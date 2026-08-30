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« Il n’y a pas de défense à quatre ! » - Gary Neville met en garde Manchester United et Michael Carrick contre d’importantes failles défensives sur le marché des transferts
Neville exige des renforts défensifs
S'exprimant sur Sky Sports, Neville a insisté sur le fait que Manchester United devait immédiatement faire de sa défense une priorité. Le club a beaucoup dépensé cet été pour des milieux de terrain comme Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans, pour un total de 155 millions de livres sterling, mais a négligé sa ligne défensive. Neville a souligné que ce déséquilibre pourrait coûter cher à Carrick au cours d'une campagne exigeante.
« Dans un monde parfait, si vous aviez demandé à Michael Carrick : “qu'auriez-vous fait cet été ?”, il aurait répondu : “reconstruire le milieu de terrain, et je reconstruirais la défense” », a expliqué Neville. Il a reconnu la stratégie du club consistant à se reconstruire étape par étape, mais a averti que négliger la défense représentait un risque énorme.
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Le manque de profondeur exposé d’entrée
Les lacunes de l’effectif actuel ont été évidentes lors de la décevante défaite de la première journée contre Hull, fraîchement promu. Neville a souligné que, s’il existe du talent individuel, le collectif manque de profondeur pour faire face à une saison exigeante, surtout lorsque les blessures s’accumulent.
Il a déclaré : « Ils ont individuellement quelques défenseurs corrects, mais il n’y a pas de défense à quatre digne de ce nom, et quand elle commencera à être mise sous pression et à subir un ou deux blessés au cours de la saison, cela vous coûtera cher. Michael le sait à l’heure actuelle. S’ils pouvaient recruter un défenseur central et un latéral avant la fermeture du mercato, cela éviterait des problèmes que nous savons inévitables. »
Frustration face à l’inactivité sur le marché des transferts
Neville a également exprimé sa stupeur face à la manière dont Manchester United et Liverpool ont géré leur recrutement défensif par rapport à leur rival pour le titre, Arsenal. « Je suis étonné que United ne se soit pas renforcé derrière. Je suis étonné que Liverpool n'ait pas recruté deux latéraux, parce qu'il lui faut deux latéraux », a déclaré Neville.
« Arsenal se renforce alors qu'il est déjà tout en haut. Manchester United et Liverpool ne sont pas dans cette position. Je suis donc surpris par les mercatos qu'ont connus ces deux grands clubs. » Actuellement, Luke Shaw est le seul arrière gauche expérimenté disponible pour Carrick, ce qui oblige des joueurs comme Diogo Dalot et Noussair Mazraoui à faire office de solutions de remplacement quand c'est nécessaire.
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À l’approche de la date limite
Manchester United a jusqu’à mardi pour finaliser d’éventuelles arrivées. Le club continue de surveiller de près le marché pour un arrière gauche, après avoir déjà pris des renseignements sur Ian Maatsen et Lewis Hall. Si aucune option adaptée n’émerge avant la date limite, Carrick devra s’appuyer sur ses solutions de fortune actuelles jusqu’à l’ouverture du mercato hivernal, au risque de laisser filer davantage de points sur la scène nationale et européenne.
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