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« Il n’y a pas assez d’argent au monde » : l’ex-entraîneur du Celtic Gordon Strachan en admiration devant Martin O’Neill alors que la « légende » de Parkhead approche de son 75e anniversaire
O'Neill est revenu à Parkhead en tant qu’entraîneur intérimaire
Ce cap sera atteint en mars 2027, avant la fin de la saison en cours. Une option de prolongation de 12 mois peut être activée dans le contrat d’O’Neill. Reste à voir quels sont ses projets pour l’avenir.
Après avoir passé plus de six ans loin d’un banc de touche, le vainqueur de la Coupe d’Europe O’Neill a répondu à un appel au secours venu de Glasgow en octobre 2025. Il a dirigé huit matches en tant qu’entraîneur intérimaire du Celtic.
Il est revenu à la tête de l’équipe, après le passage malheureux de 33 jours de Wilfried Nancy à « Paradise », début janvier. O’Neill, qui a passé cinq ans à la tête du Celtic entre 2000 et 2005, a conduit le club à un quatrième titre de champion, tout en remportant également la Coupe d’Écosse.
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Une carrière dans le football s’est étendue sur plus de 50 ans
Sa récompense pour tous ces efforts a été un contrat à temps plein, les rumeurs d’un nouvel homme appelé à prendre les rênes étant rapidement balayées. Il reste une présence animée au bord du terrain, lui qui est devenu célèbre au fil des années pour son approche passionnée du métier d’entraîneur, et ne montre aucun signe de ralentissement.
O’Neill continue d’embrasser les nombreux défis auxquels fait face un entraîneur de l’Old Firm, alors qu’ils évoluent sous les projecteurs les plus braqués, et ne semble avoir aucune intention de couper les liens professionnels avec le football qui durent depuis bien plus de 50 ans, depuis l’essor de sa carrière de joueur à Nottingham Forest.
L’ancien entraîneur du Celtic, Strachan, n’envie pas O'Neill
Strachan, 69 ans, qui a passé quatre ans à la tête du Celtic juste après la fin du premier passage de O’Neill, a confié à GOAL, en association avec Grosvenor Sport, lorsqu’on lui a demandé si le football n’est pas seulement ce que fait cet éternel collègue technicien, mais plutôt ce qu’il est : « Il a eu cette pause, qui l’a un peu aidé, je pense.
« Mais c’est lui. Je pense que, pour Martin, la vie n’est pas la même sans le football. Je pense aussi que Martin aime simplement les gens du football. Je suis un peu comme ça moi aussi, mais j’ai d’autres choses que je peux faire dans la vie, et auxquelles je peux penser.
« Parfois, je vois Martin après le match et je me dis : “Ah, Dieu merci, je ne fais plus ça.” Mais il a un amour du jeu, il aime aussi les gens. Il aime avoir du monde autour de lui. Je pense que le football lui apporte beaucoup de choses, que ça le maintient en éveil.
« Et il a cette aura au Celtic. Peu importe qui vous êtes, une fois que vous comprenez qui il est, vous l’intégrez. Parce que je pense qu’à son arrivée, certains gars venus de l’étranger n’ont pas tout de suite compris qui il était. Et au début, ils ne comprenaient pas vraiment non plus son humour, alors que la moitié du vestiaire se roulait de rire, parce que c’était intelligent et que ça faisait passer un message en même temps. Donc je pense qu’ils sont allés se renseigner et qu’ils ont réalisé : “Bon, j’ai affaire à une sorte de légende, là.”
« Donc j’admire ce qu’il fait, vraiment, j’admire ce qu’il fait. Mais être debout dans une zone technique pendant que les gens crient et hurlent, non, je préfère regarder la télé et passer à autre chose, ce que j’ai fait.
« Quand ils jouaient contre LASK [lors des barrages de la Ligue des champions], quand le Celtic a marqué pour faire 4-0, je suis allé regarder un film avec Mme Strachan. Je me suis dit : “C’est bon, c’est fini.” Puis j’ai remis le match à la fin du film et il y avait Martin et Shaun [Maloney], et je me suis dit : “Oh non, non, non, non.” Moi, je ne le ferais pas, il n’y a pas assez d’argent au monde pour que je fasse ça.
« Alors bravo, Martin, pour ton amour du jeu. Il rend le football meilleur quand il est là, c’est plus intéressant. »
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Calendrier du Celtic 2026-2027 : réception d’Aberdeen
Au milieu de son remarquable effondrement en Ligue des champions, le Celtic a pris le maximum de points lors de ses trois premiers matches de Scottish Premiership en 2026-2027, ce qui lui permet d’occuper la première place du classement. Il sera de retour en action mercredi avec la réception d’Aberdeen.
O’Neill sera sur le banc pour cette rencontre, tandis que Strachan suivra cela de loin, et il estimera être capable d’ajouter d’autres lignes à son brillant palmarès avant d’envisager de poursuivre une carrière d’entraîneur jusqu’à 76 ans et au-delà.
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