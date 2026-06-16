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Norway GFXGOAL
Krishan Davis

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Il n'y a pas que Erling Haaland ! Le talentueux groupe norvégien pourrait propulser les outsiders jusqu'au sommet de la Coupe du monde

Analysis
Norvège
E. Haaland
Coupe du monde
M. Oedegaard
A. Nusa
A. Soerloth
Irak vs Norvège
FEATURES

Erling Haaland portera les espoirs d’une nation entière lorsque la Norvège effectuera son retour sur la plus grande scène du football cet été, après 28 ans d’absence. Si ses buts s’avéreront essentiels à la cause de son équipe, l’attaquant de Manchester City ne portera toutefois pas le fardeau à lui seul. Les Scandinaves, de retour sur la scène mondiale après avoir bâti un groupe solide qui ne se limite pas à son avant-centre star, comptent bien démontrer leur valeur collective sur les terrains nord-américains.

Il est indéniable que Haaland sera le joueur clé de la Norvège, qui vise à assumer son statut d’outsider avant le tournoi – une mission qui l’obligera à sortir du fameux « groupe de la mort ». Après tout, il figure parmi les meilleurs attaquants de la planète.

Un simple coup d’œil à ses statistiques en qualifications suffit pour comprendre pourquoi : l’attaquant de 25 ans a marqué lors des huit matchs, portant son total à 16 buts, dont un quintuplé retentissant contre la Moldavie et un hat-trick face à Israël.

Reste que l’efficacité d’un avant-centre dépend aussi des ballons qu’il reçoit, et Haaland a la chance d’évoluer au sein d’un effectif norvégien talentueux. Il ne devra donc pas porter à lui seul l’espoir de tout un pays lors de son périple nord-américain.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Spécialistes des ailes

    Pour contenir Haaland depuis les ailes : la Norvège regorge de talents sur les côtés, même si le sélectionneur Stale Solbakken pourrait opter pour une approche quelque peu inhabituelle afin de lancer ses offensives. Nous y reviendrons.

    On s’attend à voir la pépite du RB Leipzig, Antonio Nusa, débuter sur l’aile gauche. À 21 ans, ce virtuose est capable de se faufiler entre les défenseurs et de déjouer les tacles. Il a été décisif durant les qualifications, avec six participations aux buts en autant de matchs : un doublé but-passe décisive lors du large succès 3-0 contre l’Italie, puis un autre but lors de la victoire 4-1 au retour.

    Andreas Schjelderup, lui, devrait commencer sur le banc, côté gauche. Âgé de 22 ans, il aborde la Coupe du monde après une excellente seconde partie de saison sous les ordres de José Mourinho au Benfica, au cours de laquelle il a compilé 10 buts et passes décisives en 14 matches de championnat, sans oublier un doublé contre le Real Madrid en Ligue des champions en janvier. Schjelderup n’est pas encore certain de débuter, mais il est pressenti pour devenir une superstar.

    Sur l’autre flanc, l’attaquant de l’Atlético Madrid Alexander Sorloth, malgré ses 1,95 m, est souvent aligné sur l’aile droite avant de se replier aux côtés de Haaland en phase offensive. Il a pesé lourd durant les qualifications, avec huit participations à des buts en autant de sorties.

    Oscar Bobb (Fulham), qui a connu un début d’adaptation difficile à Craven Cottage, constitue une autre solution sur ce côté. Enfin, l’ancien avant-centre de l’AC Milan Jens Petter Hauge, non qualifié mais auteur de performances de haut niveau avec Bodo/Glimt – dont des victoires retentissantes en Ligue des champions contre Manchester City et l’Inter –, pourrait aussi entrer dans la danse.

    • Publicité
  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Un milieu de terrain expérimenté et performant en Premier League

    Le milieu de terrain constitue un autre atout majeur de la Norvège, puisque Solbakken peut s’appuyer sur plusieurs joueurs expérimentés, habitués des pelouses de Premier League et de Ligue des champions.

    En premier lieu, le capitaine d’Arsenal Martin Ødegaard mène la danse, bien épaulé par le sentinelle de Fulham Sander Berge et par la star du Benfica Fredrik Aursnes, plutôt numéro 8, deux joueurs solides et expérimentés.

    Âgé de 30 ans, Aursnes avait pris sa retraite internationale il y a deux ans pour « disposer de plus de temps et de liberté afin de privilégier d’autres aspects de ma vie en dehors du football », mais il est revenu sur sa décision en février dernier et semble désormais prêt à débuter le tournoi, bien qu’il n’ait pas participé aux qualifications.

    Derrière ce trio, la profondeur du banc est assurée par l’élégant capitaine de Bodø/Glimt Patrick Berg ainsi que par le duo basé en Italie, Kristian Thorstvedt et Morten Thorsby.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Figure emblématique du football, « Capitaine Fantastique » incarne leadership et excellence sur le terrain.

    Il ne fait aucun doute que Martin Ødegaard est la pièce maîtresse du milieu de terrain norvégien. Si ses performances en club, parfois irrégulières, divisent encore les avis, le capitaine d’Arsenal se transcende sous le maillot de sa sélection.

    Bien qu’il ait manqué trois des huit matches de qualification en raison d’une saison écourtée par les blessures, le capitaine d’Arsenal, fraîchement couronné champion d’Angleterre, a tout de même délivré sept passes décisives, dont un hat-trick de passes en une seule rencontre face à Israël. Aucun autre joueur européen n’a fait mieux.

    Le meneur norvégien sera aussi indispensable que Haaland au jeu offensif de son équipe, tant pour alimenter les ailiers évoqués plus haut que pour utiliser sa vision du jeu afin de servir le buteur de Manchester City dans l’axe. Les Norvégiens auront besoin de le voir à son meilleur niveau en Amérique du Nord.

  • FBL-WC-2026-NOR-SWE-FRIENDLYAFP

    Alternatives à Haaland

    Erling Haaland devrait logiquement être aligné d’entrée et jouer chaque minute de la Coupe du monde. Toutefois, si l’imprévisible se produisait et que la Norvège devait se passer de son avant-centre, elle pourrait compter sur un secteur offensif profond.

    Nous avons déjà évoqué Sorloth, qui deviendrait l’attaquant de pointe. Il possède un bilan buts/matchs honorable avec son pays et aborde le tournoi après avoir inscrit 20 buts avec l’Atlético Madrid, malgré un statut de titulaire non assuré.

    À son sujet, Solbakken a récemment confié à la FIFA : « Alexander apporte beaucoup de puissance physique, et c’est un joueur fiable capable d’évoluer à différents postes en attaque. Parfois, il joue aux côtés d’Erling, parfois il évolue un peu plus à droite. Il est dangereux devant le but, mais il est aussi dangereux en passe décisive. Mais le plus important, c’est qu’il travaille très dur pour l’équipe, parfois à un poste qu’il ne préfère peut-être pas. »

    Jorgen Strand Larsen, de Crystal Palace, constitue l’autre option. Il pourrait d’ailleurs bénéficier de beaucoup de temps de jeu quel que soit le statut de Haaland, Sorloth devant évoluer sur l’aile. Le joueur de 26 ans s’est fait de nombreux admirateurs depuis son arrivée en Premier League en 2024 et s’est mis en jambes pour le tournoi en inscrivant un doublé lors d’un match amical contre la Suède. Il a également marqué contre l’Italie lors des qualifications et serait un remplaçant de choix.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Un atout caché ?

    Nous avons souligné que la Norvège adopte une approche atypique sur les ailes : un avant-centre de grande taille déborde sur le côté avant de se replier dans l’axe dès que son équipe a le ballon. La raison est simple : libérer l’arrière droit Julian Ryerson, leur principale menace sur les côtés.

    Sorloth, en pivotant vers l’axe, libère l’espace pour la montée fulgurante du joueur du Borussia Dortmund, redoutable dans ses centres : il a ainsi délivré 18 passes décisives en Bundesliga lors de la saison 2025-2026.

    Sans surprise, Ryerson excelle aussi sur coups de pied arrêtés : nombre de ses passes décisives proviennent de corners ou de coups francs. Il sera l’arme secrète de la Norvège en Amérique du Nord ; ses futurs adversaires ont tout intérêt à bien se renseigner sur lui.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    « Un groupe de joueurs intègres et travailleurs »

    Les buts de Haaland s’annoncent essentiels pour la Norvège lors de la Coupe du monde, mais, au-delà de son avant-centre star, Solbakken est convaincu que son groupe, plus que la simple somme de ses individualités, pourra faire la différence. De retour sur la plus grande scène du football après 28 ans d’absence, la sélection scandinave affrontera la France, le Sénégal et l’Irak dans le « groupe de la mort ».

    « Je pense que cela compte énormément pour toute la nation, en particulier pour le supporter lambda », a déclaré Solbakken à la FIFA. « Je pense que cela a été difficile pour tout le monde de rester chez soi à chaque Coupe du monde depuis l’époque où je jouais, en 1998. Cinquante mille supporters nous ont accueillis un lundi, par une température de moins quatre degrés, pour célébrer notre qualification. Ils attendaient ce moment depuis si longtemps.

    « Je ne crois pas que nous soyons des outsiders capables d’aller au bout. Nous sommes des outsiders au sens où, sur un bon jour, nous pouvons battre un adversaire plus fort. Mais affirmer que nous pouvons remporter le tournoi serait exagéré. Notre groupe est très difficile. Ce sera très serré, et j’espère que notre organisation et nos joueurs décisifs nous permettront de passer ce cap. »

    Il conclut : « Cette Coupe du monde est l’occasion pour la Norvège de montrer un football différent, plus audacieux, porté par des joueurs prêts à se donner à fond les uns pour les autres. Mon scénario idéal ? Je le garde pour moi. Mais j’espère que, le jour J, nous pourrons libérer tout notre potentiel et battre n’importe qui. »

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