« Il n’y a rien de pire que… » - Cavan Sullivan met en garde contre une erreur de transfert à Manchester City qu’il doit éviter, tandis que l’ancienne star de l’équipe nationale américaine Freddy Adu trace la voie à suivre pour le jeune prodige

Le club pourrait décider de laisser Sullivan aux États-Unis, soit au Philadelphia Union, soit à son club partenaire, le New York City FC. Adu estime toutefois que ce jeune espoir très prometteur doit se familiariser le plus rapidement possible avec les exigences du football européen.

Adu – qui, comme Sullivan, a fait ses débuts en MLS à l’âge de 14 ans – a ajouté : « Eh bien, s’il doit partir, s’il doit quitter Philadelphie pour rejoindre Manchester City, je pense qu’à ce stade, ce sera mieux pour lui afin qu’il acquière cette expérience du football européen. Je pense qu’il vaudrait mieux qu’il soit prêté à une équipe européenne, une équipe quelque part en Europe à ce moment-là.

« Mais il ne faut pas exclure un prêt dans une équipe de MLS. La seule raison pour laquelle je dis cela, c’est qu’il a juste besoin de cette expérience du football européen. Parce que c’est différent. Ce sera aussi la première fois qu’il sera loin des États-Unis ou loin de sa famille, loin de chez lui et tout ça. Il faut s’adapter. C’est inévitable. Il faut s’adapter au mode de vie européen, à la culture européenne et à tout le reste. Et c’est tout aussi difficile.

« Tout est différent. La pression est énorme sur les entraîneurs là-bas. Elle est énorme sur les dirigeants et tout le reste. Il faut gagner. Là-bas, si tu ne gagnes pas, tu es viré. Si tu ne gagnes pas, l’équipe peut être reléguée. Il y a donc beaucoup de choses différentes qui se passent à ce niveau-là.

« Ici, en Amérique, c’est organisé différemment. Il n’y a pas de relégation à ce stade. On peut finir dernier et il n’y a pas, entre guillemets, de conséquences à cela. On se prépare simplement, on revient pour la saison suivante et on essaie de gagner à nouveau.

« La dynamique est donc un peu différente. Et les entraîneurs subissent une telle pression que cela se répercute sur l’équipe. On le sent. On voit la pression sur le visage de l’entraîneur. On le ressent en tant que joueur. Et c’est pour ça que je pense qu’il a besoin de cette expérience. Il doit vivre ça pour comprendre que chaque match compte. »