Jonathan Moscrop
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« Il n’y a jamais de bon moment ! » : Eric Dier fait un aveu honnête sur le PSG avant le choc contre Monaco
Dier se prépare pour le défi du PSG
Le vice-capitaine de l’AS Monaco, Eric Dier, s’est exprimé devant les médias avant le prochain match de Ligue 1 du club contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le défenseur anglais a débuté les quatre rencontres officielles cette saison, contribuant à quatre victoires consécutives aux côtés de son partenaire en défense centrale, Sadibou Sane.
Malgré les récents résultats du PSG en championnat, Dier a balayé les suggestions selon lesquelles les champions seraient vulnérables, soulignant que le respect de Monaco pour son adversaire reste inchangé.
« Honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait un bon moment pour affronter une équipe comme le Paris Saint-Germain, a déclaré Dier. Nous parlons de la meilleure équipe du monde sur les deux dernières années, avec des joueurs de classe mondiale et dirigée par l’un des meilleurs entraîneurs de la planète. »
- Getty Images Sport
Accent tactique sur le système hybride
Dier a mis en avant les ajustements tactiques nécessaires pour contenir la structure offensive fluide du PSG. Le défenseur central a souligné que la communication au sein de la ligne défensive sera essentielle pour suivre des adversaires mobiles qui se déplacent entre les lignes.
Monaco aborde ce choc après une impressionnante victoire 2-0 contre l’Olympique de Marseille, ce qui donne un élan important à l’effectif.
« Ils ont beaucoup de mouvement dans leur système hybride, a expliqué Dier. Pour nous, il s’agit surtout de gérer ces mouvements constants et de bien communiquer pour y faire face ensemble. »
Éloges pour l’entraîneur Filipe Luis
Dier a exprimé une immense satisfaction à l’égard de l’entraîneur principal Filipe Luis, saluant ses principes tactiques et son style de management très impliqué. Le défenseur a souligné à quel point il apprécie d’apprendre chaque jour auprès du coach brésilien à l’entraînement.
Les méthodes de Filipe Luis ont rapidement trouvé un écho dans le vestiaire, avec à la clé des résultats positifs en ce début de saison.
« J’aime vraiment travailler avec lui tous les jours », a confié Dier. « Apprendre ses principes à l’entraînement, les appliquer et observer comment il gère le groupe, c’est vraiment fascinant. J’apprécie aussi le fait qu’il s’implique dans les séances sur le terrain, et j’aime la manière dont nous jouons sous ses ordres. »
- AFP
Assumer son rôle de vice-capitaine
Dier a assumé davantage de responsabilités cette saison après avoir été nommé vice-capitaine de Monaco. Le joueur de 30 ans est fier d’encadrer ses jeunes coéquipiers, dont Sane et l’attaquant Paris Brunner, en leur offrant des conseils et en fixant des standards à l’entraînement au quotidien.
Monaco vise à maintenir son début de campagne parfait en se rendant dans la capitale pour son plus gros test jusqu’à présent.
« C’est un honneur et un privilège d’avoir cette responsabilité, a conclu Dier. Il faut la prendre au sérieux et faire ce qui est attendu : être là pour l’équipe, aider les joueurs individuellement et collectivement. »
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