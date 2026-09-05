Maresca n'a pas tardé à reconnaître l'importance de Foden dans l'identité du club, le qualifiant de « gars de la maison » en raison de ses racines locales et de son lien de longue date avec les supporters de City. Cependant, l'Italien a expliqué qu'il avait privilégié des joueurs disposant d'une expérience préalable spécifique en tant que capitaines au moment d'arrêter son choix. L'entraîneur de City a détaillé sa réflexion au sujet du joueur de l'année PFA 2023-2024, admettant que la décision avait été difficile à prendre.

« D'abord, parce que Marc était déjà capitaine avec Palace, a déclaré Maresca. Il a donc l'expérience. Gigio est le capitaine de l'équipe nationale d'Italie, donc il a l'expérience. La raison pour laquelle j'ai décidé de les choisir, c'est que je peux les voir aider leurs coéquipiers et le vestiaire à se comporter de la bonne manière. »

Il a ajouté : « Ce sont les quatre qui vont être les capitaines. Mais je pensais aussi à Phil, parce que Phil est l'un des gars de la maison. Il ne fait pas partie de ce groupe, mais pour moi, c'est aussi l'un des capitaines, l'un des joueurs qui appartient à ce groupe. »