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« Il n’est plus tout jeune » : Edin Dzeko n’a pas encore fixé son avenir, alors que l’entraîneur de Schalke s’exprime sur le futur de l’attaquant expérimenté après la montée en Bundesliga
Schalke se prépare à retrouver la Bundesliga
Après avoir validé leur retour tant attendu en première division allemande avec trois journées d’avance, les dirigeants de Schalke 04 entament déjà la préparation de leur effectif pour la saison à venir.
Au cœur des débats, l’avenir de l’attaquant de 40 ans, dont l’impact depuis son arrivée cet hiver s’est avéré déterminant pour les « Königsblauen ».
Rapidement adopté par le public de la Veltins-Arena, l’international bosnien a prouvé que l’âge n’est qu’un chiffre : en neuf apparitions sous les couleurs du club de Gelsenkirchen, l’ancienne star de Manchester City et de l’Inter a participé à neuf buts (six réalisations, trois passes décisives), confirmant son influence toujours intactes sur le terrain.
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Baumann fait le point sur la situation de Dzeko
Frank Baumann, le directeur sportif de Schalke, s'est exprimé sur Sky pour faire le point sur la situation de l'attaquant vétéran.
Il a clairement indiqué que, si les discussions se poursuivent, aucune décision définitive n’a encore été prise quant à la présence de Dzeko comme attaquant de pointe en Bundesliga la saison prochaine.
« Je suis convaincu qu’Edin est pleinement conscient de ce qu’il peut apporter à l’équipe et au club, tout comme il mesure ce que le club peut lui offrir », a expliqué Baumann. « Il a pris une décision mûrement réfléchie : il veut jouer, il veut vivre une expérience positive et il souhaite également terminer la saison sur une note positive. »
L'impact de l'âge sur la Coupe du monde
Les dirigeants de Schalke doivent encore déterminer si leur buteur de classe mondiale prolongera sa carrière jusqu’à 41 ans. Alors que le vétéran s’apprête à représenter la Bosnie-Herzégovine lors de la prochaine Coupe du monde, le club lui accordera le temps nécessaire pour évaluer sa condition physique et ses objectifs personnels.
« Bien sûr, il a aussi une Coupe du monde qui l’attend et il n’est plus tout jeune, mais nous avons convenu de nous asseoir ensemble après la saison. Il n’y aura pas de date butoir de notre part », a déclaré Baumann.
Il a par ailleurs rappelé que le calendrier du tournoi repousserait de toute façon son retour sur les terrains : « En raison de la Coupe du monde, il ne sera de toute façon pas sur le terrain le premier jour de l’entraînement, et c’est pourquoi nous avons le temps. »
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Engagement avant tout, même au détriment des gains financiers.
Les considérations financières ne semblent pas avoir guidé la décision de Dzeko, Baumann saluant l’intégrité du joueur et sa volonté de défendre les couleurs du club. L’attaquant aurait rejeté des offres mirobolantes de la part de grands clubs européens pour aider Schalke à assurer son retour dans l’élite du football allemand.
« L’essentiel est qu’il prenne de nouveau cette décision par conviction, tout comme il l’a fait cet hiver », a déclaré Baumann. « Il a rejeté des offres nettement plus intéressantes, comme celle de Paris, et a choisi de jouer pour un salaire modeste à Gelsenkirchen, ce qui, manifestement, a aussi son charme. »