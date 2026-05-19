« Il ne devrait pas être question du FC Salah » : une icône du FC Liverpool s'en prend à la superstar des Reds et le compare à Cristiano Ronaldo

« Je ne suis pas surpris », a tranché l’ancien défenseur d’un ton froid. Pour Carragher, ce scandale était un drame annoncé, inévitablement comparable à la fin peu glorieuse d’une autre star mondiale : « J’avais prévenu : il va se passer quelque chose avant la fin de la saison. Il va encore faire exploser une bombe, un peu comme Ronaldo lors de son départ de Manchester United. Je pensais que cela interviendrait après la saison, une fois qu’il serait parti, mais non. »

Il précise : « Je l’avais qualifié d’égoïste après une interview, et je maintiens cet avis. Liverpool aborde une semaine décisive. L’équipe n’est pas encore mathématiquement qualifiée pour la Ligue des champions, et l’attention doit se porter sur le FC Liverpool, pas sur le FC Salah. »