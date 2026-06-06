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Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images
Nino Duit

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« Il ne faut pas négliger cet élément important » : selon Julian Nagelsmann, Assan Ouedraogo présente des atouts qui le distinguent de Said El Mala

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Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a expliqué les circonstances de la blessure de Lennart Karl et justifié la convocation de dernière minute et inattendue d'Assan Ouedraogo.

« Je suis vraiment désolé pour Lenny », a déclaré Nagelsmann avant le dernier match amical de l'équipe nationale allemande contre les États-Unis, dimanche à Chicago. Lennart Karl s'est déchiré un groupe musculaire lors de l'entraînement de préparation de samedi et ne participera donc pas à la Coupe du monde.

  • Contrairement aux informations de Bild, la blessure n’est pas survenue lors du tout dernier tir d’une séance supplémentaire après l’entraînement habituel, mais « au milieu d’un match d’entraînement », a précisé Nagelsmann. Et ce, « sur une frappe plutôt simple ». L’ailier droit de 18 ans du FC Bayern « a immédiatement senti que c’était grave. Il a mis un peu de temps à réaliser, puis les larmes ont malheureusement coulé », a expliqué l’entraîneur.

    Selon Nagelsmann, Karl sera « absent entre quatre et six semaines, peut-être même un peu plus longtemps ». Il pourrait donc également manquer la reprise de l’entraînement du FC Bayern le 20 juillet, au lendemain de la finale de la Coupe du monde.

    Pour le remplacer, Nagelsmann a convoqué Assan Ouedraogo plutôt qu’un autre ailier comme Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi ou Chris Führich, une décision qui a surpris nombre de supporters et d’observateurs. Selon le sélectionneur, ce n’est pas tant le profil précis du milieu central de 20 ans de Leipzig qui a fait la différence, mais les impressions laissées lors de son unique stage avec la DFB en novembre, son caractère et sa condition physique actuelle.

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  • Assan Ouedraogo Germany training 2025Getty Images

    Julian Nagelsmann justifie la convocation tardive d'Assan Ouedraogo

    « Nous avons quatre joueurs sur le côté gauche avec Flo (Wirtz) et Maxi Beier, et sur le côté droit avec Leroy (Sané) et Jamie Leweling. Ajoutons Kai (Havertz) et Jamal (Musiala), capables de jouer à ces postes », a expliqué Nagelsmann. Le sélectionneur national estime donc disposer, a priori, d’un effectif d’ailiers suffisant, même sans Karl.

    « C’est pourquoi, parmi les jeunes du groupe – nous tenions absolument à intégrer un élément prometteur –, nous avons retenu celui qui nous a le plus impressionnés : Lenny. Nous devons toujours évaluer ce qui se passe au sein du club. Mais aussi ce qui se passe chez nous », explique Nagelsmann. « Contrairement aux autres jeunes, Ouedraogo s’est immédiatement montré solide chez nous et jouit d’une grande reconnaissance au sein de l’équipe. » Selon le sélectionneur, l’attaquant de Leipzig est en outre « une personne extrêmement agréable, dotée de grandes capacités ». Entre les lignes, on perçoit une légère critique à l’égard d’El Mala.

    Sur un plan plus objectif, Ouedraogo présente aujourd’hui une condition physique nettement supérieure à celle d’El Mala. Le joueur du RB Leipzig a en effet participé à une tournée promotionnelle en Afrique du Sud après la fin de la saison, tandis qu’El Mala, qui évolue au 1. FC Cologne, a entamé ses vacances il y a déjà trois semaines.

    « Cet aspect est déterminant : El Mala n’a pas touché un ballon depuis deux semaines et demie, il s’est contenté de courir un peu. Son dernier match remonte au 16 mai », a expliqué Nagelsmann. « Assan, lui, a encore joué le 29 mai en Afrique du Sud avec Leipzig. Il est en pleine forme et a conservé son rythme. Un joueur qu’il faut encore mettre en condition pendant une semaine ne nous apporte rien. »

  • La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueurClubNuméro
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GardienManuel NeuerFC Bayern Munich1
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DéfenseurWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort18 ans
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DéfenseurJoshua KimmichFC Bayern Munich6
    DéfenseFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DéfenseurAleksandar PavlovicFC Bayern Munich5
    DéfenseurDavid Raum (RB Leipzig)RB Leipzig22
    DéfenseAntonio Rüdiger (Real Madrid)Real Madrid2
    DéfenseNico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)Borussia Dortmund15
    DéfenseurAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich4
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United24 ans
    AttaquantNadiem Amiri, Mainz 05Mayence 0520 ans
    AttaquantMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AttaqueLeon GoretzkaFC Bayern Munich8
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal7
    AttaquantAssan OuedraogoRB Leipzig25 ans
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AttaquantJamal Musiala (FC Bayern Munich)FC Bayern Munich10
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul19
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart26 ans
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool17
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United11
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