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« Il n'y a pas que des coups de pied arrêtés et des centres ! » - Mikel Arteta salué pour avoir développé « son propre style », tandis qu'une légende italienne défend Arsenal contre l'étiquette de « ennuyeux »
Le style d'Arsenal salué par Pirlo
À la veille de la finale de la Ligue des champions, Pirlo a salué le travail accompli par Arteta à Arsenal, soulignant que les Gunners sont bien plus qu’une équipe qui se repose uniquement sur les coups de pied arrêtés et les centres. L’équipe d’Arteta a essuyé des critiques pour son approche structurée et son efficacité sur les phases arrêtées, certains détracteurs qualifiant son football de trop pragmatique ou de « trop théorique ». Pirlo estime toutefois qu’Arsenal a développé une identité propre sous la houlette de l’Espagnol.
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Pirlo approuve la philosophie footballistique d’Arteta.
L'ancien milieu de terrain italien a souligné que la force collective et la solidité défensive d'Arsenal constituaient les principales raisons de son ascension, tout en félicitant Arteta d'avoir mené le club au titre de champion de Premier League et en finale de la Ligue des champions.
« J’apprécie particulièrement son travail, car il ne se contente pas de gérer les corners et les centres », a expliqué Pirlo, cité par Marca. « Depuis plusieurs années, il a élaboré son propre style de jeu, notamment sa manière unique d’exploiter les corners. C’est un entraîneur méticuleux et très talentueux. Remporter la Premier League et atteindre cette finale est une grande réussite. »
Pirlo salue l'équilibre de l'approche d'Arsenal
Si certains observateurs doutent de l’aspect spectaculaire du système d’Arsenal, l’ancien entraîneur de la Juventus estime que les Gunners ont trouvé un équilibre efficace entre organisation et pouvoir offensif.
« C’est un football très collectif, même si le PSG possède des joueurs capables, à eux seuls, de faire basculer un match de manière plus décisive », a-t-il ajouté. « Arsenal doit rester très solide collectivement et tirer profit de chaque coup de pied arrêté. De plus, ses deux défenseurs centraux sont très solides, ce qui confère beaucoup de solidité à l’équipe. »
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Arsenal se prépare pour un match décisif en Europe
Arteta s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de sa carrière d'entraîneur, alors qu'Arsenal cherche à couronner son ascension sous la houlette de l'Espagnol par un succès européen. La finale, qui se déroulera à Budapest, constituera également un nouveau défi tactique de taille face au PSG de Luis Enrique.