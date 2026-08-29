Getty Images Sport
Traduit par
« Il n’y a pas de panique ! » - Roberto De Zerbi, impassible, fait une promesse forte aux supporters de Tottenham après la décevante défaite contre Newcastle
Analyse de la chute contre Newcastle
Tottenham a vécu un après-midi difficile dans le nord de Londres, où des buts d’Anthony Elanga et de Yoane Wissa ont permis aux visiteurs de prendre les trois points. Revenant sur le match, De Zerbi a estimé que le score ne reflétait pas fidèlement la physionomie de la rencontre, malgré les difficultés de son équipe à faire sauter l’arrière-garde résistante de Newcastle.
« Déçu par le résultat, parce que jusqu’au premier but que nous avons encaissé, je pense que nous avons mieux joué que Newcastle, a déclaré De Zerbi à BBC Sport. Nous avons perdu la possession du ballon en première période parce que nous n’avons pas défendu comme il le fallait, la distance entre les défenseurs et les attaquants était trop grande. Nous pouvons nous améliorer dans les phases défensives, mais aujourd’hui, c’était un résultat injuste. »
- Getty Images Sport
Difficultés historiques et occasions manquées
Cette défaite a été particulièrement cuisante, puisqu’elle a valu à Tottenham une statistique dont il se serait bien passé : c’est la première fois en 52 ans que le club ne marque pas tout en perdant ses deux premiers matches de championnat. Tottenham n’avait plus perdu ses deux premiers matches d’une saison de championnat sans marquer depuis l’exercice 1974-75.
De Zerbi a regretté le manque de maîtrise de son équipe dans le dernier tiers, en soulignant en particulier la nécessité de mieux décider une fois à portée du but. « Au début de la seconde période, nous avons eu des occasions de créer des situations potentiellement dangereuses. Nous avons créé beaucoup d’occasions pour marquer, nous devons améliorer la dernière décision, parce que c’est ce qui fera la différence, a expliqué l’entraîneur. À la fin, nous sommes déçus du résultat et pour nos supporters. Nous travaillons pour être une grande équipe. Quand nous deviendrons une équipe, je pense que nous pourrons changer l’histoire des deux dernières saisons pour Tottenham. Nous travaillons pour être bons sur le terrain, si vous croyez au travail et à l’entraînement, alors vous devez progresser jour après jour. »
Il faudra de la patience pour le projet à long terme
Malgré la frustration grandissante des supporters de Tottenham, De Zerbi a insisté sur le fait qu’une feuille de route claire vers le succès restait en place. Tottenham a abordé cette nouvelle saison avec la volonté de laisser derrière lui le maintien arraché lors de la dernière journée la saison passée, en soutenant son nouvel entraîneur avec plus de 350 millions de livres sterling dépensés lors du mercato estival. Cependant, après une lourde défaite 3-0 à Brentford lors de la première journée, puis une autre prestation calamiteuse contre Newcastle, l’équipe continue de peiner. Au milieu de ce début de saison compliqué, De Zerbi a demandé aux supporters de faire preuve de patience pendant que l’effectif remanié s’adapte à sa philosophie tactique exigeante.
S’exprimant auprès de Sky Sports, l’entraîneur a adressé un message clair à ceux qui remettent en question la direction prise par l’équipe : « Il n’y a pas de panique. Je sais où nous allons et quel est le plan. Je suis désolé pour les supporters à cause du résultat. Nous devons nous améliorer. Nous devons travailler dur sur le terrain et trouver la connexion entre les joueurs.
- AFP
Prochain défi en vue pour les hommes de De Zerbi
Tottenham tentera de remettre sa saison sur les rails lors de son déplacement sur la pelouse de Nottingham Forest le 5 septembre. Un autre test difficile attend l’équipe de De Zerbi, tandis que Forest arrive en pleine confiance après avoir décroché un impressionnant match nul 2-2 à Anfield face à Liverpool aujourd’hui.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles