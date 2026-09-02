« Il n’y a pas assez d’argent au monde » : l’ex-entraîneur du Celtic Gordon Strachan en admiration devant Martin O’Neill alors que la « légende » de Parkhead approche de son 75e anniversaire

Strachan, 69 ans, qui a passé quatre ans à la tête du Celtic juste après la fin du premier passage de O’Neill, a confié à GOAL, en association avec Grosvenor Sport, lorsqu’on lui a demandé si le football n’est pas seulement ce que fait cet éternel collègue technicien, mais plutôt ce qu’il est : « Il a eu cette pause, qui l’a un peu aidé, je pense.

« Mais c’est lui. Je pense que, pour Martin, la vie n’est pas la même sans le football. Je pense aussi que Martin aime simplement les gens du football. Je suis un peu comme ça moi aussi, mais j’ai d’autres choses que je peux faire dans la vie, et auxquelles je peux penser.

« Parfois, je vois Martin après le match et je me dis : “Ah, Dieu merci, je ne fais plus ça.” Mais il a un amour du jeu, il aime aussi les gens. Il aime avoir du monde autour de lui. Je pense que le football lui apporte beaucoup de choses, que ça le maintient en éveil.

« Et il a cette aura au Celtic. Peu importe qui vous êtes, une fois que vous comprenez qui il est, vous l’intégrez. Parce que je pense qu’à son arrivée, certains gars venus de l’étranger n’ont pas tout de suite compris qui il était. Et au début, ils ne comprenaient pas vraiment non plus son humour, alors que la moitié du vestiaire se roulait de rire, parce que c’était intelligent et que ça faisait passer un message en même temps. Donc je pense qu’ils sont allés se renseigner et qu’ils ont réalisé : “Bon, j’ai affaire à une sorte de légende, là.”

« Donc j’admire ce qu’il fait, vraiment, j’admire ce qu’il fait. Mais être debout dans une zone technique pendant que les gens crient et hurlent, non, je préfère regarder la télé et passer à autre chose, ce que j’ai fait.

« Quand ils jouaient contre LASK [lors des barrages de la Ligue des champions], quand le Celtic a marqué pour faire 4-0, je suis allé regarder un film avec Mme Strachan. Je me suis dit : “C’est bon, c’est fini.” Puis j’ai remis le match à la fin du film et il y avait Martin et Shaun [Maloney], et je me suis dit : “Oh non, non, non, non.” Moi, je ne le ferais pas, il n’y a pas assez d’argent au monde pour que je fasse ça.

« Alors bravo, Martin, pour ton amour du jeu. Il rend le football meilleur quand il est là, c’est plus intéressant. »