Getty Images Sport
Traduit par
« Il n’est plus le joueur qu’il était » : La légende d’Arsenal David O’Leary s’interroge sur l’énorme contrat de Bukayo Saka
O'Leary critique les performances récentes
Invité de l’émission Sunday Edition de talkSPORT, O'Leary a fait part de ses inquiétudes concernant Saka et sa récente baisse de forme. L’ailier a signé en février un nouveau contrat lucratif, qui lui rapporterait 300 000 £ par semaine, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé d’Arsenal.
O'Leary estime toutefois que ses performances ne sont pas à la hauteur de ce salaire. Après la victoire d’Arsenal contre Leeds (2-1) samedi, l’ancien défenseur a souligné que l’international anglais était loin de son meilleur niveau et l’a exhorté à changer sa façon de jouer.
- Getty Images Sport
Tombe trop facilement
O'Leary n’a pas mâché ses mots en évoquant l’évolution du jeu de Saka, soulignant notamment sa tendance à tomber sous la pression. « Honnêtement, je ne pense pas qu’il soit [au sommet de sa forme] », a-t-il déclaré.
« Je l’aime beaucoup. Mais il y a une chose que je pense, pour l’avoir vu grandir et intégrer l’équipe avant que tout le monde sache à quel point il était bon : je trouve qu’il tombe trop souvent maintenant. Je pense qu’il cherche le contact pour tomber. Le joueur que j’avais vu auparavant était bien plus entreprenant : il n’aurait laissé ni un arrière latéral ni personne d’autre le mettre au sol. »
Exige davantage pour le contrat
L’homme de 68 ans s’est également demandé si l’attaquant justifiait actuellement son statut de l’un des joueurs les mieux payés du pays. Il a ajouté : « Ce n’est plus le joueur qu’il était, sans aucun doute. Il reste un joueur de premier plan, mais est-il toujours celui qui a obtenu ce fantastique nouveau contrat à Arsenal, faisant de lui l’un des joueurs les mieux payés du pays ? Je ne le pense pas pour le moment. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais quand je regarde l’équipe, sa progression, ceux qui jouent bien et à quel point Declan Rice a été formidable hier, je pense que Saka doit de nouveau hausser son niveau de jeu. »
- Getty
Quelle suite pour Saka et Arsenal ?
Saka devra rapidement retrouver son meilleur niveau alors qu’Arsenal se prépare à affronter Lille en Ligue des champions. L’entraîneur Mikel Arteta pourrait envisager de le laisser au repos et de faire appel à d’autres joueurs, comme Noni Madueke, sur l’aile droite. L’ailier devra répondre présent face aux défis physiques pour qu’Arsenal reste une force redoutable dans toutes les compétitions.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles