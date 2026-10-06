Kane inscrira encore un peu plus son nom dans les livres d’histoire s’il joue contre la République tchèque. Le capitaine de l’Angleterre est idéalement placé pour égaler le record absolu de sélections en équipe nationale de Shilton avec 125 capes à l’occasion du match de Ligue des nations de l’UEFA à Wembley.

Depuis son but inscrit 79 secondes après ses débuts contre la Lituanie en mars 2015, Kane est une figure irremplaçable. Il est déjà seul au sommet en tant que meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, avec l’impressionnant total de 89 buts en 124 apparitions internationales.

Le joueur de 33 ans domine également les statistiques des grandes compétitions. Il a inscrit 21 buts en 36 apparitions sur six tournois majeurs, ce qui le maintient confortablement devant Gary Lineker dans ce classement prestigieux.