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« Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens » : une jeune pépite d’Arsenal victime d’une terrible rupture des ligaments croisés antérieurs
Un espoir du centre de formation d’Arsenal sur la touche
Arsenal a subi un contretemps dans sa préparation de pré-saison après que le milieu de terrain de 19 ans Copley a subi une blessure au ligament croisé antérieur (LCA) contre le Betis. Le joueur issu du centre de formation avait eu sa chance de la part d’Arteta alors qu’Arsenal s’inclinait 3-1 en amical contre l’équipe de Liga à l’Aviva Stadium de Dublin le 5 août. Entré au poste d’arrière droit à la mi-temps, Copley a été contraint de sortir quelques minutes seulement après son entrée en jeu à la suite d’un terrible coup du sort.
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Le jeune joueur publie un message émouvant
Sur les réseaux sociaux, Copley a partagé un message émouvant après que des examens médicaux ont confirmé la gravité de la blessure. Revenant sur le déchirement provoqué par le diagnostic de sa blessure, Copley a écrit : « Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment. Je suis passé du rêve de disputer la pré-saison avec le club que je supporte depuis mon enfance à l’annonce que je m’étais rompu le ligament croisé antérieur. »
Malgré ce coup dur sur le plan émotionnel, le jeune milieu de terrain a juré de rester résilient, promettant aux supporters de travailler sans relâche pour revenir « plus fort et meilleur ».
Une blessure perturbe les plans de prêt
Cette grave blessure survient à un moment crucial dans le développement de Copley, après un prêt réussi à Crawley Town durant la seconde moitié de la saison dernière. C’est un joueur polyvalent qui avait auparavant été capitaine de l’équipe U21 d’Arsenal et qui avait impressionné le staff technique au poste d’arrière droit lors d’un précédent match de pré-saison contre Gérone. La direction d’Arsenal envisageait un nouveau prêt afin d’enrichir son expérience au plus haut niveau, mais ces plans ont désormais été mis en suspens.
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Le long chemin vers la guérison commence
Copley fait désormais face à une longue période d’opérations et de rééducation, qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant la majeure partie de la prochaine saison. Le staff médical d’Arsenal donnera la priorité à un processus de rétablissement complet et structuré afin d’aider la pépite du centre de formation à retrouver sa condition physique et son tranchant. Ce contretemps représente un coup dur pour le joueur comme pour le club, stoppant l’élan de l’un des talents les plus prometteurs de Hale End au moment même où il venait de percer en équipe première.
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