Tottenham a vécu un après-midi difficile dans le nord de Londres, où des buts d’Anthony Elanga et de Yoane Wissa ont permis aux visiteurs de prendre les trois points. Revenant sur le match, De Zerbi a estimé que le score ne reflétait pas fidèlement la physionomie de la rencontre, malgré les difficultés de son équipe à faire sauter l’arrière-garde résistante de Newcastle.

« Déçu par le résultat, parce que jusqu’au premier but que nous avons encaissé, je pense que nous avons mieux joué que Newcastle, a déclaré De Zerbi à BBC Sport. Nous avons perdu la possession du ballon en première période parce que nous n’avons pas défendu comme il le fallait, la distance entre les défenseurs et les attaquants était trop grande. Nous pouvons nous améliorer dans les phases défensives, mais aujourd’hui, c’était un résultat injuste. »