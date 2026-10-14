Le club hôte a rapidement condamné l’individu qui s’en est pris au banc des visiteurs, tandis que les joueurs de Swansea ont fait bloc autour de leur coéquipier.

Dans un communiqué officiel, Millwall a confirmé avoir « connaissance d’un incident présumé de propos discriminatoires émanant d’un individu et visant un joueur de Swansea City pendant la seconde période », avant d’ajouter : « Le club applique une politique de tolérance zéro envers toute forme de propos discriminatoires. Toute personne reconnue coupable d’un tel comportement s’exposera aux mesures les plus sévères possibles. »

« Le club collabore avec les autorités compétentes pour établir les faits et ne peut faire davantage de commentaires, car l’incident présumé de ce soir fait l’objet d’une enquête policière en cours, que le club soutient pleinement. »

Assurant aux supporters qu’Eom bénéficie de tout le soutien nécessaire, Matos a ajouté : « C’est un jeune homme intelligent. Il n’est pas satisfait de la situation, mais il sait que nous resterons à ses côtés et suivrons l’affaire aussi longtemps que possible. Millwall a bien fait d’annoncer que ce genre de comportement n’a pas sa place. Je suis satisfait de la manière dont la situation a été gérée, mais vraiment triste que cela se soit produit. Il faut maintenant évaluer la situation et nous verrons ce qui se passera. »