

« C’est pourquoi, parmi les jeunes du groupe – nous tenions absolument à intégrer un élément prometteur –, nous avons retenu celui qui nous a le plus impressionnés : Lenny. Nous devons toujours évaluer ce qui se passe au sein du club. Mais aussi ce qui se passe chez nous », explique Nagelsmann. « Contrairement aux autres jeunes, Ouedraogo s’est immédiatement montré solide chez nous et jouit d’une grande reconnaissance au sein de l’équipe. » Selon le sélectionneur, l’attaquant de Leipzig est en outre « une personne extrêmement agréable, dotée de grandes capacités ». Entre les lignes, on perçoit une légère critique à l’égard d’El Mala.

Sur un plan plus objectif, Ouedraogo présente aujourd’hui une condition physique nettement supérieure à celle d’El Mala. Le joueur du RB Leipzig a en effet participé à une tournée promotionnelle en Afrique du Sud après la fin de la saison, tandis qu’El Mala, qui évolue au 1. FC Cologne, a entamé ses vacances il y a déjà trois semaines.

« Cet aspect est déterminant : El Mala n’a pas touché un ballon depuis deux semaines et demie, il s’est contenté de courir un peu. Son dernier match remonte au 16 mai », a expliqué Nagelsmann. « Assan, lui, a encore joué le 29 mai en Afrique du Sud avec Leipzig. Il est en pleine forme et a conservé son rythme. Un joueur qu’il faut encore mettre en condition pendant une semaine ne nous apporte rien. »