Après la cuisante défaite 2-4 contre Aston Villa, Salah avait exacerbé une situation déjà tendue chez les Reds en réclamant un retour au « football heavy metal » d'antan. Carragher n'a pas mâché ses mots à ce sujet sur Sky Sports et s'en est pris de front à l'attaquant.
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« Il ne devrait pas être question du FC Salah » : une icône du FC Liverpool s'en prend à la superstar des Reds et le compare à Cristiano Ronaldo
« Je ne suis pas surpris », a tranché l’ancien défenseur d’un ton froid. Pour Carragher, ce scandale était un drame annoncé, inévitablement comparable à la fin peu glorieuse d’une autre star mondiale : « J’avais prévenu : il va se passer quelque chose avant la fin de la saison. Il va encore faire exploser une bombe, un peu comme Ronaldo lors de son départ de Manchester United. Je pensais que cela interviendrait après la saison, une fois qu’il serait parti, mais non. »
Il précise : « Je l’avais qualifié d’égoïste après une interview, et je maintiens cet avis. Liverpool aborde une semaine décisive. L’équipe n’est pas encore mathématiquement qualifiée pour la Ligue des champions, et l’attention doit se porter sur le FC Liverpool, pas sur le FC Salah. »
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Salah s'exprime sans détour envers Slot
Tout a commencé avec la publication de Salah, qui semblait démolir l'entraîneur Arne Slot et ses méthodes. L'Égyptien a écrit : « J'ai vu ce club passer du statut de sceptiques à celui de croyants, puis de croyants à celui de champions. Cela a demandé beaucoup de travail, et j'ai toujours tout fait pour aider le club à atteindre cet objectif. Rien ne me rend plus fier. Mais perdre à nouveau est douloureux et nos supporters méritent mieux. Je veux que Liverpool redevienne l’équipe offensive et audacieuse que les adversaires redoutent, une équipe qui gagne des titres. »
Des propos lourds de sens. L’icône du milieu de terrain Steven Gerrard a abondé dans ce sens, estimant que ce message cryptique prouvait définitivement la division du vestiaire et la perte d’identité du club sous l’ère Slot.
« Il a retiré la goupille d’une grenade » En d’autres termes, le joueur a déclenché une action décisive, celle qui fait basculer le match.
Le commentateur Gary Neville a pris la défense de Carragher tout en critiquant sévèrement le timing de l’Égyptien. Une telle humiliation publique de son propre entraîneur serait inacceptable dans n’importe quel grand club du monde.
« Il a retiré la goupille d’une grenade en plein milieu de la pièce et s’en va maintenant comme si de rien n’était », a analysé Neville. « Mo n’est pas vraiment content. Ce n’est pas une situation agréable. S’il était un joueur de Manchester United, je serais furieux. »
Connaissant les rapports de force du football moderne, il ajoute : « Mais avec un joueur de ce calibre, doté d’une telle stature et d’une telle personnalité, on ne peut jamais le faire taire. Quand il a quelque chose à dire, il le dit, surtout au moment où l’on préfère l’entendre. C’était une remarque éloquente et Arne Slot ne va pas du tout apprécier. »
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Slot alignera-t-il Salah face à Brentford ?
Pour Slot, la situation avant le match contre Brentford s’apparente à une mission suicide. S’il sanctionne Salah en le reléguant sur le banc, il risque de priver son équipe d’un atout sportif précieux dans la course à la Ligue des champions.
Pour l’ancien défenseur, l’entraîneur doit faire preuve de pragmatisme : « Un entraîneur ne doit jamais se tirer une balle dans le pied. Si aligner Mo Salah ce week-end donne à Liverpool les meilleures chances de gagner, il faut le faire jouer. »
La position déjà fragile de Slot à Liverpool complique encore l’équation. « J’ai critiqué Mo Salah pour son individualisme. Arne Slot ne doit pas être égoïste. Il doit penser au club, à ce qui est le mieux pour le club », a insisté Carragher. « Si Liverpool a besoin d’un bon résultat contre Brentford, il doit le faire jouer s’il estime qu’il fait partie de sa meilleure équipe. Arne Slot n’est pas en position de force à Liverpool en ce moment, et c’est pour cela que Salah a tenu ces propos. Il n’a pas le soutien des supporters pour l’instant. C’est pourquoi Salah a agi ainsi. Il l’a mis dans une situation vraiment délicate. »