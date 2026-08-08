Sur les réseaux sociaux, Copley a partagé un message émouvant après que des examens médicaux ont confirmé la gravité de la blessure. Revenant sur le déchirement provoqué par le diagnostic de sa blessure, Copley a écrit : « Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment. Je suis passé du rêve de disputer la pré-saison avec le club que je supporte depuis mon enfance à l’annonce que je m’étais rompu le ligament croisé antérieur. »

Malgré ce coup dur sur le plan émotionnel, le jeune milieu de terrain a juré de rester résilient, promettant aux supporters de travailler sans relâche pour revenir « plus fort et meilleur ».