Après la cuisante défaite 2-4 contre Aston Villa, Salah avait exacerbé une situation déjà tendue chez les Reds en réclamant un retour au « football heavy metal » d'antan. Carragher n'y est pas allé par quatre chemins sur Sky Sports et s'en est pris de front à l'attaquant.
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« Il ne devrait pas être question du FC Salah » : une icône du FC Liverpool critique la superstar des Reds et la compare à Cristiano Ronaldo
« Je ne suis pas surpris », a tranché l’ancien défenseur d’un ton froid. Pour Carragher, ce scandale était un drame annoncé, rappelant la fin peu glorieuse d’une autre star mondiale : « J’ai prévenu tout le monde : il va se passer quelque chose avant la fin de la saison. Il va encore faire exploser une bombe, un peu comme Ronaldo lors de son départ de Manchester United. Je pensais que cela interviendrait après la saison, une fois qu’il serait déjà parti, mais non. »
Il précise : « Je l’avais qualifié d’égoïste après une interview, et je le pense toujours. Liverpool traverse une semaine cruciale : le club n’est pas encore mathématiquement qualifié pour la Ligue des champions, et l’attention doit se porter sur le FC Liverpool, non sur le FC Salah. »
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Salah s'exprime clairement à l'attention de Slot
Tout a commencé avec la publication de Salah, qui semblait démolir l'entraîneur Arne Slot et ses méthodes. L'Égyptien a écrit : « J'ai vu ce club passer du statut de sceptiques à celui de croyants, puis de croyants à celui de champions. Cela a demandé beaucoup de travail, et j'ai toujours tout fait pour aider le club à atteindre cet objectif. Rien ne me rend plus fier. Mais le fait que nous ayons encore perdu est très douloureux et ce n’est pas ce que nos supporters méritent. Je souhaite que Liverpool redevienne cette équipe offensive et audacieuse que les adversaires redoutent, et qu’elle retrouve le chemin des titres. »
Des propos lourds de sens. L’icône du milieu de terrain Steven Gerrard a abondé dans ce sens, estimant que ce message cryptique prouvait définitivement la division du vestiaire et la perte d’identité du club sous l’ère Slot.
« Il a retiré la goupille d’une grenade » Tel un milieu de terrain qui déclenche une action décisive, le joueur a armé l’action en retirant la goupille, mettant en branle une séquence potentiellement explosive. Cette métaphore illustre la rapidité et la précision d’un geste qui, en un instant, transforme une situation tranquille en une opportunité majeure. Reste à savoir si l’équipe saura exploiter cette occasion avant que la pression ne monte d’un cran.
L’analyste Gary Neville a défendu Carragher tout en fustigeant le timing de l’Égyptien. Une telle humiliation publique de son propre entraîneur serait impensable dans n’importe quel grand club.
« Il a retiré la goupille d’une grenade en plein milieu de la pièce et s’en va maintenant comme ça », a analysé Neville. « Mo n’est pas vraiment content. Ce n’est pas une situation agréable. S’il était un joueur de Manchester United, je serais furieux. »
Connaissant bien les rapports de force du football moderne, Neville conclut : « Mais avec un joueur de ce calibre, doté d’une telle stature et d’une telle personnalité, on ne peut jamais le faire taire. Quand il a quelque chose à dire, il le dit, surtout au moment où l’on préfère l’entendre. C’était une remarque éloquente. Arne Slot n’appréciera pas du tout. »
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Slot alignera-t-il Salah face à Brentford ?
Pour Slot, la situation avant le match contre Brentford s’apparente à une mission suicide. S’il sanctionne Salah en le reléguant sur le banc, il risque de priver l’équipe d’un atout sportif précieux dans la course à la Ligue des champions.
Pour l’ancien défenseur, l’entraîneur doit faire preuve de pragmatisme : « Un entraîneur ne doit jamais se tirer une balle dans le pied. Si aligner Mo Salah ce week-end donne à Liverpool les meilleures chances de gagner, il faut le faire jouer. »
La position déjà fragile de Slot à Liverpool complique encore l’équation. « J’ai critiqué Mo Salah pour son individualisme. Arne Slot ne doit pas être égoïste. Il doit penser au club, à ce qui est le mieux pour le club », a insisté Carragher. « Si Liverpool a besoin d’un bon résultat contre Brentford, il doit le faire jouer s’il estime qu’il fait partie de sa meilleure équipe. Arne Slot n’est pas dans une position particulièrement solide à Liverpool en ce moment, et c’est pour cela que Salah a tenu ces propos. Il n’a pas le soutien des supporters pour l’instant. C’est pour ça que Salah a agi ainsi. Il l’a mis dans une situation vraiment délicate. »