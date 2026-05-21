« À mes yeux, la tâche principale consiste à sélectionner les trois meilleurs gardiens du pays pour la Coupe du monde », a déclaré Nagelsmann. Pour lui, outre Oliver Baumann, le gardien titulaire lors des qualifications pour la Coupe du monde, et Alexander Nübel, figure également le capitaine du FC Bayern, désormais âgé de 40 ans.
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« Il ne faut pas être aussi aveugle » : Julian Nagelsmann justifie le retour de Manuel Neuer en équipe d’Allemagne et évoque une « condition » inattendue
« C'est pourquoi nous avons décidé de le contacter pour lui demander s'il souhaitait rejouer en équipe nationale », a déclaré Nagelsmann. L'initiative de ce retour n'est donc pas venue de Neuer, qui avait annoncé de son plein gré sa retraite après l'Euro 2024, mais du sélectionneur national.
Les premières réflexions à ce sujet remontent au début de l’année, lorsque Marc-André ter Stegen, désigné numéro un pour la Coupe du monde, s’est de nouveau blessé peu après son retour à Gérone. « Je n’ai pas noté la date exacte et je ne peux pas la préciser », a expliqué Nagelsmann, ajoutant : « Nous avons déjà dit à Olli en mars que j’avais eu un entretien avec Manuel après la blessure de Marc ter Stegen, au cours duquel je l’ai informé de la situation, car Manu est un joueur qui mérite vraiment sa place. »
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Pour Nagelsmann, la prolongation du contrat de Neuer au FC Bayern était « une condition sine qua non ».
Au cours des semaines suivantes, Neuer a livré des performances parfois exceptionnelles, à l’image de sa prestation lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mais il a également commis de graves erreurs, comme lors du match retour.
Outre ces performances, une autre inconnue a pesé dans la balance, selon Nagelsmann : « Où en est son contrat ? Va-t-il continuer à jouer ? Il a décidé relativement tard de prolonger son contrat avec le Bayern. C’était pour nous une condition préalable pour avoir une idée claire de la suite de son parcours. » Il est surprenant que Nagelsmann ait fixé cette « condition préalable », d’autant que la Coupe du monde succède immédiatement à la saison.
Ce n’est que vendredi dernier que le gardien a prolongé son contrat avec le FC Bayern jusqu’en 2027, soit après la date initialement fixée pour l’annonce de la sélection, repoussée par Nagelsmann de neuf jours, au jeudi suivant. Ainsi, la décision finale concernant son retour n’a probablement été prise qu’à la dernière minute. Outre les performances sportives et la prolongation de contrat, Nagelsmann a justifié ce choix par le leadership naturel du capitaine bavarois.
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Julian Nagelsmann salue l'« aura » de Manuel Neuer
« Je n'ai pas ce qui entoure Manu, et Olli non plus, d'ailleurs. Il a remporté énormément de titres, il dégage une aura particulière et son nom est extrêmement connu », a déclaré Nagelsmann. Dans cette comparaison, le sélectionneur national a lui-même pris soin, dans ses échanges avec Baumann, de « veiller à ce qu'Olli ne se sente pas rabaissé ».
Selon le sélectionneur, l’effet Neuer, qui se prépare à disputer sa cinquième Coupe du monde, pourrait même profiter à l’équipe en cas d’absence pour blessure. Le gardien a déjà manqué quatre matchs cette saison en raison de problèmes musculaires. Lors de la victoire 5-1 contre le 1. FC Cologne samedi, il a été remplacé en raison de problèmes au mollet gauche et sa participation à la finale de la Coupe d’Allemagne contre le VfB Stuttgart samedi est également incertaine.
« Si Manuel joue, il aidera l’équipe. Mais il y a aussi eu, récemment, des périodes où il n’a pas joué. Cela peut également nous arriver. Il ne faut pas se leurrer : il faut en tenir compte », a déclaré Nagelsmann. « Si nous jouons beaucoup de matches, tout le monde sera ravi. Mais s’il faut en déclarer un forfait, ce qui peut arriver, nous pourrons compter sur Olli, capable de rendre la même copie que lors des qualifications à la Coupe du monde. »
Pour Baumann – que Nagelsmann qualifie de « solution mondiale de second rang » –, cet appel décisif a été « un coup dur », mais pas seulement : « Ces quatre dernières semaines, alors que cette question prenait de l’ampleur, Olli a traversé une période difficile. » Il s’est néanmoins « engagé à ne jamais laisser tomber l’équipe ».
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Jonas Urbig participera à la Coupe du monde en tant que gardien de but remplaçant.
Nübel est désigné comme troisième gardien derrière Neuer et Baumann, tandis que Jonas Urbig intégrera le groupe en tant que gardien d’entraînement pour la Coupe du monde. « Nous voulons avoir un quatrième gardien à l’entraînement, qui se donne à fond dans tout ce qu’il fait, qui donne toujours le maximum », a expliqué Nagelsmann. « Les joueurs veulent tirer encore 45 minutes après chaque entraînement – ils ne peuvent pas toujours le faire, mais de temps en temps. C’est donc bien de pouvoir répartir la charge sur plusieurs personnes. »
Le jeune remplaçant du FC Bayern, âgé de 22 ans, est « un gars plein d’énergie qui apporte un bon dynamisme au groupe ». En cas de blessure d’un des gardiens pendant la Coupe du monde, Nagelsmann disposerait sur place d’une alternative opérationnelle, sans avoir à la faire rappliquer par avion depuis l’Allemagne.