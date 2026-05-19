« Je ne suis pas surpris », a tranché l’ancien défenseur d’un ton froid. Pour Carragher, ce scandale était un drame annoncé, rappelant la fin peu glorieuse d’une autre star mondiale : « J’ai prévenu tout le monde : il va se passer quelque chose avant la fin de la saison. Il va encore faire exploser une bombe, un peu comme Ronaldo lors de son départ de Manchester United. Je pensais que cela interviendrait après la saison, une fois qu’il serait déjà parti, mais non. »

Il précise : « Je l’avais qualifié d’égoïste après une interview, et je le pense toujours. Liverpool traverse une semaine cruciale : le club n’est pas encore mathématiquement qualifié pour la Ligue des champions, et l’attention doit se porter sur le FC Liverpool, non sur le FC Salah. »