« Il n’y en a qu’un » : le coach de l’Inter Miami demande à « protéger » Lionel Messi, tandis que le plus grand joueur argentin de l’histoire inscrit une page « extraordinaire » de la MLS

Le capitaine emblématique de l’Inter Miami a franchi une nouvelle étape historique au BMO Field, devenant le joueur le plus rapide de l’histoire de la MLS à atteindre les 100 contributions à des buts. Messi a réalisé cet exploit en seulement 64 matchs, pulvérisant largement le précédent record détenu par la légende du Toronto FC, Sebastian Giovinco, qui avait eu besoin de 95 apparitions pour atteindre ce cap symbolique.

Le huit fois Ballon d’Or a brillé, offrant deux passes décisives avant de sceller l’issue du match d’un but libérateur à la 75^e minute. Cette performance intervient après l’effondrement des Herons lors du Florida Derby face à Orlando City, et rappelle une fois de plus que l’attaquant chevronné est le moteur des ambitions miamiennes cette saison.