Le défenseur chevronné a souligné que c’est sa capacité à maintenir un niveau d’élite jusqu’à un âge avancé qui distingue Ronaldo du reste du peloton dans le débat de longue date sur le meilleur joueur de football de tous les temps. Fonte a expliqué pourquoi il estime que Ronaldo reste la référence en matière d’excellence dans le football.

« Cristiano est l’exemple ultime de longévité et de constance ; au plus haut niveau, il n’y a pas mieux », a déclaré Fonte, cité par O Jogo. « J’ai donc beaucoup appris de lui, en échangeant des idées, des expériences, en vivant des choses que je n’avais jamais vues auparavant. J’ai beaucoup appris, et ce qu’il fait, continue de faire et continuera certainement de faire est louable. »