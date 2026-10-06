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« Il n’y a aucun débat » : pourquoi Harry Kane est le plus grand joueur de l’histoire de l’Angleterre à l’approche du record historique de Peter Shilton
À la poursuite d’un cap historique en nombre d’apparitions
Kane inscrira encore un peu plus son nom dans les livres d’histoire s’il joue contre la République tchèque. Le capitaine de l’Angleterre est idéalement placé pour égaler le record absolu de sélections en équipe nationale de Shilton avec 125 capes à l’occasion du match de Ligue des nations de l’UEFA à Wembley.
Depuis son but inscrit 79 secondes après ses débuts contre la Lituanie en mars 2015, Kane est une figure irremplaçable. Il est déjà seul au sommet en tant que meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, avec l’impressionnant total de 89 buts en 124 apparitions internationales.
Le joueur de 33 ans domine également les statistiques des grandes compétitions. Il a inscrit 21 buts en 36 apparitions sur six tournois majeurs, ce qui le maintient confortablement devant Gary Lineker dans ce classement prestigieux.
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Le débat autour du plus grand joueur de l’histoire de l’Angleterre
Si les statistiques individuelles de Kane sont véritablement inégalées, le plus grand trophée collectif lui a échappé. La seule pièce manquante de sa magnifique carrière reste l’échec à reproduire le célèbre sacre de l’Angleterre à la Coupe du monde 1966.
Cela entraîne inévitablement des comparaisons avec le légendaire Bobby Moore. L’élégant défenseur a soulevé la Coupe du monde en tant que capitaine lorsque l’Angleterre a battu l’Allemagne de l’Ouest à Wembley, scellant un héritage unique aux côtés de Sir Bobby Charlton et de Sir Geoff Hurst. Cependant, l’ancien milieu de terrain de l’Angleterre Danny Murphy estime que les chiffres incroyables de Kane exigent un respect absolu.
« Bobby Moore fera toujours partie de la conversation », a déclaré Murphy, cité par BBC. « Sir Bobby Charlton aussi, en raison de ce qu’ils ont accompli et des souvenirs qu’ils ont créés.
« En avançant dans le temps, pour moi, quand j’étais enfant, Gazza [Paul Gascoigne] a surgi sur le devant de la scène et est devenu un héros, d’autant plus que j’étais moi-même un milieu créatif. Je pense que [Wayne] Rooney était sans doute le footballeur le plus complet que nous ayons jamais eu, le plus talentueux que j’ai vu, mais personne ne peut contester la qualité, les chiffres et la longévité de Harry Kane. C’est le bilan d’un grand de l’Angleterre. »
Un niveau de longévité d’élite
La capacité de Kane à performer avec régularité sur la scène internationale le place dans un groupe très fermé d’icônes du football anglais. Il compte actuellement 36 buts de plus que Rooney, qui détenait auparavant le record avec 53 buts en 120 matches. Murphy n’a pas tardé à saluer la brillante constance de Kane ainsi que son attitude professionnelle.
« Il y a une chose sur laquelle il n’y a pas débat, a-t-il déclaré. Harry Kane est le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre. Personne ne peut lui enlever ça. Les chiffres sur une telle longévité sont incroyables. Cela, en soi, mérite tous les éloges du monde. Rester à ce niveau et ne voir personne le déloger témoigne de sa qualité et de son professionnalisme.
« C’est un buteur né. C’est un immense professionnel. Techniquement, il est brillant. Il a été un véritable honneur pour lui-même et sa famille par la manière dont il s’est comporté et par la longévité qu’il a eue dans sa carrière.
« Est-il le plus grand joueur de l’histoire de l’Angleterre ? Tout cela relève des opinions et des époques, mais son record et sa longévité à eux seuls montrent qu’il fait partie des grands joueurs anglais. Il appartient à ce groupe d’élite. »
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Ancrer un héritage national durable
Lorsque Kane foulera la pelouse de Wembley face à la République tchèque, il rejoindra Shilton au sommet de l’histoire du football anglais. Cela représente un accomplissement monumental pour un joueur qui porte le poids de l’attaque depuis près d’une décennie.
L’attention immédiate sera portée sur la nécessité de décrocher une victoire capitale en Ligue des nations de l’UEFA devant le public local. Au-delà de cette rencontre à venir, Kane visera sans aucun doute à battre seul le record de sélections.
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