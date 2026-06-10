Getty Images Sport
Traduit par
« Il n’y a pas de scandale » : Fabio Cannavaro dément que les contrôles de sécurité aux États-Unis aient été « indignes », après qu’une vidéo montrant la fouille de joueurs ouzbeks a suscité la polémique
Polémique autour de la sécurité dans les stades
Une séquence diffusée sur une chaîne sud-américaine a montré les joueurs ouzbeks subissant une fouille minutieuse par le personnel de sécurité et des chiens renifleurs dès leur descente du bus, peu avant un match amical de préparation à la Coupe du monde face aux Pays-Bas, finalement remporté 2-1 par les Néerlandais.
Ces images ont suscité des critiques, certains estimant que de tels contrôles étaient « indignes » pour une sélection nationale à la veille d’un grand tournoi. Depuis, Cannavaro a clarifié la situation : ce dispositif de sécurité renforcé fait partie intégrante de la logistique imposée à toutes les équipes prenant part à la compétition nord-américaine.
- Getty Images Sport
Cannavaro remet les pendules à l'heure
Ces incidents surviennent alors que la préparation de la Coupe du monde est marquée par de nombreuses crises, notamment le refus d'entrée sur le territoire accordé à l'arbitre somalien de renom Omar Abdulkadir Artan, les retards importants dans la délivrance des visas pour des équipes comme l'Iran, la flambée des prix des billets, ainsi que les alertes concernant les perturbations liées à la canicule et aux tempêtes aux États-Unis.
Sur Instagram, l’ancien Ballon d’Or a toutefois fermement répondu aux spéculations et aux « titres trompeurs », rappelant que ces protocoles ne diffèrent pas de ceux imposés aux voyageurs lambdas, même si leur application est adaptée aux besoins des athlètes de haut niveau.
« J’ai vu des photos en une des journaux montrant les fouilles auxquelles nous avons été soumis à l’aéroport, en tant que membres de l’équipe nationale ouzbèke. J’ai également vu des titres trompeurs, c’est pourquoi je tiens à rétablir la vérité », a écrit Cannavaro. « Il s’agissait de contrôles de routine, tout à fait normaux. Les gens ne réalisent pas une chose : lorsque les équipes nationales participant à la Coupe du monde voyagent, elles ne passent pas par les terminaux de l’aéroport comme les voyageurs ordinaires, mais sont conduites directement sur le tarmac dans des bus réservés aux équipes. »
Explication du protocole sur le tarmac
Le sélectionneur de l’Ouzbékistan a expliqué que, les délégations évitant les bâtiments principaux de l’aéroport pour des raisons de sécurité et de confidentialité, les contrôles obligatoires devaient être effectués sur le tarmac. Selon Cannavaro, le processus filmé par les caméras n’impliquait aucun traitement de faveur ni aucune discrimination.
« Les contrôles que subissent les voyageurs ordinaires dans le terminal, nous les effectuons directement sur le tarmac. C’est exactement la même procédure », a-t-il ajouté. « Il n’y a donc aucun scandale, aucun traitement indigne ou irrespectueux. C’est aussi simple que cela. Pour les matchs, c’est pareil : avant la rencontre amicale face aux Pays-Bas, nous avons été contrôlés au stade, comme prévu. En fait, avant chaque rencontre, les équipes passent des contrôles soit à l’hôtel juste avant le départ, comme ce fut le cas pour les Néerlandais, soit directement sur place, comme cela nous est arrivé. »
- Getty
L'Ouzbékistan nourrit de grandes ambitions pour la Coupe du monde.
Malgré les distractions en dehors du terrain, Cannavaro garde le cap sur l’objectif alors que l’Ouzbékistan s’apprête à faire son entrée historique sur la scène mondiale. Après avoir terminé deuxième de son groupe de qualification, la sélection ouzbèke aborde un groupe très relevé, avec le Portugal, la République démocratique du Congo et la Colombie.
L’entraîneur transalpin a conclu son intervention en adressant ses félicitations aux organisateurs américains, assurant aux supporters que son équipe est parfaitement prise en charge. « La vérité, c’est que nous avons trouvé l’organisation irréprochable », a-t-il déclaré, mettant ainsi fin aux spéculations sur le traitement réservé à sa sélection alors qu’elle finalise sa préparation.