« Il n’est pas une machine ! » : Luis Enrique prend passionnément la défense de la superstar du PSG, Khvicha Kvaratskhelia

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s’est adressé aux médias avant le match de Ligue 1 de samedi contre Le Mans au Parc des Princes. Le technicien espagnol a profité de sa conférence de presse d’avant-match pour soutenir publiquement l’attaquant Khvicha Kvaratskhelia après des questions sur sa forme récente.

Le PSG aborde cette rencontre sur une série de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont des succès contre Brest et Marseille avant la trêve internationale.

L’entraîneur a clairement indiqué qu’il conservait une confiance absolue en son attaquant vedette.