« Il n’y a pas de scandale » : Fabio Cannavaro dément que les contrôles de sécurité aux États-Unis aient été « indignes », après qu’une vidéo montrant la fouille de joueurs ouzbeks a suscité la polémique

Ces incidents surviennent alors que la préparation de la Coupe du monde est marquée par de nombreuses crises, notamment le refus d'entrée sur le territoire accordé à l'arbitre somalien de renom Omar Abdulkadir Artan, les retards importants dans la délivrance des visas pour des équipes comme l'Iran, la flambée des prix des billets, ainsi que les alertes concernant les perturbations liées à la canicule et aux tempêtes aux États-Unis.

Sur Instagram, l’ancien Ballon d’Or a toutefois fermement répondu aux spéculations et aux « titres trompeurs », rappelant que ces protocoles ne diffèrent pas de ceux imposés aux voyageurs lambdas, même si leur application est adaptée aux besoins des athlètes de haut niveau.

« J’ai vu des photos en une des journaux montrant les fouilles auxquelles nous avons été soumis à l’aéroport, en tant que membres de l’équipe nationale ouzbèke. J’ai également vu des titres trompeurs, c’est pourquoi je tiens à rétablir la vérité », a écrit Cannavaro. « Il s’agissait de contrôles de routine, tout à fait normaux. Les gens ne réalisent pas une chose : lorsque les équipes nationales participant à la Coupe du monde voyagent, elles ne passent pas par les terminaux de l’aéroport comme les voyageurs ordinaires, mais sont conduites directement sur le tarmac dans des bus réservés aux équipes. »