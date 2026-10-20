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« Il n’y a pas de limites ! » : l’ambitieux Charlie Cresswell croit aux chances de Rennes en Ligue Europa tout en poursuivant son rêve de jouer pour l’Angleterre
Un défenseur anglais se lance dans l’aventure française
Cresswell s’est montré extrêmement confiant quant aux perspectives européennes de sa nouvelle équipe, tout en affichant clairement son ambition d’intégrer l’équipe d’Angleterre A. Le défenseur central a choisi de traverser la Manche en 2024 pour rejoindre Toulouse, après n’avoir disputé que 14 matches avec Leeds, son club de cœur depuis l’enfance. Il a ensuite rejoint Rennes en prêt à l’été 2026, le club français ayant accepté un accord initial de 2,5 millions d’euros assorti d’une obligation de rendre le transfert définitif l’année suivante pour 22,5 millions d’euros, plus des bonus.
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Un choix audacieux accélère la progression d’une carrière
Sortir de sa zone de confort lui a été extrêmement bénéfique. En deux saisons à Toulouse, il s'est imposé comme un joueur incontournable en étant titulaire lors de 57 des 68 matches de Ligue 1 possibles. Malgré l'intérêt de Brighton pour un éventuel retour en Angleterre l'été dernier, ses discussions avec la personne qui partage sa vie l'ont conforté dans sa décision de rejoindre Rennes, un club où ont déjà évolué ses anciens coéquipiers à Leeds Raphinha, Joe Rodon et Glen Kamara, ainsi que Djed Spence, avec qui il a joué en équipe d'Angleterre des moins de 21 ans.
Revenant sur son départ chargé d'émotion d'Elland Road, motivé par sa volonté de jouer régulièrement et de poursuivre sa progression en Europe, Cresswell a confié au Guardian : « Quitter l'Angleterre, c'est une décision qui fait vraiment très peur. C'est la plus grande décision que j'aie prise dans le football. Je suis supporter de Leeds depuis mes huit ans. J'étais au club depuis mes dix ans, mais, avec le recul, j'avais 20 ans, je ne jouais pas et j'avais besoin de partir pour pouvoir jouer. »
« Je suis ici pour faire mon travail, travailler aussi dur que possible et me construire une carrière. J'avais la possibilité de retourner en Angleterre. Il y a cette exigence de gagner des matches. C'était important pour la prochaine étape. À 24 ans, il faut continuer à progresser pour arriver là où l'on veut aller. »
« Je cherchais le bon endroit pour progresser à nouveau et continuer à m'améliorer. Pour moi, l'étape suivante consistait à jouer en compétition européenne et, surtout, à être confronté à cette exigence de victoire, parce que, pour atteindre mes objectifs, je vais devoir apprendre à gagner des matches sous pression. C'est un club qui n'a pas besoin d'arguments pour convaincre. »
Les ambitions internationales renforcent la confiance européenne
Le début de campagne de Rennes en Ligue Europa, toujours invaincu avec quatre points en deux matches, n’a fait que renforcer l’optimisme du défenseur. Double champion d’Europe espoirs, Cresswell puise sa motivation dans le parcours de ses compatriotes Jarell Quansah, au Bayer Leverkusen, et Trevoh Chalobah, à Como. En jouant à l’étranger, tous deux se sont invités dans la course à une place en sélection A.
Soulignant que leurs ambitions européennes n’ont pas de limites et rappelant son rêve de toujours de représenter son pays, Cresswell a expliqué : « Il n’y a pas de limites. Ce serait stupide de nous en fixer. On peut se dire qu’on peut la gagner. Je le dis depuis que je suis petit : mon plus grand rêve, vraiment le plus grand, c’est de jouer pour mon pays. Tout ce que je peux faire, c’est continuer à travailler. Ça donne de l’espoir. Ça motive de savoir que, si on joue bien à l’étranger, on sera observé et on aura sa chance. »
Insistant sur sa volonté de se concentrer sur ses performances immédiates plutôt que de spéculer sur un éventuel retour dans le football anglais, il a ajouté : « Je ne pense pas vraiment à la place à laquelle nous finirons. Je pense à ce qui va se passer ce week-end et à la manière dont nous devons nous y prendre pour faire de notre mieux lors du prochain match, puis du suivant. C’est toujours le prochain match qui compte. Je ne me demande jamais où je serai dans dix mois ou à la fin de la saison, parce que ce n’est pas ça, le plus plaisant.
« Ce qui est plaisant, c’est le parcours, l’entraînement au quotidien, le plaisir de jouer les matches, de voir les supporters et de vivre tout cela. Les gens se focalisent trop sur la destination au lieu de profiter du chemin. Je ne suis pas du tout pressé de rentrer. Je ne me dis pas : “Je suis ici pour repartir.” Non, je suis ici pour travailler et pour gagner. »
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Le déplacement à Turin, l’ultime occasion de faire ses preuves
Un redoutable défi attend Cresswell lorsque Rennes se déplacera chez le géant italien, la Juventus, ce jeudi, pour la 3e journée de la Ligue Europa. Cette affiche de prestige représente sans doute le plus grand match de sa carrière, après ses excellentes prestations sur la scène nationale, notamment face au Paris Saint-Germain. Confirmer sa belle forme à Turin renforcerait encore ses arguments pour se faire une place en équipe d’Angleterre.
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