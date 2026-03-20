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« Il n’y a tout simplement pas assez de femmes parmi les entraîneurs » - La FIFA impose la présence d’une entraîneuse ou d’une assistante pour toutes les compétitions féminines
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« Un investissement important »
Dans l'ensemble des tournois de football féminin de la FIFA, qu'il s'agisse des compétitions de jeunes, des compétitions seniors, des compétitions par équipes nationales ou des compétitions de clubs, chaque équipe doit compter au moins deux femmes parmi son personnel, dont l'une doit occuper le poste d'entraîneur principal ou d'entraîneur adjoint.
La réglementation, adoptée jeudi par le Conseil de la FIFA, impose à toutes les équipes d'avoir au moins une femme au poste d'entraîneur principal ou d'entraîneur adjoint, ce qui représente une avancée considérable dans un système où, pendant des années, seules quelques femmes ont dirigé des équipes.
À titre de référence, lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, seules 12 entraîneuses figuraient parmi les 32 entraîneurs principaux de la compétition. Jill Ellis, directrice du football à la FIFA et ancienne entraîneuse elle-même, a déclaré : « Il n’y a tout simplement pas assez de femmes dans le milieu des entraîneurs aujourd’hui. Nous devons faire davantage pour accélérer le changement en créant des parcours plus clairs, en élargissant les opportunités et en augmentant la visibilité des femmes sur nos terrains... »
« Les nouvelles réglementations de la FIFA, associées à des programmes de développement ciblés, constituent un investissement important tant pour la génération actuelle que pour la future génération d’entraîneuses. »
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« Il faut davantage de femmes à des postes clés dans le monde du football »
« Il va sans dire que nous avons besoin de plus de femmes à des postes clés dans le football », a déclaré Gianni Infantino, président de la FIFA, lors du Congrès de l’UEFA en février. « Nous devons donc, bien sûr, soutenir davantage de femmes occupant des fonctions dans le football, mais aussi davantage de femmes en général. »
Alors que le football féminin prend de l'ampleur, l'initiative de la FIFA s'inscrit dans sa stratégie à long terme qui « combine des avancées réglementaires avec un investissement soutenu dans la formation des entraîneurs et le développement professionnel, afin de préparer les femmes à occuper de tels postes de direction ».
Infantino a ajouté : « Nous devons donc, bien sûr, soutenir davantage de femmes occupant des postes dans le football et davantage de femmes en général. Peut-être avons-nous besoin de… davantage d’entraîneuses dans les équipes féminines. C’est un autre débat que nous devrons avoir à un moment donné, car nous avons constaté qu’il existe d’excellentes entraîneuses. Nous l’avons vu lors du dernier Championnat d’Europe : le football féminin se porte bien et il est en pleine croissance. »
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« C'est une avancée formidable pour le football féminin »
Emma Hayes, sélectionneuse de l'équipe nationale féminine américaine, a annoncé la nouvelle jeudi sur les réseaux sociaux, en publiant un message dans sa story où elle écrivait : « C'est une avancée formidable pour le football féminin. »
Lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, 12 des 32 sélectionneurs nationaux étaient des femmes. En NWSL, seules trois équipes – Racing Louisville, Boston Legacy et Seattle Reign – ont actuellement des entraîneuses.
« Les nouvelles réglementations de la FIFA, associées à des programmes de développement ciblés, constituent un investissement important tant pour la génération actuelle que pour la future génération d’entraîneuses », a déclaré Ellis.
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Et maintenant ?
À compter du jeudi 19 mars, cette règle entre en vigueur immédiatement avant les Coupes du monde féminines des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, ainsi que la Coupe des champions féminine de la FIFA.
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