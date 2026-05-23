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« Il n'est tout simplement pas exceptionnel » : Thomas Tuchel explique sans détour pourquoi il ne voulait pas que Cole Palmer fasse partie de la sélection anglaise pour la Coupe du monde
L’attaquant de Chelsea a été écarté.
La révélation du Championnat d'Europe 2024 a créé la surprise vendredi lors de l'annonce de la liste des sélectionnés, aux côtés du meneur de jeu de Manchester City, Phil Foden. Malgré son immense notoriété au niveau national, Palmer a payé cher un manque de régularité et de tranchant en match avec son club. Un pari tactique qui inquiète les supporters, craignant un manque de dynamisme créatif derrière le capitaine Harry Kane.
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Tuchel explique son manque d'influence
Sous le feu des projecteurs, le sélectionneur anglais a justifié son choix en invoquant des données internes et des pépins physiques à répétition, qui ont freiné l’intégration de l’attaquant.
Tuchel a expliqué : « Je pense qu’il (Palmer) souffre d’abord d’un manque de forme individuelle au club ; il n’a pas été aussi décisif ni aussi influent que lors des saisons précédentes, et ce, tout au long de l’exercice en cours. Ensuite, il n’a pas été très influent chez nous. Son bilan avec nous n’était tout simplement pas exceptionnel, pas assez bon pour qu’on se dise : “Quoi qu’il arrive, il sera là.” C’est tout simplement la réalité. »
La réputation mise de côté au profit de l’harmonie collective
La star de Chelsea a peiné à retrouver son efficacité redoutable en sélection sous les ordres du nouveau sélectionneur national, restant muet lors de ses trois capes avec le technicien allemand.
Expliquant pourquoi il privilégiait une exclusion tactique définitive plutôt que d’imposer des noms prestigieux sur le banc, Tuchel a ajouté : « Il s’est retiré plusieurs fois, a dû se retirer plusieurs fois, blessé, et lorsqu’il était en stage, il n’a pas eu l’impact que nous espérions tous.
Sa personnalité l’aide certes à rester calme et à se montrer décisif dans les grands moments, mais pour y parvenir il faut aussi être en forme et peser sur le jeu du groupe, or il n’a pas encore démontré cette influence de manière constante.
C’était l’un des appels les plus difficiles à passer, car il s’agit d’un nom prestigieux. Mais je refuse de convoquer un joueur uniquement pour son nom, puis de le faire jouer hors de sa position juste pour lui donner du temps de jeu. Je préfère prendre cette décision difficile en amont, l’assimiler, puis motiver tout le groupe. »
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La pression monte à l’approche du tournoi.
L'effectif remanié de Tuchel doit rapidement trouver ses marques avant de s'envoler pour l'Amérique du Nord et une phase de groupes qui s'annonce exigeante. Les joueurs sont sous pression : ils doivent justifier les choix de leur entraîneur lors des matchs de préparation puis dans la compétition elle-même. De son côté, Palmer, déçu, va profiter d'une pause estivale prolongée pour se consacrer à sa rééducation physique avant de reprendre l'entraînement de pré-saison sous la houlette du nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, à Stamford Bridge.