Il est indéniable que Haaland a été le joueur clé de la Norvège, qui a confirmé son statut d’outsider en atteignant les quarts de finale – son meilleur résultat en Coupe du monde –, où elle défiera l’Angleterre samedi. Après tout, il figure parmi les meilleurs attaquants de la planète.

Un simple coup d’œil à ses statistiques en qualifications suffit pour comprendre pourquoi : à 25 ans, il a trouvé le chemin des filets lors des huit rencontres, portant son total à 16 réalisations, une performance tout bonnement incroyable. Il a confirmé cet état de grâce lors de la phase finale, en inscrivant un doublé contre l’Irak et le Sénégal dans le « groupe de la mort », en convertissant le but victorieux en fin de match face à la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale, puis en éliminant la redoutable sélection brésilienne d’un sublime doublé en huitièmes.

Reste qu’un attaquant ne brille que grâce aux passes qu’il reçoit, et Haaland a la chance d’être entouré de nombreux talents au sein de la sélection norvégienne. Il n’a certainement pas accompli tout cela seul en Amérique du Nord.