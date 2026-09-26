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« Il n’y a pas de meilleur match » : Elliot Anderson savoure le choc à Wembley contre l’Espagne, championne du monde
Wembley à guichets fermés accueille une ouverture de gala
L’équipe de Tuchel lancera sa campagne dans le groupe 3 de la Ligue des nations en recevant l’Espagne, championne du monde, devant un Wembley à guichets fermés ce samedi. Ce choc entre deux poids lourds marquera les retrouvailles entre les deux géants européens pour la première fois depuis la finale de l’Euro 2024 à Berlin. Un duel âprement disputé à Londres devrait fixer un premier étalon dans une poule où figurent également la Croatie et la Tchéquie.
- Getty Images Sport
Un milieu de terrain avide du test ultime
S'exprimant dans le programme de match de l'Angleterre, le milieu de terrain de 23 ans a considéré l'arrivée des champions du monde comme le test parfait pour mesurer les progrès de l'Angleterre après ses exploits de l'été.
Soulignant l'enthousiasme dans le vestiaire avant cette affiche, Anderson a déclaré : « Ils sont évidemment champions du monde, donc nous attendons vraiment ce match avec impatience. Il n'y a pas de meilleur match à jouer après ce qui s'est passé cet été, pour vraiment nous tester à nouveau et nous mesurer à une équipe de très grande qualité. Donc oui, nous avons vraiment hâte d'y être. »
La bataille tactique promet un affrontement palpitant
Anderson a reconnu que perturber le jeu de possession caractéristique de l’Espagne sera crucial pour que l’Angleterre prenne le contrôle à domicile alors qu’elle se prépare à la bataille du milieu de terrain. Revenant sur les points forts de l’adversaire et sur l’approche tactique nécessaire, il a ajouté : « Oui, c’est évidemment une équipe qui mise beaucoup sur la possession. Elle aime avoir le ballon, ce que nous voulons faire aussi, donc ce sera un match intéressant. Nous irons les chercher et ce seront deux bonnes équipes qui se rendront coup pour coup, je pense. »
- Every Second Media
Des duels de groupe acharnés en perspective
L’Angleterre sera déterminée à entretenir sa dynamique après avoir décroché la troisième place de la Coupe du monde grâce à une étonnante victoire 6-4 contre la France. De son côté, l’Espagne arrive à Londres pleine de confiance après avoir remporté le titre mondial grâce à une victoire 1-0 contre l’Argentine en finale. Le résultat à Wembley offrira un premier signal fort avant que les deux nations n’enchaînent des affiches délicates contre la Croatie et la Tchéquie.
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