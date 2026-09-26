S'exprimant dans le programme de match de l'Angleterre, le milieu de terrain de 23 ans a considéré l'arrivée des champions du monde comme le test parfait pour mesurer les progrès de l'Angleterre après ses exploits de l'été.

Soulignant l'enthousiasme dans le vestiaire avant cette affiche, Anderson a déclaré : « Ils sont évidemment champions du monde, donc nous attendons vraiment ce match avec impatience. Il n'y a pas de meilleur match à jouer après ce qui s'est passé cet été, pour vraiment nous tester à nouveau et nous mesurer à une équipe de très grande qualité. Donc oui, nous avons vraiment hâte d'y être. »