« Il n’est plus le joueur qu’il était » : La légende d’Arsenal David O’Leary s’interroge sur l’énorme contrat de Bukayo Saka

Invité de l’émission Sunday Edition de talkSPORT, O'Leary a fait part de ses inquiétudes concernant Saka et sa récente baisse de forme. L’ailier a signé en février un nouveau contrat lucratif, qui lui rapporterait 300 000 £ par semaine, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé d’Arsenal.

O'Leary estime toutefois que ses performances ne sont pas à la hauteur de ce salaire. Après la victoire d’Arsenal contre Leeds (2-1) samedi, l’ancien défenseur a souligné que l’international anglais était loin de son meilleur niveau et l’a exhorté à changer sa façon de jouer.