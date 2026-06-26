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« Il ne dit jamais rien » : comment Bryan Mbeumo a surmonté le plus grand obstacle de son transfert à Manchester United pour devenir une véritable aubaine à 71 millions de livres sterling pour les Red Devils
Le bilan de Mbeumo : buts et matchs disputés avec Manchester United
Si le montant paraît élevé, le transfert est présenté comme une aubaine. Manchester United savait ce qu’il achetait en déboursant une somme importante pour Mbeumo, l’ayant vu franchir la barre des 20 buts avec Brentford lors de sa dernière saison dans l’ouest londonien.
Son dynamisme, son instinct créatif et sa capacité à conclure les actions ont été mis à profit par Ruben Amorim et Michael Carrick. Ce puissant joueur de 26 ans a trouvé le chemin des filets à 12 reprises en 34 apparitions sous le maillot des Red Devils.
Ses performances ont contribué à la troisième place des Red Devils, synonyme de retour en Ligue des champions la saison prochaine. Un argument suffisant, au regard des retombées financières et sportives de la plus prestigieuse des compétitions européennes, pour justifier la confiance et les fonds placés dans l’international ivoirien.
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Une recrue maline : qui a été la meilleure signature de Man Utd pour la saison 2025-2026 ?
Interrogé sur la possibilité de considérer son compatriote comme la recrue la plus astucieuse de Manchester United au cours des 12 derniers mois, l’ancien milieu de terrain des Red Devils, Djemba-Djemba, s’est confié à GOAL lors d’un entretien accordé à World Cup Betting : « Bryan Mbeumo a progressé très vite et, bien sûr, il jouait déjà en Premier League depuis quatre ou cinq ans avant de rejoindre Manchester United. C’est un homme bien, un bon joueur, quelqu’un de bien.
C’est un joueur discret, qui ne parle pas beaucoup, mais qui veut jouer et courir pour ses coéquipiers. Il s’est très bien débrouillé ; c’est une très, très bonne recrue pour Manchester United, et j’espère qu’il y restera encore longtemps. »
Les principaux défis rencontrés lors du transfert à Old Trafford
Mbeumo n'a pas semblé déstabilisé par les feux de la rampe de la Premier League, alors que cette pression s'est avérée trop forte pour certains. Il s'est rapidement adapté à son nouvel environnement et a été pleinement adopté par un public parmi les plus exigeants.
Interrogé sur l’obstacle le plus redoutable pour tout joueur qui arrive à Manchester United, Djemba-Djemba – qui avait lui-même rejoint le club mancunien en 2003 aux côtés de Cristiano Ronaldo – a déclaré : « Le plus grand défi, c’est… En France, Nantes était un club de milieu de tableau ; quand on arrive dans un grand club, le challenge est immense : il y a de grands joueurs et il faut jouer, il faut gagner tout de suite, il faut être prêt. Alors, quand on arrive dans un grand club comme celui-là, il faut se concentrer là-dessus.
Aujourd’hui, un joueur de 17 ans, très rapide, peut intégrer l’équipe première très vite. Il y a vingt ans, c’était rare. On en comptait un ou deux, à l'image de Wayne Rooney qui débarquait à 16 ans ; c'était alors difficile à imaginer, aujourd'hui c'est devenu courant.
« Mentalement, il faut être fort, avoir du talent et rester concentré ; ce n'est donc pas si simple. Mais aujourd'hui, l'environnement a changé : on peut y parvenir très vite, à l'image de Marcus Rashford il y a quelques années.
« Quand on arrive dans un grand club, il faut rester concentré, rester attentif à tout et prendre son temps. Mbeumo l’a fait, et très bien fait. »
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Contrat de Mbeumo : l'attaquant est prêt pour la nouvelle saison de Premier League.
Mbeumo est lié par un contrat à long terme qui court jusqu'en 2030, ce qui lui laisse le temps de consolider son héritage aux yeux de supporters qui l'ont rapidement adopté.
Le Cameroun n’ayant pas obtenu son billet pour la Coupe du monde 2026, l’ailier vif devrait aborder la nouvelle saison de Premier League dans une forme optimale – Manchester United se déplaçant sur la pelouse du promu Hull City dès la première journée.