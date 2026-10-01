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« Il n’y a pas de problème » : Ousmane Dembélé sort du silence sur la brouille annoncée avec Kylian Mbappé après des propos sur l’« élu » du Ballon d’Or
Faire taire le bruit
S’exprimant avant un match de Ligue des nations de l’UEFA contre l’Italie vendredi, Dembele a évoqué les tensions rapportées. Des informations avaient précédemment affirmé qu’une distance s’était installée entre Dembele et Mbappe, décrivant la situation comme glaciale.
Cependant, Dembele a rapidement rejeté ces affirmations lorsqu’on lui a demandé s’il était toujours ami avec Mbappe. « Nous avons parlé. Nous sommes assis l’un à côté de l’autre à table. Il n’y a pas de problème », a déclaré Dembele avant le match. Dembele a clairement fait savoir que leur relation personnelle n’avait pas été abîmée par l’attention médiatique qui les entoure.
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Le débat sur l’élu
La rupture trouve son origine dans une interview accordée par Mbappe à France Football au sujet du Ballon d'Or de cette année. Mbappe a évoqué leurs trajectoires contrastées, déclarant : « Il a toujours été perçu comme un joueur talentueux ; j'ai toujours été perçu comme l'élu. »
Dembele a ensuite répondu lors d'un entretien avec Ligue 1 Plus. « J'ai toujours été au fond de la classe, à travailler dur. Dans toute ma carrière, je n'ai pas dit un mot. J'ai beaucoup travaillé. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais été l'élu, mais j'ai travaillé et, l'année dernière, j'ai été récompensé pour une année fantastique avec le PSG, et cette année, on verra, sans pression, tranquille », a expliqué Dembele.
Concentré sur le terrain
Malgré le récit persistant, Dembélé a refusé d’alimenter davantage le feuilleton lors du dernier rassemblement de l’équipe nationale.
Dembélé, qui pourrait porter le brassard de capitaine en l’absence de Mbappé contre l’Italie, assure qu’il est uniquement concentré sur le football. « Je ne vais pas commenter toutes ces histoires ; je ne veux pas les commenter. Ce sont de petites querelles sur les réseaux sociaux. À 29 ans, je ne commente pas cela. Je suis concentré sur ce qui se passe sur le terrain », a déclaré Dembélé.
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Se projeter sous les ordres de Zidane
La France dispute vendredi un choc crucial contre l’Italie, qui marquera le début d’une nouvelle ère avec Zinedine Zidane pour son premier match à la tête de la sélection. Alors que la cérémonie du Ballon d’Or à Londres approche plus tard ce mois-ci, Dembele et Mbappe auront tous deux à cœur de laisser leurs performances parler pour eux sur la scène internationale.
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