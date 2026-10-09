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« Il n’est pas une machine ! » : Luis Enrique prend passionnément la défense de la superstar du PSG, Khvicha Kvaratskhelia
Luis Enrique apporte un soutien appuyé à Kvaratskhelia
L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s’est adressé aux médias avant le match de Ligue 1 de samedi contre Le Mans au Parc des Princes. Le technicien espagnol a profité de sa conférence de presse d’avant-match pour soutenir publiquement l’attaquant Khvicha Kvaratskhelia après des questions sur sa forme récente.
Le PSG aborde cette rencontre sur une série de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont des succès contre Brest et Marseille avant la trêve internationale.
L’entraîneur a clairement indiqué qu’il conservait une confiance absolue en son attaquant vedette.
- AFP
L’entraîneur rappelle à ses détracteurs que les joueurs sont des êtres humains
Évoquant l’attention portée aux performances de Kvaratskhelia, Luis Enrique a vigoureusement défendu l’international géorgien. « Kvara est un très, très grand joueur. Il l’a montré à des moments clés », a déclaré Luis Enrique.
« Je suis très heureux de l’avoir dans l’effectif. »
« Mais ce n’est pas une machine, c’est un être humain. Et il est normal d’avoir des hauts et des moments moins bons. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. »
Réflexions sur le début de saison et l’intégration de l’effectif
Luis Enrique a également évoqué la manière dont les nouvelles recrues estivales s’intègrent à l’effectif, tout en évaluant le début de campagne nationale du PSG. « Cela dépend de la langue, de la personnalité de chaque joueur, cela dépend de beaucoup de choses », a-t-il expliqué au sujet de l’adaptation.
« Je suis le premier à être critique envers mes joueurs, mais en analysant le début de saison, nous aurions mérité d’avoir plus de points que nous n’en avons actuellement. »
« Je suis très heureux de nos recrues estivales, surtout au vu de ce que je vois à l’entraînement. »
- PsnewZ
Exigeant une concentration totale face au Mans
Le PSG reçoit le promu Le Mans, qui se rend au Parc des Princes sur une série de trois matches sans défaite. Malgré la bonne forme de l’adversaire, Luis Enrique reste concentré sur l’objectif de prendre trois points pour remonter au classement de Ligue 1.
« Le Mans a montré qu’il pouvait rivaliser à ce niveau, a souligné Luis Enrique. Nous devrons être encore plus vigilants que d’habitude. »
« Il n’y a pas de match facile, surtout après une trêve internationale. Nous sommes au Parc des Princes, avec nos supporters, et nous voulons remonter au classement. »
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