« Il n'est tout simplement pas exceptionnel » : Thomas Tuchel explique sans détour pourquoi il ne voulait pas que Cole Palmer fasse partie de la sélection anglaise pour la Coupe du monde

La star de Chelsea a peiné à retrouver son efficacité redoutable en sélection sous les ordres du nouveau sélectionneur national, restant muet lors de ses trois capes avec le technicien allemand.

Expliquant pourquoi il privilégiait une exclusion tactique définitive plutôt que d’imposer des noms prestigieux sur le banc, Tuchel a ajouté : « Il s’est retiré plusieurs fois, a dû se retirer plusieurs fois, blessé, et lorsqu’il était en stage, il n’a pas eu l’impact que nous espérions tous.

Sa personnalité l’aide certes à rester calme et à se montrer décisif dans les grands moments, mais pour y parvenir il faut aussi être en forme et peser sur le jeu du groupe, or il n’a pas encore démontré cette influence de manière constante.

C’était l’un des appels les plus difficiles à passer, car il s’agit d’un nom prestigieux. Mais je refuse de convoquer un joueur uniquement pour son nom, puis de le faire jouer hors de sa position juste pour lui donner du temps de jeu. Je préfère prendre cette décision difficile en amont, l’assimiler, puis motiver tout le groupe. »