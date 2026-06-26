« Il ne dit jamais rien » : comment Bryan Mbeumo a surmonté le plus grand obstacle de son transfert à Manchester United pour devenir une véritable aubaine à 71 millions de livres sterling pour les Red Devils

Mbeumo n'a pas semblé déstabilisé par les feux de la rampe de la Premier League, alors que cette pression s'est avérée trop forte pour certains. Il s'est rapidement adapté à son nouvel environnement et a été pleinement adopté par un public parmi les plus exigeants.

Interrogé sur l’obstacle le plus redoutable pour tout joueur qui arrive à Manchester United, Djemba-Djemba – qui avait lui-même rejoint le club mancunien en 2003 aux côtés de Cristiano Ronaldo – a déclaré : « Le plus grand défi, c’est… En France, Nantes était un club de milieu de tableau ; quand on arrive dans un grand club, le challenge est immense : il y a de grands joueurs et il faut jouer, il faut gagner tout de suite, il faut être prêt. Alors, quand on arrive dans un grand club comme celui-là, il faut se concentrer là-dessus.

Aujourd’hui, un joueur de 17 ans, très rapide, peut intégrer l’équipe première très vite. Il y a vingt ans, c’était rare. On en comptait un ou deux, à l'image de Wayne Rooney qui débarquait à 16 ans ; c'était alors difficile à imaginer, aujourd'hui c'est devenu courant.

« Mentalement, il faut être fort, avoir du talent et rester concentré ; ce n'est donc pas si simple. Mais aujourd'hui, l'environnement a changé : on peut y parvenir très vite, à l'image de Marcus Rashford il y a quelques années.

« Quand on arrive dans un grand club, il faut rester concentré, rester attentif à tout et prendre son temps. Mbeumo l’a fait, et très bien fait. »