L'ancien milieu de terrain italien a souligné que la force collective et la solidité défensive d'Arsenal constituaient les principales raisons de son ascension, tout en félicitant Arteta d'avoir mené le club au titre de champion de Premier League et en finale de la Ligue des champions.

« J’apprécie particulièrement son travail, car il ne se contente pas de gérer les corners et les centres », a expliqué Pirlo, cité par Marca. « Depuis plusieurs années, il a élaboré son propre style de jeu, notamment sa manière unique d’exploiter les corners. C’est un entraîneur méticuleux et très talentueux. Remporter la Premier League et atteindre cette finale est une grande réussite. »