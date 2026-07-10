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Norway GFXGOAL
Krishan Davis

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Il n'y a pas que Erling Haaland ! Portée par un effectif complémentaire de grande qualité, la Norvège, initialement considérée comme un outsider de la Coupe du monde, s'impose désormais comme un prétendant crédible au titre

Analysis
Norvège
E. Haaland
Coupe du monde
M. Oedegaard
A. Nusa
A. Soerloth
Irak vs Norvège
FEATURES

Erling Haaland incarne les espoirs de toute une nation depuis le retour de la Norvège sur la plus grande scène du football après 28 ans d’absence. Si ses buts ont été essentiels à la cause de son équipe, l’attaquant de Manchester City n’a pas porté ce fardeau à lui seul. Les Scandinaves sont de retour en Coupe du monde grâce à un collectif soudé qui ne repose pas uniquement sur son attaquant vedette, et les autres joueurs ont montré de quoi ils étaient capables en Amérique du Nord.

Il est indéniable que Haaland a été le joueur clé de la Norvège, qui a confirmé son statut d’outsider en atteignant les quarts de finale – son meilleur résultat en Coupe du monde –, où elle défiera l’Angleterre samedi. Après tout, il figure parmi les meilleurs attaquants de la planète.

Un simple coup d’œil à ses statistiques en qualifications suffit pour comprendre pourquoi : à 25 ans, il a trouvé le chemin des filets lors des huit rencontres, portant son total à 16 réalisations, une performance tout bonnement incroyable. Il a confirmé cet état de grâce lors de la phase finale, en inscrivant un doublé contre l’Irak et le Sénégal dans le « groupe de la mort », en convertissant le but victorieux en fin de match face à la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale, puis en éliminant la redoutable sélection brésilienne d’un sublime doublé en huitièmes.

Reste qu’un attaquant ne brille que grâce aux passes qu’il reçoit, et Haaland a la chance d’être entouré de nombreux talents au sein de la sélection norvégienne. Il n’a certainement pas accompli tout cela seul en Amérique du Nord.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les as de l’aile

    Les joueurs chargés d’alimenter Haaland depuis les ailes : la Norvège dispose d’un vivier de talents sur les côtés, même si le sélectionneur Stale Solbakken pourrait opter pour une approche quelque peu atypique dans la construction des attaques. Nous y reviendrons.

    Antonio Nusa, la pépite très prometteuse du RB Leipzig, s’est révélé être une véritable menace sur le côté gauche : un joueur de 21 ans très technique, capable de se faufiler derrière son défenseur et d’échapper aux tacles. Il s’est montré très efficace lors des qualifications, avec six contributions à des buts en autant de matches, et bien que ses statistiques en Coupe du monde soient plus modestes, elles ne reflètent pas tout à fait la réalité. Le grand moment de Nusa a été ce but époustouflant marqué contre la Côte d’Ivoire.

    Andreas Schjelderup, autre jeune talent de 22 ans, a joué les seconds rôles sur le flanc gauche. Arrivé au Mondial après une excellente seconde partie de saison sous les ordres de José Mourinho au Benfica (10 buts et passes décisives en 14 matchs de championnat), il est sorti du banc pour offrir deux passes décisives à Haaland face au Brésil en fin de match.

    Oscar Bobb, de Fulham, s’est révélé être une option précieuse en tant que remplaçant sur le côté droit, en remplacement d’Alexander Sorloth, qui a eu du mal à trouver ses marques dans ce tournoi, ce qui est toutefois compréhensible puisqu’il s’agit d’un avant-centre qui a été décalé sur l’aile dans le système de Solbakken.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un milieu de terrain aguerri de la Premier League

    Le milieu de terrain constitue un autre point fort de la Norvège, Solbakken pouvant s’appuyer sur plusieurs joueurs expérimentés en Premier League et en Ligue des champions dans l’entrejeu

    Au premier rang d’entre eux figure bien sûr le capitaine d’Arsenal, Martin Ødegaard, qui est efficacement épaulé par le milieu défensif de Fulham, Sander Berge, et par une autre star du Benfica, Fredrik Aursnes, qui évolue plutôt au poste de numéro 8 – tous deux sont des joueurs très solides, dotés d’une grande expérience au plus haut niveau.

    Le cas d’Aursnes est intéressant : à 30 ans, il avait pris sa retraite internationale il y a deux ans pour « avoir plus de temps et de liberté afin de donner la priorité à d’autres aspects de ma vie en dehors du football », mais il est revenu sur sa décision en février dernier et figure parmi les titulaires de ce tournoi, bien qu’il n’ait pas participé aux qualifications.

    En raison de blessures, Patrick Berg, l’élégant capitaine de Bodø/Glimt, a saisi sa chance au milieu de terrain, délivrant une passe décisive à Haaland contre le Sénégal, puis, surtout, face à la Côte d’Ivoire.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Capitaine Fantastique

    Il ne fait toutefois aucun doute qu’Odegaard est la vedette du milieu de terrain. S’il divise parfois l’opinion au niveau du club en raison de ses performances quelque peu irrégulières et de sa tendance à se faire discret lors de certains matchs, il se montre généralement à la hauteur lorsqu’il porte les couleurs de son équipe nationale.

    Bien qu’il ait manqué trois des huit matches de qualification en raison de blessures ayant émaillé la saison du capitaine d’Arsenal, champion de Premier League, le joueur de 27 ans a tout de même délivré sept passes décisives – dont trois lors d’une seule rencontre face à Israël. Un total qui dépasse celui de n’importe quel autre joueur en Europe.

    Le meneur de jeu norvégien s’est révélé tout aussi indispensable que Haaland dans le jeu offensif de son équipe, notamment pour faire le lien avec les ailiers susmentionnés et, bien sûr, pour utiliser sa vision du jeu afin de servir l’attaquant de Manchester City dans l’axe. Il a délivré trois passes décisives lors de ses trois premières apparitions en Coupe du monde, dont une pour Haaland contre le Sénégal.

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    Alternatives à Haaland

    Haaland a été titulaire dans tous les matchs de la Coupe du monde sauf un : il avait été laissé au repos lors de la dernière rencontre de groupe contre la France, les Scandinaves étant déjà qualifiés. Toutefois, si l’imprévisible se produisait et que la Norvège devait se passer de son attaquant star, elle pourrait compter sur un secteur offensif plutôt bien pourvu.

    Nous avons déjà évoqué Sorloth, qui deviendrait alors l’attaquant de référence. Il affiche un bilan de buts honorable avec son pays et aborde ce tournoi après avoir inscrit 20 buts avec l’Atlético de Madrid, alors qu’il n’était pas titulaire indiscutable.

    À son sujet, Solbakken a récemment confié à la FIFA : « Alexander apporte beaucoup de puissance physique, et c’est un joueur fiable capable d’évoluer à différents postes en attaque. Parfois, il évolue aux côtés d’Erling, parfois il se positionne légèrement plus à droite. Il est dangereux devant le but, mais il est également capable de délivrer des passes décisives. Mais le plus important, c’est qu’il se donne à fond pour l’équipe, parfois à un poste qu’il ne préfère peut-être pas. »

    Jorgen Strand Larsen, de Crystal Palace, constitue l’autre option ; c’est lui qui a été titularisé contre la France. Âgé de 26 ans, il s’est attiré de nombreux admirateurs depuis son arrivée en Premier League en 2024 et a peaufiné sa préparation en inscrivant un doublé lors d’un match amical contre la Suède. Il a également marqué contre l’Italie lors des qualifications et serait un remplaçant de choix, même s’il a manqué un penalty lors de sa seule apparition à ce jour.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Un atout caché ?

    Nous l’avons souligné : la Norvège adopte une approche atypique sur les ailes, avec un attaquant de grande taille qui déborde puis se replie vers l’intérieur quand son équipe a le ballon. La raison est simple : le latéral droit Julian Ryerson, leur principale menace sur les côtés.

    Sorloth se poste alors en pointe pour libérer l’espace au joueur du Borussia Dortmund, qui se projette haut et fait des ravages dans les situations de centre – comme en attestent ses 18 passes décisives en Bundesliga lors de la saison 2025-2026. L’astuce ? En jouant inversé, Sorloth offre une cible imposante au cœur de la surface pour orienter les centres.

    Sans surprise, il excelle aussi sur coups de pied arrêtés, nombre de ses passes décisives provenant de corners et de coups francs. Blessé lors du deuxième match de la phase de groupes en Amérique du Nord, il a manqué deux rencontres avant de revenir face au Brésil. L’Angleterre devra donc le surveiller de près samedi.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    « Une équipe de joueurs intègres et travailleurs »

    Les buts de Haaland ont été décisifs pour la Norvège dans cette Coupe du monde, mais au-delà de son attaquant vedette, Solbakken a toujours été convaincu que son équipe pourrait s’appuyer sur un collectif supérieur à la simple somme de ses individualités, lors de ce retour sur la plus grande scène du football après 28 ans d’absence. Les faits lui ont donné raison.

    « Je ne pense pas que nous soyons des outsiders capables d’aller jusqu’au bout. Je pense que nous sommes des outsiders dans le sens où, un bon jour, nous pouvons peut-être battre un adversaire plus fort. Mais dire que nous sommes des outsiders pour l’ensemble du tournoi, c’est aller trop loin. Nous sommes dans un groupe très difficile. Je pense que la compétition sera très serrée et j’espère que nous avons l’organisation et les joueurs capables de faire la différence pour nous qualifier. »

    Il conclut : « Cette Coupe du monde doit nous servir de tribune pour prouver que nous pratiquons désormais un football différent, plus audacieux, porté par des individualités capables de se mettre au service du collectif. Mon scénario idéal ? Je le garde pour moi. Mais si nous parvenons à exprimer tout notre potentiel, nous pourrons alors battre n’importe quel adversaire. »

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