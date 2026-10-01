S’exprimant avant un match de Ligue des nations de l’UEFA contre l’Italie vendredi, Dembele a évoqué les tensions rapportées. Des informations avaient précédemment affirmé qu’une distance s’était installée entre Dembele et Mbappe, décrivant la situation comme glaciale.

Cependant, Dembele a rapidement rejeté ces affirmations lorsqu’on lui a demandé s’il était toujours ami avec Mbappe. « Nous avons parlé. Nous sommes assis l’un à côté de l’autre à table. Il n’y a pas de problème », a déclaré Dembele avant le match. Dembele a clairement fait savoir que leur relation personnelle n’avait pas été abîmée par l’attention médiatique qui les entoure.