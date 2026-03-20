Dans l'ensemble des tournois de football féminin de la FIFA, qu'il s'agisse des compétitions de jeunes, des compétitions seniors, des compétitions par équipes nationales ou des compétitions de clubs, chaque équipe doit compter au moins deux femmes parmi son personnel, dont l'une doit occuper le poste d'entraîneur principal ou d'entraîneur adjoint.

La réglementation, adoptée jeudi par le Conseil de la FIFA, impose à toutes les équipes d'avoir au moins une femme au poste d'entraîneur principal ou d'entraîneur adjoint, ce qui représente une avancée considérable dans un système où, pendant des années, seules quelques femmes ont dirigé des équipes.

À titre de référence, lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, seules 12 entraîneuses figuraient parmi les 32 entraîneurs principaux de la compétition. Jill Ellis, directrice du football à la FIFA et ancienne entraîneuse elle-même, a déclaré : « Il n’y a tout simplement pas assez de femmes dans le milieu des entraîneurs aujourd’hui. Nous devons faire davantage pour accélérer le changement en créant des parcours plus clairs, en élargissant les opportunités et en augmentant la visibilité des femmes sur nos terrains... »

« Les nouvelles réglementations de la FIFA, associées à des programmes de développement ciblés, constituent un investissement important tant pour la génération actuelle que pour la future génération d’entraîneuses. »