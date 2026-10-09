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« Il n’y a pas de nouveau Wrexham » : Alexandre Pato et Northampton prévenus qu’ils ne peuvent pas reproduire le modèle record de Ryan Reynolds et Rob Mac
Pato a rejoint Reynolds, Brady et Snoop dans l’EFL
Deux stars de tout premier plan ont bouclé un spectaculaire rachat du Racecourse Ground en 2021. Depuis, le club a connu une ascension fulgurante, avec trois promotions successives qui ont permis à Wrexham de quitter la National League et de se retrouver aux portes de la Premier League.
La série documentaire primée « Welcome to Wrexham » a ouvert une fenêtre sur le monde, permettant de bâtir une base mondiale de supporters, et une tendance marquée a été lancée, avec notamment Tom Brady, Hugh Jackman et Snoop Dogg désormais impliqués dans d'autres clubs de l'EFL.
L'ancien attaquant de l'AC Milan et du Brésil Pato a rejoint ce groupe, Sports Alpha Capital (SAC) ayant acquis une participation majoritaire dans Northampton Town. Les propriétaires actuels David Bower, Nigel Le Quesne et Kelvin Thomas conservent 30 % des parts.
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Pourquoi Northampton ne peut pas copier le modèle de Wrexham
L’enthousiasme monte à Sixfields, dans la foulée de la relégation hors de League One la saison dernière, avec Hasselbaink parmi ceux qui sont impatients de voir ce que l’avenir, à court et à long terme, réserve, après avoir eu peu de moyens à sa disposition durant ses 42 matches à la tête du club des South Midlands.
L’ancien joueur de Chelsea et des Pays-Bas, qui s’exprimait en association avec MrQ, a déclaré à GOAL, interrogé sur la présence de Pato à Northampton et la promesse d’un soutien financier et sportif accru : « Oui, et malheureusement, ce n’était pas le cas. Je souhaite vraiment, vraiment le meilleur au club.
« C’est un club magnifique avec beaucoup de possibilités, d’opportunités. Et j’espère que ce propriétaire pourra vraiment les orienter dans la bonne direction et en faire un club sérieux et stable.
« En fait, je ne savais pas qu’il y avait eu un rachat. C’est une nouvelle pour moi. Mais c’est bon à entendre. Je connais l’ancien régime. Ils ont essayé de bien faire, mais c’était toujours une bataille sur le plan financier. Et j’espère que maintenant ils pourront régler cela. »
Le Néerlandais a ensuite déclaré au sujet des équipes qui essaient de copier le modèle de Reynolds et Mac : « Je pense que cela a déjà été fait. Il n’y a pas de nouveau Wrexham. Je pense qu’il faut maintenant faire quelque chose de différent. Wrexham l’a extrêmement bien fait. Mais il faut désormais mettre en place une structure d’un autre type pour que ce soit nouveau et que cela fonctionne. »
Des plans ambitieux sont en train d’être élaborés à Sixfields
Le coprésident des Cobblers, Tim Chamberlain, a déclaré à propos du fait d’avoir une figure reconnue à bord au début d’une nouvelle aventure : « Pato se soucie profondément du football et il crée vraiment facilement du lien avec les gens. C’est un formidable atout pour nous en termes d’image à l’échelle mondiale. Nous voulons explorer la piste du Brésil, c’est un ancien international, et il est toujours très proche de l’AC Milan.
« J’ai eu le privilège de passer un peu de temps avec lui et, avant tout, c’est quelqu’un de vraiment humble et c’est un type formidable. C’est le visage parfait pour notre consortium, et il a vraiment apprécié sa visite à Sixfields. Il a hâte d’y retourner. »
Chamberlain a ajouté au sujet de l’ambition collective : « Nous sommes en position d’aider le club à aller de l’avant. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais notre plan est de construire et de progresser année après année, de faire les choses correctement et d’impliquer les supporters. Avec un peu de chance, tout le monde verra que nous sommes là sur le long terme, mais c’est sur la durée qu’on en jugera. Nous cherchons à bâtir quelque chose.
« Si cela arrive soudainement, tant mieux. Mais nous n’en ferons pas notre scénario de base. Est-ce que je serai heureux si nous sommes toujours un club de League Two dans cinq ans ? Non, je ne le serai pas. Mais la réalité du football, c’est qu’il y a des hauts et des bas, et parfois les choses tournent en votre faveur, parfois non.
« Mais nous nous voyons grandir et réussir sur le terrain, mais je n’oserais pas dire : “voilà, nous allons être ici”. Je pense et j’espère que les supporters seront satisfaits de ce que nous voulons construire, et cela se fera dans une optique de long terme. Nous ne mettrons pas en péril la viabilité du club, cela doit être durable, c’est le message. »
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Wrexham a prospéré, mais Northampton vacille
Reynolds et Mac ont adopté une approche similaire lors du rachat de Wrexham. Ils se sont entourés des bonnes personnes et ont veillé à ne prendre aucun risque en ce qui concerne la pérennité d'une institution historique.
Reste à voir ce que Pato and Co apportera à Northampton, les Cobblers occupant actuellement la 22e place du classement de quatrième division, soit une seule place et un petit point au-dessus de la zone de relégation. Ils seront de retour en action samedi avec un déplacement sur la pelouse de York City.
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