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Muhammad Zaki

Traduit par

« Il ne fait pas partie de ce groupe » : Enzo Maresca explique pourquoi Phil Foden a été écarté de la hiérarchie du capitanat de Manchester City malgré le fait qu'il soit « du club »

P. Foden
Manchester City
E. Maresca
R. Dias
Premier League

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, s’est exprimé sur sa décision d’exclure Phil Foden de la hiérarchie officielle des quatre capitaines du club. Malgré le statut de héros formé au club de l’international anglais, le technicien italien a opté pour une structure de leadership différente après un été marqué par d’importants changements à l’Etihad.

  • La hiérarchie du leadership confirmée à l’Etihad

    Maresca a officiellement arrêté le groupe de leaders de Manchester City pour la nouvelle saison, mais l'absence de Foden a été particulièrement remarquée. Le joueur de 26 ans, pilier de l'équipe première depuis son éclosion au centre de formation, a bien été envisagé pour un rôle, mais a finalement manqué une place dans le quatuor principal.

    L'entraîneur a confirmé que le brassard de capitaine sera partagé entre quatre personnes bien précises cette saison. « Le capitaine, c'est Ruben [Dias], Erling [Haaland], Marc Guehi et Gianluigi Donnarumma », a déclaré l'entraîneur aux journalistes lors de sa conférence de presse de vendredi en clarifiant la hiérarchie. Si Dias et Haaland représentent le noyau établi de l'effectif, l'inclusion des relativement nouveaux venus Guehi et Donnarumma met en lumière une nouvelle approche du leadership sous le nouveau staff technique.


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    Pourquoi Foden a manqué la sélection officielle

    Maresca n'a pas tardé à reconnaître l'importance de Foden dans l'identité du club, le qualifiant de « gars de la maison » en raison de ses racines locales et de son lien de longue date avec les supporters de City. Cependant, l'Italien a expliqué qu'il avait privilégié des joueurs disposant d'une expérience préalable spécifique en tant que capitaines au moment d'arrêter son choix. L'entraîneur de City a détaillé sa réflexion au sujet du joueur de l'année PFA 2023-2024, admettant que la décision avait été difficile à prendre.

    « D'abord, parce que Marc était déjà capitaine avec Palace, a déclaré Maresca. Il a donc l'expérience. Gigio est le capitaine de l'équipe nationale d'Italie, donc il a l'expérience. La raison pour laquelle j'ai décidé de les choisir, c'est que je peux les voir aider leurs coéquipiers et le vestiaire à se comporter de la bonne manière. »

    Il a ajouté : « Ce sont les quatre qui vont être les capitaines. Mais je pensais aussi à Phil, parce que Phil est l'un des gars de la maison. Il ne fait pas partie de ce groupe, mais pour moi, c'est aussi l'un des capitaines, l'un des joueurs qui appartient à ce groupe. »

  • Les changements de poste pour la star de l’Angleterre

    Au-delà du débat sur le capitanat, Maresca s’est également exprimé sur le rôle de Foden dans son système tactique. L’attaquant polyvalent a passé les premières semaines de la saison de Premier League sur l’aile droite, en grande partie à cause d’une blessure de Jeremy Doku.

    « Je pense que le meilleur poste de Phil est au milieu », a insisté l’entraîneur italien. « Mais il fait un effort pour aider l’équipe. Parce que lors des deux premiers matches, nous n’avions pas d’options sur les côtés, parce que Jeremy était blessé.

    « Il ne fait aucun doute que le poste de Phil au milieu est bien meilleur. Mais je suis très, très content de Phil depuis le premier jour. Il travaille très bien, et même lorsqu’il a joué sur un côté lors des deux derniers matches, il a été bon. »

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    Adaptabilité et la voie à suivre

    La volonté de Maresca d’utiliser Foden à différents postes témoigne du QI footballistique élevé du joueur et de sa qualité technique. L’entraîneur estime que les talents d’élite doivent être capables d’assumer plusieurs rôles au bénéfice du collectif, surtout en période de crise des blessures. Il a salué l’attitude de Foden face à ces ajustements tactiques, soulignant que le joueur est resté professionnel malgré le fait de ne pas évoluer dans sa zone préférentielle de numéro 10 pendant toute la durée de chaque match.

    L’entraîneur a conclu en réaffirmant sa confiance dans la capacité de Foden à influencer les matches depuis n’importe quel poste sur le front de l’attaque, en déclarant : « On voit qu’il est bien meilleur sur le terrain. Mais au final, Phil va jouer à un poste différent. Parce que c’est un bon joueur et les bons joueurs peuvent jouer à différents postes. »


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