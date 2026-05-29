Goal.com
En directBillets
Live Scores, Stats, and the Latest News
Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

« Il n'y a pas que des coups de pied arrêtés et des centres ! » - Mikel Arteta salué pour avoir développé « son propre style », tandis qu'une légende italienne défend Arsenal contre l'étiquette de « ennuyeux »

M. Arteta
Arsenal
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Ligue des Champions
Premier League
A. Pirlo

L'icône italienne Andrea Pirlo a défendu la philosophie tactique de Mikel Arteta, affirmant que l'entraîneur d'Arsenal a forgé une identité unique qui dépasse le simple jeu physique. Alors que les Gunners se préparent pour une finale historique de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, l'ancien meneur de jeu de l'AC Milan et de la Juventus a rejeté les critiques suggérant que le club londonien s'appuierait trop sur les coups de pied arrêtés.

  • Le style d'Arsenal salué par Pirlo

    À la veille de la finale de la Ligue des champions, Pirlo a salué le travail accompli par Arteta à Arsenal, soulignant que les Gunners sont bien plus qu’une équipe qui se repose uniquement sur les coups de pied arrêtés et les centres. L’équipe d’Arteta a essuyé des critiques pour son approche structurée et son efficacité sur les phases arrêtées, certains détracteurs qualifiant son football de trop pragmatique ou de « trop théorique ». Pirlo estime toutefois qu’Arsenal a développé une identité propre sous la houlette de l’Espagnol.

    • Publicité
  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pirlo approuve la philosophie footballistique d’Arteta.

    L'ancien milieu de terrain italien a souligné que la force collective et la solidité défensive d'Arsenal constituaient les principales raisons de son ascension, tout en félicitant Arteta d'avoir mené le club au titre de champion de Premier League et en finale de la Ligue des champions.

    « J’apprécie particulièrement son travail, car il ne se contente pas de gérer les corners et les centres », a expliqué Pirlo, cité par Marca. « Depuis plusieurs années, il a élaboré son propre style de jeu, notamment sa manière unique d’exploiter les corners. C’est un entraîneur méticuleux et très talentueux. Remporter la Premier League et atteindre cette finale est une grande réussite. »

  • Pirlo salue l'équilibre de l'approche d'Arsenal

    Si certains observateurs doutent de l’aspect spectaculaire du système d’Arsenal, l’ancien entraîneur de la Juventus estime que les Gunners ont trouvé un équilibre efficace entre organisation et pouvoir offensif.

    « C’est un football très collectif, même si le PSG possède des joueurs capables, à eux seuls, de faire basculer un match de manière plus décisive », a-t-il ajouté. « Arsenal doit rester très solide collectivement et tirer profit de chaque coup de pied arrêté. De plus, ses deux défenseurs centraux sont très solides, ce qui confère beaucoup de solidité à l’équipe. »

  • Luis Enrique Mikel ArtetaGetty Images

    Arsenal se prépare pour un match décisif en Europe

    Arteta s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de sa carrière d'entraîneur, alors qu'Arsenal cherche à couronner son ascension sous la houlette de l'Espagnol par un succès européen. La finale, qui se déroulera à Budapest, constituera également un nouveau défi tactique de taille face au PSG de Luis Enrique.

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Arsenal crest
Arsenal
ARS