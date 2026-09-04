« Il n’y a jamais de bon moment ! » : Eric Dier fait un aveu honnête sur le PSG avant le choc contre Monaco

Le vice-capitaine de l’AS Monaco, Eric Dier, s’est exprimé devant les médias avant le prochain match de Ligue 1 du club contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le défenseur anglais a débuté les quatre rencontres officielles cette saison, contribuant à quatre victoires consécutives aux côtés de son partenaire en défense centrale, Sadibou Sane.

Malgré les récents résultats du PSG en championnat, Dier a balayé les suggestions selon lesquelles les champions seraient vulnérables, soulignant que le respect de Monaco pour son adversaire reste inchangé.

« Honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait un bon moment pour affronter une équipe comme le Paris Saint-Germain, a déclaré Dier. Nous parlons de la meilleure équipe du monde sur les deux dernières années, avec des joueurs de classe mondiale et dirigée par l’un des meilleurs entraîneurs de la planète. »