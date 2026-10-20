« Il n’y a pas de limites ! » : l’ambitieux Charlie Cresswell croit aux chances de Rennes en Ligue Europa tout en poursuivant son rêve de jouer pour l’Angleterre

Sortir de sa zone de confort lui a été extrêmement bénéfique. En deux saisons à Toulouse, il s'est imposé comme un joueur incontournable en étant titulaire lors de 57 des 68 matches de Ligue 1 possibles. Malgré l'intérêt de Brighton pour un éventuel retour en Angleterre l'été dernier, ses discussions avec la personne qui partage sa vie l'ont conforté dans sa décision de rejoindre Rennes, un club où ont déjà évolué ses anciens coéquipiers à Leeds Raphinha, Joe Rodon et Glen Kamara, ainsi que Djed Spence, avec qui il a joué en équipe d'Angleterre des moins de 21 ans.

Revenant sur son départ chargé d'émotion d'Elland Road, motivé par sa volonté de jouer régulièrement et de poursuivre sa progression en Europe, Cresswell a confié au Guardian : « Quitter l'Angleterre, c'est une décision qui fait vraiment très peur. C'est la plus grande décision que j'aie prise dans le football. Je suis supporter de Leeds depuis mes huit ans. J'étais au club depuis mes dix ans, mais, avec le recul, j'avais 20 ans, je ne jouais pas et j'avais besoin de partir pour pouvoir jouer. »

« Je suis ici pour faire mon travail, travailler aussi dur que possible et me construire une carrière. J'avais la possibilité de retourner en Angleterre. Il y a cette exigence de gagner des matches. C'était important pour la prochaine étape. À 24 ans, il faut continuer à progresser pour arriver là où l'on veut aller. »

« Je cherchais le bon endroit pour progresser à nouveau et continuer à m'améliorer. Pour moi, l'étape suivante consistait à jouer en compétition européenne et, surtout, à être confronté à cette exigence de victoire, parce que, pour atteindre mes objectifs, je vais devoir apprendre à gagner des matches sous pression. C'est un club qui n'a pas besoin d'arguments pour convaincre. »