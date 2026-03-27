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« Il n’y a rien de pire que… » - Cavan Sullivan met en garde contre une erreur de transfert à Manchester City qu’il doit éviter, tandis que l’ancienne star de l’équipe nationale américaine Freddy Adu trace la voie à suivre pour le jeune prodige
Manchester City va-t-il prêter Sullivan ?
Étant donné qu'il arrivera à l'Etihad Stadium sans aucune expérience des compétitions européennes à son actif, on s'attend à ce que City facilite son intégration en le prêtant immédiatement à un autre club. Il semblerait qu'il pourrait se diriger vers les Pays-Bas.
Plusieurs destinations alternatives pourraient être envisagées, avec la possibilité que le jeune joueur reste dans l'EFL et descende en Championship, ce qui lui donnerait un avant-goût de la vie en Angleterre. Où qu'il finisse, Sullivan a été informé de ce qu'il doit retirer d'un passage hors de Manchester.
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Sullivan devrait-il rester en Angleterre ou partir ailleurs ?
Adu sait parfaitement ce que c'est que de faire une entrée fracassante sur la scène footballistique en tant qu'adolescent au talent précoce et d'essayer de se forger une carrière en Europe après avoir quitté le confort de son foyer aux États-Unis. Interrogé sur la possibilité que Sullivan soit prêté par City et sur la manière dont ce processus devrait se dérouler, Adu – s'exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à Casino Zonder Cruks, l'un des principaux affiliés de casino – a déclaré : « Je pense effectivement que c'est ce qui va se passer. Je pense vraiment qu'il sera prêté. Mais quand il le sera, j'espère vraiment que ce sera dans une équipe où il sera titulaire régulier.
« Il n’y a rien de pire pour un jeune joueur que d’être prêté à une équipe, à une équipe soi-disant moins bonne que celle d’où il est prêté, et de ne pas jouer ou de ne pas être titulaire régulier. Car le but d’un prêt, c’est justement de devenir titulaire régulier. On obtient le temps de jeu nécessaire pour acquérir l’expérience dont on a besoin et on progresse en tant que joueur tout en faisant tout cela.
« Si vous partez en prêt et que vous ne faites pas tout cela, à quoi sert ce prêt ? Car je pourrais tout aussi bien rester dans cette équipe sans jouer. Je pourrais tout aussi bien rester dans mon équipe d’origine sans jouer. »
Adu a ajouté, à propos d’un éventuel transfert de Sullivan dans un club de deuxième division en Angleterre : « En tant que joueur, on ne peut pas se considérer comme trop important pour être prêté à n’importe quelle équipe de Championship, qu’elle vienne de Man City ou d’un club plus modeste. C’est exactement ce dont on a besoin en tant que joueur à ce stade. »
Qu'est-ce que Sullivan attend d'un prêt en Europe ?
Le club pourrait décider de laisser Sullivan aux États-Unis, soit au Philadelphia Union, soit à son club partenaire, le New York City FC. Adu estime toutefois que ce jeune espoir très prometteur doit se familiariser le plus rapidement possible avec les exigences du football européen.
Adu – qui, comme Sullivan, a fait ses débuts en MLS à l’âge de 14 ans – a ajouté : « Eh bien, s’il doit partir, s’il doit quitter Philadelphie pour rejoindre Manchester City, je pense qu’à ce stade, ce sera mieux pour lui afin qu’il acquière cette expérience du football européen. Je pense qu’il vaudrait mieux qu’il soit prêté à une équipe européenne, une équipe quelque part en Europe à ce moment-là.
« Mais il ne faut pas exclure un prêt dans une équipe de MLS. La seule raison pour laquelle je dis cela, c’est qu’il a juste besoin de cette expérience du football européen. Parce que c’est différent. Ce sera aussi la première fois qu’il sera loin des États-Unis ou loin de sa famille, loin de chez lui et tout ça. Il faut s’adapter. C’est inévitable. Il faut s’adapter au mode de vie européen, à la culture européenne et à tout le reste. Et c’est tout aussi difficile.
« Tout est différent. La pression est énorme sur les entraîneurs là-bas. Elle est énorme sur les dirigeants et tout le reste. Il faut gagner. Là-bas, si tu ne gagnes pas, tu es viré. Si tu ne gagnes pas, l’équipe peut être reléguée. Il y a donc beaucoup de choses différentes qui se passent à ce niveau-là.
« Ici, en Amérique, c’est organisé différemment. Il n’y a pas de relégation à ce stade. On peut finir dernier et il n’y a pas, entre guillemets, de conséquences à cela. On se prépare simplement, on revient pour la saison suivante et on essaie de gagner à nouveau.
« La dynamique est donc un peu différente. Et les entraîneurs subissent une telle pression que cela se répercute sur l’équipe. On le sent. On voit la pression sur le visage de l’entraîneur. On le ressent en tant que joueur. Et c’est pour ça que je pense qu’il a besoin de cette expérience. Il doit vivre ça pour comprendre que chaque match compte. »
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Sullivan poursuit ses rêves nationaux et internationaux
Sullivan n'aura 18 ans qu'en septembre 2027, ce qui signifie qu'il lui reste encore 18 mois pour accumuler davantage de temps de jeu régulier avec le Philadelphia Union et se préparer aux défis à venir, tant au niveau national qu'international, l'objectif étant d'intégrer l'équipe nationale américaine à un moment donné dans un avenir proche.