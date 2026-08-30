S'exprimant sur Sky Sports, Neville a insisté sur le fait que Manchester United devait immédiatement faire de sa défense une priorité. Le club a beaucoup dépensé cet été pour des milieux de terrain comme Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans, pour un total de 155 millions de livres sterling, mais a négligé sa ligne défensive. Neville a souligné que ce déséquilibre pourrait coûter cher à Carrick au cours d'une campagne exigeante.

« Dans un monde parfait, si vous aviez demandé à Michael Carrick : “qu'auriez-vous fait cet été ?”, il aurait répondu : “reconstruire le milieu de terrain, et je reconstruirais la défense” », a expliqué Neville. Il a reconnu la stratégie du club consistant à se reconstruire étape par étape, mais a averti que négliger la défense représentait un risque énorme.