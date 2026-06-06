« Je suis vraiment désolé pour Lenny », a déclaré Nagelsmann avant le dernier match amical de l'équipe nationale allemande contre les États-Unis, dimanche à Chicago. Lennart Karl s'est déchiré un groupe musculaire lors de l'entraînement de préparation de samedi et ne participera donc pas à la Coupe du monde.
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« Il ne faut pas négliger cet élément important » : selon Julian Nagelsmann, Assan Ouedraogo présente des atouts qui le distinguent de Said El Mala
Contrairement aux informations de Bild, la blessure n’est pas survenue lors du tout dernier tir d’une séance supplémentaire après l’entraînement habituel, mais « au milieu d’un match d’entraînement », a précisé Nagelsmann. Et ce, « sur une frappe plutôt simple ». L’ailier droit de 18 ans du FC Bayern « a immédiatement senti que c’était grave. Il a mis un peu de temps à réaliser, puis les larmes ont malheureusement coulé », a expliqué l’entraîneur.
Selon Nagelsmann, Karl sera « absent entre quatre et six semaines, peut-être même un peu plus longtemps ». Il pourrait donc également manquer la reprise de l’entraînement du FC Bayern le 20 juillet, au lendemain de la finale de la Coupe du monde.
Pour le remplacer, Nagelsmann a convoqué Assan Ouedraogo plutôt qu’un autre ailier comme Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi ou Chris Führich, une décision qui a surpris nombre de supporters et d’observateurs. Selon le sélectionneur, ce n’est pas tant le profil précis du milieu central de 20 ans de Leipzig qui a fait la différence, mais les impressions laissées lors de son unique stage avec la DFB en novembre, son caractère et sa condition physique actuelle.
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Julian Nagelsmann justifie la convocation tardive d'Assan Ouedraogo
« Nous avons quatre joueurs sur le côté gauche avec Flo (Wirtz) et Maxi Beier, et sur le côté droit avec Leroy (Sané) et Jamie Leweling. Ajoutons Kai (Havertz) et Jamal (Musiala), capables de jouer à ces postes », a expliqué Nagelsmann. Le sélectionneur national estime donc disposer, a priori, d’un effectif d’ailiers suffisant, même sans Karl.
« C’est pourquoi, parmi les jeunes du groupe – nous tenions absolument à intégrer un élément prometteur –, nous avons retenu celui qui nous a le plus impressionnés : Lenny. Nous devons toujours évaluer ce qui se passe au sein du club. Mais aussi ce qui se passe chez nous », explique Nagelsmann. « Contrairement aux autres jeunes, Ouedraogo s’est immédiatement montré solide chez nous et jouit d’une grande reconnaissance au sein de l’équipe. » Selon le sélectionneur, l’attaquant de Leipzig est en outre « une personne extrêmement agréable, dotée de grandes capacités ». Entre les lignes, on perçoit une légère critique à l’égard d’El Mala.
Sur un plan plus objectif, Ouedraogo présente aujourd’hui une condition physique nettement supérieure à celle d’El Mala. Le joueur du RB Leipzig a en effet participé à une tournée promotionnelle en Afrique du Sud après la fin de la saison, tandis qu’El Mala, qui évolue au 1. FC Cologne, a entamé ses vacances il y a déjà trois semaines.
« Cet aspect est déterminant : El Mala n’a pas touché un ballon depuis deux semaines et demie, il s’est contenté de courir un peu. Son dernier match remonte au 16 mai », a expliqué Nagelsmann. « Assan, lui, a encore joué le 29 mai en Afrique du Sud avec Leipzig. Il est en pleine forme et a conservé son rythme. Un joueur qu’il faut encore mettre en condition pendant une semaine ne nous apporte rien. »
La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026
Poste Joueur Club Numéro Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gardien Manuel Neuer FC Bayern Munich 1 Mais Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Défenseur Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort 18 ans Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Défenseur Joshua Kimmich FC Bayern Munich 6 Défense Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Défenseur Aleksandar Pavlovic FC Bayern Munich 5 Défenseur David Raum (RB Leipzig) RB Leipzig 22 Défense Antonio Rüdiger (Real Madrid) Real Madrid 2 Défense Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Borussia Dortmund 15 Défenseur Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich 4 Défenseur Malick Thiaw Newcastle United 24 ans Attaquant Nadiem Amiri, Mainz 05 Mayence 05 20 ans Attaquant Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Attaque Leon Goretzka FC Bayern Munich 8 Attaquant Kai Havertz FC Arsenal 7 Attaquant Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 ans Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Attaquant Jamal Musiala (FC Bayern Munich) FC Bayern Munich 10 Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart 26 ans Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool 17 Attaquant Nick Woltemade Newcastle United 11