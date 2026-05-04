« Il n’est plus tout jeune » : Edin Dzeko n’a pas encore fixé son avenir, alors que l’entraîneur de Schalke s’exprime sur le futur de l’attaquant expérimenté après la montée en Bundesliga

Après avoir validé leur retour tant attendu en première division allemande avec trois journées d’avance, les dirigeants de Schalke 04 entament déjà la préparation de leur effectif pour la saison à venir.

Au cœur des débats, l’avenir de l’attaquant de 40 ans, dont l’impact depuis son arrivée cet hiver s’est avéré déterminant pour les « Königsblauen ».

Rapidement adopté par le public de la Veltins-Arena, l’international bosnien a prouvé que l’âge n’est qu’un chiffre : en neuf apparitions sous les couleurs du club de Gelsenkirchen, l’ancienne star de Manchester City et de l’Inter a participé à neuf buts (six réalisations, trois passes décisives), confirmant son influence toujours intactes sur le terrain.