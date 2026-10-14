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« Il n’y a pas de place pour ça » : l’entraîneur de Swansea Vitor Matos révèle que l’ailier sud-coréen Ji-sung Eom a été visé par des insultes présumées racistes, alors que le match contre Millwall a été interrompu pendant sept minutes
Un incident en bord de touche entraîne une longue interruption
L’entraîneur de Swansea, Matos, a confirmé que l’interruption de sept minutes survenue lors de la courte victoire de son équipe dans le sud de Londres avait été provoquée par des insultes racistes visant l’ailier de 24 ans. Le match a été arrêté au milieu de la seconde période alors que l’international sud-coréen s’échauffait le long de la ligne de touche. L’arbitre Edward Duckworth s’est immédiatement entretenu avec les deux bancs, avant qu’une annonce diffusée dans le stade ne confirme que la police utilisait les images de vidéosurveillance pour retrouver l’auteur des faits.
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L’entraîneur de l’équipe visiteuse condamne des comportements discriminatoires
Cet épisode pénible a terni une soirée marquante pour Swansea, qui a finalement arraché les trois points grâce à un but inscrit en fin de match par le Brésilien Ronald, entré en jeu, sur un centre de Joseph Opoku.
Interrogé sur l’incident après le coup de sifflet final, Matos a déclaré : « La situation concernait Ji-sung Eom. L’arbitre a suivi le protocole prévu pour ce genre de situation, il a fait ce qu’il fallait. Millwall a également fait ce qu’il fallait pour enclencher le protocole. Nous savons tous que cela n’a pas sa place, ce genre de situation ne devrait pas se produire. Quand cela arrive, nous sommes là pour soutenir le joueur. Dans ce cas, c’est notre joueur. »
Les clubs s’unissent pour soutenir l’enquête de police
Le club hôte a rapidement condamné l’individu qui s’en est pris au banc des visiteurs, tandis que les joueurs de Swansea ont fait bloc autour de leur coéquipier.
Dans un communiqué officiel, Millwall a confirmé avoir « connaissance d’un incident présumé de propos discriminatoires émanant d’un individu et visant un joueur de Swansea City pendant la seconde période », avant d’ajouter : « Le club applique une politique de tolérance zéro envers toute forme de propos discriminatoires. Toute personne reconnue coupable d’un tel comportement s’exposera aux mesures les plus sévères possibles. »
« Le club collabore avec les autorités compétentes pour établir les faits et ne peut faire davantage de commentaires, car l’incident présumé de ce soir fait l’objet d’une enquête policière en cours, que le club soutient pleinement. »
Assurant aux supporters qu’Eom bénéficie de tout le soutien nécessaire, Matos a ajouté : « C’est un jeune homme intelligent. Il n’est pas satisfait de la situation, mais il sait que nous resterons à ses côtés et suivrons l’affaire aussi longtemps que possible. Millwall a bien fait d’annoncer que ce genre de comportement n’a pas sa place. Je suis satisfait de la manière dont la situation a été gérée, mais vraiment triste que cela se soit produit. Il faut maintenant évaluer la situation et nous verrons ce qui se passera. »
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Les leaders du classement maintiennent leur élan historique
Sur le terrain, la défense la moins perméable du Championship a tenu bon malgré une forte pression, portée par le gardien Lawrence Vigouroux et les interventions décisives de Filip Lissah et Jenson Seelt. Cette victoire a permis à Swansea de conserver ses deux points d’avance en tête du classement et de prolonger son meilleur début de saison en championnat depuis un siècle. Le club gallois devra désormais concilier son soutien à l’enquête de police et la préparation de ses prochains matches de championnat.
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