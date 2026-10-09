Le coprésident des Cobblers, Tim Chamberlain, a déclaré à propos du fait d’avoir une figure reconnue à bord au début d’une nouvelle aventure : « Pato se soucie profondément du football et il crée vraiment facilement du lien avec les gens. C’est un formidable atout pour nous en termes d’image à l’échelle mondiale. Nous voulons explorer la piste du Brésil, c’est un ancien international, et il est toujours très proche de l’AC Milan.

« J’ai eu le privilège de passer un peu de temps avec lui et, avant tout, c’est quelqu’un de vraiment humble et c’est un type formidable. C’est le visage parfait pour notre consortium, et il a vraiment apprécié sa visite à Sixfields. Il a hâte d’y retourner. »

Chamberlain a ajouté au sujet de l’ambition collective : « Nous sommes en position d’aider le club à aller de l’avant. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais notre plan est de construire et de progresser année après année, de faire les choses correctement et d’impliquer les supporters. Avec un peu de chance, tout le monde verra que nous sommes là sur le long terme, mais c’est sur la durée qu’on en jugera. Nous cherchons à bâtir quelque chose.

« Si cela arrive soudainement, tant mieux. Mais nous n’en ferons pas notre scénario de base. Est-ce que je serai heureux si nous sommes toujours un club de League Two dans cinq ans ? Non, je ne le serai pas. Mais la réalité du football, c’est qu’il y a des hauts et des bas, et parfois les choses tournent en votre faveur, parfois non.

« Mais nous nous voyons grandir et réussir sur le terrain, mais je n’oserais pas dire : “voilà, nous allons être ici”. Je pense et j’espère que les supporters seront satisfaits de ce que nous voulons construire, et cela se fera dans une optique de long terme. Nous ne mettrons pas en péril la viabilité du club, cela doit être durable, c’est le message. »