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« Il n’y a personne de plus grand » : selon un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, deux arguments suffisent pour placer la star portugaise au-dessus de Lionel Messi et de tous les autres dans le débat sur le « plus grand de tous les temps »
Fonte prend la défense de Ronaldo dans le débat sur le « GOAT »
Fonte a salué Ronaldo comme le plus grand joueur de l'histoire du football après l'hommage rendu par la Fédération portugaise de football à l'occasion de sa retraite. Le défenseur, qui a évolué pendant des années aux côtés de l'attaquant en sélection portugaise et a remporté l'Euro 2016 avec lui, a souligné la capacité remarquable de ce dernier à performer au plus haut niveau sur la durée. Selon lui, la longévité et la régularité de Ronaldo le distinguent de tous les autres joueurs.
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Fonte analyse l’héritage durable de Ronaldo
Le défenseur chevronné a souligné que c’est sa capacité à maintenir un niveau d’élite jusqu’à un âge avancé qui distingue Ronaldo du reste du peloton dans le débat de longue date sur le meilleur joueur de football de tous les temps. Fonte a expliqué pourquoi il estime que Ronaldo reste la référence en matière d’excellence dans le football.
« Cristiano est l’exemple ultime de longévité et de constance ; au plus haut niveau, il n’y a pas mieux », a déclaré Fonte, cité par O Jogo. « J’ai donc beaucoup appris de lui, en échangeant des idées, des expériences, en vivant des choses que je n’avais jamais vues auparavant. J’ai beaucoup appris, et ce qu’il fait, continue de faire et continuera certainement de faire est louable. »
Ronaldo demeure la pierre angulaire des ambitions portugaises.
Bien qu’il approche de la fin de sa carrière, cet attaquant chevronné demeure un pilier de l’équipe nationale. Fonte s’est également montré confiant quant aux chances du Portugal sur la scène internationale, rappelant que les attentes sont élevées à l’approche de la Coupe du monde 2026.
Il a ajouté : « Les attentes sont élevées, les joueurs croient en eux et nous les soutenons tous. Ils doivent bien démarrer et y croire jusqu'au bout. »
- AFP
Le Portugal vise la victoire en Coupe du monde
Ronaldo devrait mener le Portugal lors de ce tournoi en Amérique du Nord, alors qu'il poursuit sa quête du seul titre majeur qui manque encore à son palmarès : la Coupe du monde. La Seleção débutera sa campagne en Coupe du monde contre la République démocratique du Congo lors de son premier match du groupe K, le 17 juin. Elle affrontera ensuite l'Ouzbékistan le 23 juin, avant de terminer la phase de groupes contre la Colombie plus tard dans le mois.