« Je n'ai pas ce qui entoure Manu, et Olli non plus, d'ailleurs. Il a remporté énormément de titres, il dégage une aura particulière et son nom est extrêmement connu », a déclaré Nagelsmann. Dans cette comparaison, le sélectionneur national a lui-même pris soin, dans ses échanges avec Baumann, de « veiller à ce qu'Olli ne se sente pas rabaissé ».

Selon le sélectionneur, l’effet Neuer, qui se prépare à disputer sa cinquième Coupe du monde, pourrait même profiter à l’équipe en cas d’absence pour blessure. Le gardien a déjà manqué quatre matchs cette saison en raison de problèmes musculaires. Lors de la victoire 5-1 contre le 1. FC Cologne samedi, il a été remplacé en raison de problèmes au mollet gauche et sa participation à la finale de la Coupe d’Allemagne contre le VfB Stuttgart samedi est également incertaine.

« Si Manuel joue, il aidera l’équipe. Mais il y a aussi eu, récemment, des périodes où il n’a pas joué. Cela peut également nous arriver. Il ne faut pas se leurrer : il faut en tenir compte », a déclaré Nagelsmann. « Si nous jouons beaucoup de matches, tout le monde sera ravi. Mais s’il faut en déclarer un forfait, ce qui peut arriver, nous pourrons compter sur Olli, capable de rendre la même copie que lors des qualifications à la Coupe du monde. »

Pour Baumann – que Nagelsmann qualifie de « solution mondiale de second rang » –, cet appel décisif a été « un coup dur », mais pas seulement : « Ces quatre dernières semaines, alors que cette question prenait de l’ampleur, Olli a traversé une période difficile. » Il s’est néanmoins « engagé à ne jamais laisser tomber l’équipe ».