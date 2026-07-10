Il est indéniable que Haaland a été le joueur clé de la Norvège, qui a confirmé son statut d’outsider en atteignant les quarts de finale – son meilleur résultat en Coupe du monde –, où elle défiera l’Angleterre samedi. Après tout, il figure parmi les meilleurs attaquants de la planète.

Un simple coup d’œil à ses statistiques en qualifications suffit pour comprendre pourquoi : à 25 ans, il a trouvé le chemin des filets lors des huit rencontres, pour un total impressionnant de 16 buts. Il a maintenu ce niveau de performance lors de la phase finale, inscrivant un doublé contre l’Irak et le Sénégal dans le « groupe de la mort », puis marquant le but victorieux en fin de match face à la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale, avant d’éliminer la redoutable sélection brésilienne d’un sublime doublé en huitièmes.

Reste qu’un attaquant ne brille que grâce aux passes qu’il reçoit, et Haaland a la chance d’être entouré de nombreux talents au sein de la sélection norvégienne. Il n’a certainement pas accompli tout cela seul en Amérique du Nord.