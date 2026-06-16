Pour contenir Haaland depuis les ailes : la Norvège regorge de talents sur les côtés, même si le sélectionneur Stale Solbakken pourrait opter pour une approche quelque peu inhabituelle afin de lancer ses offensives. Nous y reviendrons.

On s’attend à voir la pépite du RB Leipzig, Antonio Nusa, débuter sur l’aile gauche. À 21 ans, ce virtuose est capable de se faufiler entre les défenseurs et de déjouer les tacles. Il a été décisif durant les qualifications, avec six participations aux buts en autant de matchs : un doublé but-passe décisive lors du large succès 3-0 contre l’Italie, puis un autre but lors de la victoire 4-1 au retour.

Andreas Schjelderup, lui, devrait commencer sur le banc, côté gauche. Âgé de 22 ans, il aborde la Coupe du monde après une excellente seconde partie de saison sous les ordres de José Mourinho au Benfica, au cours de laquelle il a compilé 10 buts et passes décisives en 14 matches de championnat, sans oublier un doublé contre le Real Madrid en Ligue des champions en janvier. Schjelderup n’est pas encore certain de débuter, mais il est pressenti pour devenir une superstar.

Sur l’autre flanc, l’attaquant de l’Atlético Madrid Alexander Sorloth, malgré ses 1,95 m, est souvent aligné sur l’aile droite avant de se replier aux côtés de Haaland en phase offensive. Il a pesé lourd durant les qualifications, avec huit participations à des buts en autant de sorties.

Oscar Bobb (Fulham), qui a connu un début d’adaptation difficile à Craven Cottage, constitue une autre solution sur ce côté. Enfin, l’ancien avant-centre de l’AC Milan Jens Petter Hauge, non qualifié mais auteur de performances de haut niveau avec Bodo/Glimt – dont des victoires retentissantes en Ligue des champions contre Manchester City et l’Inter –, pourrait aussi entrer dans la danse.