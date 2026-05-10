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« Il n’y en a qu’un » : le coach de l’Inter Miami demande à « protéger » Lionel Messi, tandis que le plus grand joueur argentin de l’histoire inscrit une page « extraordinaire » de la MLS
Messi pulvérise le record de la MLS
Le capitaine emblématique de l’Inter Miami a franchi une nouvelle étape historique au BMO Field, devenant le joueur le plus rapide de l’histoire de la MLS à atteindre les 100 contributions à des buts. Messi a réalisé cet exploit en seulement 64 matchs, pulvérisant largement le précédent record détenu par la légende du Toronto FC, Sebastian Giovinco, qui avait eu besoin de 95 apparitions pour atteindre ce cap symbolique.
Le huit fois Ballon d’Or a brillé, offrant deux passes décisives avant de sceller l’issue du match d’un but libérateur à la 75^e minute. Cette performance intervient après l’effondrement des Herons lors du Florida Derby face à Orlando City, et rappelle une fois de plus que l’attaquant chevronné est le moteur des ambitions miamiennes cette saison.
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Hoyos réclame une protection pour les icônes
L’entraîneur par intérim de l’Inter Miami, Guillermo Hoyos, s’est dit impressionné par l’impact de sa star et a appelé la ligue et les instances dirigeantes à veiller à ce que le joueur de 38 ans soit mieux protégé. « C’est un record extraordinaire, qui ouvre la voie », a déclaré Hoyos aux journalistes après le match. « Et je pense que nous devons le protéger encore davantage. Il a besoin de plus de protection. Car il n’y a pas beaucoup de Leo Messi. Il n’y en a qu’un seul. »
L’entraîneur a rappelé que les joueurs du calibre de Messi sont un moteur essentiel pour le développement du football nord-américain. « Cette catégorie de joueurs, comme Messi, Rodri [De Paul], Suarez et tous ceux qui suivent, nous devons les protéger et prendre soin d’eux », a-t-il ajouté. « Pourquoi ? Parce qu’ils remplissent les stades. Les véritables protagonistes, ce sont les joueurs. C’est aussi simple que ça. »
Le duo argentin trouve son rythme pour la Coupe du monde
Pendant que Messi faisait les gros titres, son compatriote De Paul a rappelé à tous la classe qui avait permis à l’Argentine de remporter la Coupe du monde au Qatar il y a quatre ans. Le milieu de terrain a ouvert le score d’une superbe volée après que son coup franc eut été repoussé, donnant le ton d’une prestation dominante à Miami. Il s’est révélé un moteur essentiel pour Hoyos, apportant un équilibre parfait aux joueurs créatifs du onze de départ.
« Ils s’expriment de manière extraordinaire », a déclaré Hoyos à propos du duo albiceleste. « Et quand ils s’expriment, ils déjouent n’importe quelle défense, dans n’importe quelle situation de jeu. On parle de joueurs qui sont des cracks, des cracks, des cracks. » À l’approche de la Coupe du monde 2026, les deux joueurs semblent atteindre leur apogée physique au moment idéal pour leur club et leur pays.
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Suárez et Reguilón renforcent l’effectif
La victoire a été scellée par des visages familiers : Luis Suárez a ouvert le score après une combinaison typique avec son ancien partenaire du FC Barcelone. L’ex-arrière gauche de Manchester United et du Real Madrid, Sergio Reguilón, a également brillé en inscrivant un but, marquant ainsi un retour réussi dans le onze après une série de blessures. Malgré deux réalisations de consolation d’Emilio Aristizabal pour Toronto, le résultat n’a jamais été sérieusement remis en cause tant la puissance offensive de Miami a dominé les débats.
Miami aborde désormais sa dernière série de matchs avant la trêve internationale, toujours en lice pour le Supporters’ Shield malgré un début de saison laborieux dans son nouveau stade. Pour Messi, cette soirée record à Toronto n’était qu’une journée de travail comme une autre ; mais pour Hoyos et les fidèles supporters de Miami, elle a rappelé qu’ils assistent à un chapitre unique de l’histoire du football.