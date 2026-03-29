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Il n'y a pas que Dzeko : tout ce qu'il faut savoir sur la Bosnie, dernier obstacle entre l'Italie et la Coupe du monde 2026

Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Un guide sur les adversaires des Azzurri en finale des barrages : d'un stade « forteresse » à un effectif évalué à 120 millions d'euros.

Edin Dzeko, le meilleur footballeur bosniaque de tous les temps, est à la tête d'un effectif évalué à 120 millions d'euros pour 24 joueurs, soit la valeur attribuée par Transfermarkt aux contrats d'Alessandro Bastoni et Federico Dimarco, qui, à eux deux, coûtent exactement autant que l'ensemble de la sélection entraînée par le sélectionneur Sergej Barbarez, soit 70 plus 50 millions. Le dernier obstacle, mardi soir dans le stade-forteresse de Zenica, entre l'Italie de Gennaro Gattuso et la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, le Canada et le Mexique, est toutefois une équipe nationale fière, tenace et représentative d'un peuple riche en histoire, même si ses débuts officiels dans les compétitions de la FIFA et de l'UEFA ne remontent qu'à 1995, après la dissolution de la Yougoslavie à la suite de la guerre des Balkans.


Découvrons ensemble tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe nationale de football de Bosnie-Herzégovine, ou plutôt la Ногометна репрезентација Босне и Херцеговине


  • LES ZMAJEVI ET DZEKO

    Les Zmajevi sont la seule équipe nationale au monde à s'être qualifiée pour une Coupe du monde, en 2014 où elle a été éliminée dès le premier tour, mais jamais pour son propre tournoi continental, à savoir l'Euro : le recordman du nombrede sélections et de buts est Edin Dzeko, ancien attaquant de Manchester City, de la Roma et de l'Inter, qui compte 147 sélections et 73 buts avec l'équipe nationale. Elle occupe la 75e place du classement FIFA et son équipementier est Kelme, une multinationale espagnole. Ses débuts internationaux remontent au 30 novembre 1995, lors d'un match amical à Tirana contre l'Albanie.

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  • ENTRE PJANIC ET LULIC, MÉFIEZ-VOUS DE BARBAREZ

    Mais il n'y a pas que Dzeko : ces dernières années ont vu naître les meilleurs footballeurs bosniaques de tous les temps, comme l'ancien joueur de la Juventus et de la Roma Miralem Pjanic, figure incontournable de l'équipe bianconera de Massimiliano Allegri, et l'ancien joueur de la Lazio Senad Lulic, auteur d'un but décisif lors de la victoire historique dans le derby de la finale de la Coupe d'Italie contre la Roma lors de la saison 2012/2013. Parmi les meilleurs joueurs de Bosnie figure sans aucun doute l'actuel sélectionneur, Sergej Barbarez, 54 ans, né dans la magnifique ville de Mostar, principal centre historique, culturel et économique de l'Herzégovine, à l'extrémité sud de la Bosnie, entre la Croatie et le Monténégro. Ancien milieu de terrain ou attaquant, il a des origines bosniaques, serbes et croates, et avec 330 apparitions, il est le joueur étranger ayant disputé le plus grand nombre de matchs en Bundesliga, ce qui lui a valu qu'une statue lui soit dédiée dans sa ville. Bien qu'il ait commencé à jouer au Velez Mostar, il s'est installé en Allemagne à partir de 1992, où il se trouvait lorsque le conflit en Yougoslavie a éclaté, hébergé par son oncle Mujo, qui lui a trouvé un contrat à Hanovre. De là, il a enchaîné avec l'Union Berlin, Hansa Rostock, le Borussia Dortmund, Hambourg et le Bayer Leverkusen, pour 16 saisons consécutives dans l'élite du football allemand. Il figure parmi les joueurs ayant disputé le plus grand nombre de matches en équipe nationale, 47, et parmi ceux ayant marqué le plus de buts, 17 : il est entré dans la légende des Zmajevi lorsqu’au cours d’un match contre la Serbie, il a fait interrompre la rencontre à trois reprises parce que les supporters bosniaques étaient pris pour cible par leurs rivaux. Il a débuté sa carrière d'entraîneur en 2024, précisément à la tête de la Bosnie, réclamé à grands cris par son peuple pour l'esprit nationaliste qui le caractérise : auparavant joueur de poker professionnel, il est désormais appelé à relever le premier grand défi de sa carrière de manager.



  • DE SUSIC AUX CROATES DE MOSTAR

    L'histoire de l'équipe nationale de football bosniaque est relativement récente, puisqu'elle n'a que 30 ans : de 1920 à 1992, les meilleurs footballeurs du pays jouaient sous les couleurs de la Yougoslavie. Un nom parmi tant d'autres ? Safet Susic, figure emblématique du PSG dans les années 90 et inventeur de la mythique « kičma », cette feinte qui a marqué sa carrière, protagoniste de la toute dernière équipe nationale yougoslave lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, aux côtés de coéquipiers de l'envergure de Stojkovic, Boksic, Prosinecki, Savicevic et Suker. La Bosnie s'entraîne au centre sportif du FK Sarajevo et réside dans un hôtel cinq étoiles de la capitale. Grand enthousiasme de la part de tous les Bosniaques dispersés à travers le monde, qui rentrent au pays pour assister au match. Le championnat est toutefois mené par le Borac Banja Luka, équipe de Banja Luka, devant le Zrinjski, club des Croates de Mostar, qui détient le record de victoires, pas moins de 9, depuis la création de la Premijer Liga Bosne i Hercegovine, en 2000.

  • LES « JUSTICIERS » DE SACCHI

    La première rencontre avec l'Italie ? Le 6 novembre 1996, lorsque la Bosnie aremporté sa première victoire après son affiliation à la FIFA, s'imposant 2-1 lors d'un match amical prestigieux au stade Koševo de Sarajevo contre l'Italie d'Arrigo Sacchi, alors vice-championne du monde, grâce à des buts de l'ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich Hasan Salihamidžić et d'Elvir Bolic. Après ce match, Sacchi a été limogé par la FIGC.

  • L'EXPLOIT DE BLAZEVIC

    Puis vint une période sombre, qui dura une dizaine d'années, jusqu'à l'arrivée de la « génération dorée » de Dzeko, qui a fait ses débuts en équipe nationale en 2007, aux côtés de coéquipiers tels qu'Ibisevic, Misimovic, Salihovic, Ibricic et Pandza, protagonistes de la qualification historique pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, sous la houlette d'abord de l'ancien maître Miroslav « Ciro » Blazevic, puis de Safet Susic lui-même.

  • LE FORT DE ZENICA

    Nous consacrons cette dernière partie au stade Bilino Polje, qui accueillera mardi ce match décisif, alors que le terrain sera enneigé et que les conditions météorologiques seront hostiles, et pas seulement pour les supporters adverses : le stade de Zenica, parfois utilisé pour des matchs de rugby, a une capacité de 15 600 places assises, même si environ 8 000 personnes seulement seront autorisées à assister au match de barrage, en raison d'une ancienne suspension en cours. Inauguré en 1972, il a accueilli en 2009 le match de barrage pour la qualification à la Coupe du monde 2010, perdu 1-0 contre le Portugal sur un but de Raul Meireles. La sélection bosniaque est restée invaincue dans cette enceinte de 1995 à octobre 2006. Ce ne sera certainement pas une partie de plaisir.

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